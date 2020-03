Bac : révisez votre programme d'histoire sur France Inter

Vous êtes lycéen en classe de Seconde, de Première ou de Terminale et vous tenez à profiter au maximum du temps libre dont vous disposez pour réviser votre bac ? Retrouvez tous les épisodes de "La Marche de l'Histoire" en lien avec votre programme, pour enrichir vos connaissances.

Tout en rappelant les grands axes de votre programme d'histoire, que vous soyez élève de Seconde, de Première ou de Terminale, vous trouverez tout un ensemble d'émissions produites par Jean Lebrun dans La Marche de l'Histoire, en guise de références et de support pédagogiques. Il s'agit d'émissions dont la thématique aborde des repères précis de votre programme d'Histoire :

Programme de Seconde

Le programme de Seconde concerne les grandes étapes de la formation du monde moderne, du XVe siècle au XVIIIe siècle.

Essayons de mieux comprendre les grandes dynamiques politiques, culturelles, économiques et sociales à l'origine de la formation du monde moderne : entre découvertes, explorations, conquêtes culturelles des individus, affirmation du rôle de l’État, émergence de nouveaux modèles politiques, l’accroissement de la circulation des hommes, des biens, des connaissances, des idées nourries par le progrès scientifique et technique.

Le monde méditerranéen : les héritages de l'Antiquité et du Moyen Âge

La Méditerranée antique, avec les héritages gréco-romains, les grandes figures et les constructions politiques, ont servi de référence :

► Le cas de la démocratie Athénienne :

28 min La démocratie à Athènes au Ve siècle Par Jean Lebrun

► L'empire de Rome et ses héritages culturels : Une première mondialisation ?

La Méditerranée médiévale est un espace d’échanges, de circulations et de conflits à la croisée de trois civilisations, romaine, byzantine et arabo-musulmane.

► Le cas de la civilisation islamique : Les routes de l'Islam

XVe -XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle (découvertes, explorations, connaissances...)

Les conséquences de la découverte du « Nouveau Monde »

Comprendre la formation des empires coloniaux avec le rôle des conquistadores, des marchands et des missionnaires, impliquant une circulation économique entre les différents espaces mondiaux ; les progrès de la connaissance du monde.

► Une autre histoire des Grandes Découvertes :

28 min Une autre histoire des grandes découvertes Par Jean Lebrun

Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de l’Europe

Ce sont bien sûr, l’imprimerie et sa diffusion, le nouveau rapport aux textes traditionnels et à la diffusion de l'information, une vision renaissante de l’existence de homme à travers les lettres, les arts et les sciences, mais aussi la réforme protestante.

► Une figure de l'humanisme au temps de la réforme protestante : Érasme

28 min Érasme, figure humaniste au temps de la réforme protestante Par Jean Lebrun

L'Etat moderne en France

Comprendre les enjeux de l'invention de la politique moderne, le rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir monarchique, l’agrandissement du territoire, le développement de l’administration royale, la collecte de l’impôt.

► Le pouvoir absolu en France au XVIe siècle :

29 min Le pouvoir absolu en France au XVIe siècle Par Jean Lebrun

L'Etat anglais et son influence

Il s'agit d'aborder l’évolution politique et sociale anglaise à la fin du XVIIe siècle ; la révolution de 1688 ; le retournement par les colons américains des valeurs anglaises contre leur métropole, l’influence de l’intervention française sur les esprits et la situation financière du royaume de France.

► Les révolutions anglaises 1640-1649 : la première Révolution anglaise

Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles

Les Lumières et le développement des sciences

C'est bien sûr, l'essor de l’esprit scientifique au XVIIe siècle, sa diffusion, son développement au XVIIIe siècle, l’essor de nouvelles techniques aux origines de la "révolution industrielle", mais aussi le rôle des femmes dans la vie scientifique et culturelle.

► Le cas d'Emilie du Châtelet, femme de science

Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres

Interroger le poids de la fiscalité et des droits féodaux sur les plus modestes, les paysans ; une hiérarchie sociale de plus en plus pesante.

► Jacqueries, révoltes des Croquants :

29 min La mémoire des croquants Par Jean Lebrun

Programme de Première

Le programme de Première concerne les nations, les empires, les nationalités de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale.

Comprendre l’évolution politique et sociale de la France et de l’Europe depuis la Révolution française. Celle-ci donne naissance à une nouvelle conception de la nation, la sauvegarde des acquis révolutionnaires, des libertés fondamentales durant tout le XIXe siècle. Après les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, le Congrès de Vienne de 1815 conditionne un nouvel ordre européen qui n'empêche pas le principe des nationalités de se diffuser en Europe jusqu’aux révolutions de 1848.

C'est la Première Guerre mondiale de 1914-1918 qui entraîne leur effondrement et qui conduira l’Europe à se réorganiser selon le principe des nationalités.

L’Europe face aux révolutions

La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation

C'est l'époque de la formulation des grands principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui promeut la nation unie et souveraine, bientôt contrariée par les conflits qui structurent la période : la mise en cause de la souveraineté royale, les journées révolutionnaires, la Terreur, les sans-culottes et l'Empire de Napoléon Bonaparte.

► Les enjeux de la mort de Louis XVI le 21 janvier 1793

► L'Europe napoléonienne

28 min L'Europe napoléonienne Par Jean Lebrun

L’Europe, entre restauration et révolution (1814-1848)

Après la Révolution et l'Empire, la France tente de concilier, d'allier monarchie, libertés et libéralisme à l'intérieur et de construire une paix durable à l'extérieur. Mais bientôt, l’essor du mouvement des nationalités remet en cause l’ordre européen établi à Vienne, conduisant alors à la Révolution européenne de 1848 et ses changements majeurs.

► En 1848, le Printemps des peuples

29 min 1848, le printemps des peuples Par Jean Lebrun

La France dans l’Europe des nationalités (1848-1871)

La Deuxième République et le Second Empire

Les idéaux démocratiques, hérités de la Révolution, se réaffirment et permettent, en 1848, des avancées fondamentales (suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage…) mais c'est le projet de la mise en place de la République qui peine à s'installer en raison des tensions constantes entre Conservateurs et Républicains.

► Le cas du Second Empire :

29 min Spectaculaire Second Empire Par Jean Lebrun

L’industrialisation en France

La France connaît aussi une accélération des transformations économiques et sociales liées aux changements des modes de production dont les effets se portent sur le monde rural.

► L’industrialisation de la France

La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie

Comment la guerre de 1870 entraîne la chute du Second Empire et permet l'exacerbation des sentiments nationaux, en premier celui de l’unité allemande.

► Le Traité de paix de 1871 :

28 min Le traité de paix de 1871 et la perte de l’Alsace-Lorraine Par Jean Lebrun

La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial

La mise en œuvre du projet républicain

Les années 1870-1875 sont autant d'épreuves, avec la Commune de Paris, qu'elle conduit à l’instauration de la République et de la démocratie parlementaire, mais jalonnée par les multiples oppositions et débats qui s’expriment quant à la laïcité et l'Église, le spectre de l’antisémitisme avec l’affaire Dreyfus, et la naissance du nationalisme.

► Louise Michel pendant la Commune de Paris :

28 min Louise Michel pendant la Commune de Paris Par Jean Lebrun

Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914

La France continue sa marche en avant dans l’industrialisation et la promotion des progrès techniques et des connaissances. Place aux enjeux de la question ouvrière, de l’immigration, la place des étrangers, l’évolution de la place des femmes, la question de l'expansion coloniale.

► Le cas de la France de la Belle époque

La Première Guerre mondiale : la fin des empires européens

Un embrasement mondial, ses grandes étapes

Quelles sont les grandes étapes de la guerre : de la guerre de mouvement à la guerre de position, des tranchées mais aussi la question de l’implication des empires coloniaux, la désintégration de l’Empire russe par la Révolution de 1917. Quelle évolution du conflit mondial ?

► 1915 : la guerre totale

27 min 1915 : la guerre totale Par Jean Lebrun

Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre

Quelles sont les dimensions sociales, économiques, industrielles et scientifiques de la guerre, les conséquences de la mobilisation des civils, notamment la place des femmes ? La question du génocide des Arméniens.

► 1915 : Le cas du génocide arménien

Comment sortir de la guerre et créer un nouvel ordre des nations démocratiques ?

Mieux comprendre le bilan humain et matériel de la guerre ; les enjeux des traités de paix pour la réorganisation de l'Europe, les conséquences de la division des empires multinationaux européens en plusieurs nationalités, en même temps que les enjeux de mémoire de la Grande Guerre.

► À l'Est, la Grande Guerre sans fin

28 min À l'Est, la Grande Guerre sans fin Par Jean Lebrun

Programme de Terminale

Le programme de Terminale concerne les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours.

L'Entre-deux-guerres (1918-1939) voit la montée des totalitarismes et la déstabilisation des démocraties, jusqu'au déchaînement de violence qui sera celle de la Seconde Guerre mondiale, dont la fin marquera la naissance d’un monde bipolaire, divisé en deux blocs idéologiques antagonistes.

Viennent les années 1970-1980, décisives, qui aboutissent à l’effondrement du bloc soviétique. Depuis les années 1990, ce sont d'autres formes de conflits et de coopérations qui invitent à repenser la société.

Fragilité des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

L’impact de la crise de 1929

Comprendre quel a été l’impact de la crise économique sur les différentes sociétés et les Etats.

► La France pendant la crise économique : la réforme de l'Etat et le rôle d'André Tardieu dès 1933

Les régimes totalitaires

Quelles sont leurs caractéristiques, leur idéologie et leurs conséquences sur l’ordre européen (régime soviétique, fascisme italien, national-socialisme allemand...)

► Le cas du nazisme : l'homme nazi ou la loi du sang

29 min L'homme nazi ou la loi du sang Par Jean Lebrun

La Seconde Guerre mondiale

Analyser l’étendue et la violence du conflit mondial, le processus menant au génocide des Juifs d’Europe, comprendre les conséquences de la défaite de 1940, l'Occupation du pays, la collaboration, le régime de Vichy, la Résistance jusqu'à la Libération.

► Le célèbre ouvrage, Vichy et les Juifs, de Robert Paxton sur cette question

28 min « Vichy et les Juifs » avec Robert Paxton Par Jean Lebrun

La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de (1945-1970)

L'émergence du tiers-monde

Comment la Guerre froide interfère avec la décolonisation et conduit à l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale.

► Le cas de Cuba : La Havane et l'hospitalité révolutionnaire

► La Guerre d’Algérie : le front diplomatique

Les remises en cause, économiques, politiques et sociales (1970-1991)

La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux

Des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 à l’effondrement du bloc soviétique, en passant par la révolution iranienne, à l’émergence de l’islamisme :

► L'histoire du Monde s'est faite en Asie 1979-1989

Un tournant général pour la France entre 1974 et 1988

Retour sur les mutations sociales et culturelles de la société française pendant une période marquée par de nombreuses réformes, mais aussi l’émergence de nouvelles questions politiques, notamment l'évolution de la place et des droits des femmes :

► En 1975, il faut retenir la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse qui marque un tournant dans l’évolution des droits des femmes : retour donc sur le célèbre discours de Simone Veil à l'Assemblée en 1974 et le débat autour de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse.

► En 1981, ce fut aussi l'abolition de la peine de mort, obtenue par le Garde des Sceaux de l'époque Robert Badinter.

► L’épidémie du SIDA en France : la recherche, la prévention et les luttes politiques

Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux

Analyser les tensions d’un monde devenu progressivement multipolaire ; interroger les conditions et les enjeux de la coopération internationale ; les nouvelles formes de conflits : terrorisme, les crimes de masse et les génocides...

► Le cas des attentats du 11 septembre 2001

► Le cas des guerres en ex-Yougoslavie

► Le cas du génocide des Tutsi

La construction européenne, entre élargissement et remise en question

Interroger les évolutions et les crises de la construction européenne, notamment le passage de la CEE à l’Union européenne, l'évolution du projet européen et les élargissements successifs entre référendums et traités :

► Le cas du traité de Maastricht en 1992

