Portrait de l’auteur Caroline de Kergariou dont nous entendrons deux fictions sur France Inter en ce début février 2017, dans Affaires Sensibles et Autant en emporte l’Histoire.

vision onirique d'un auteur et de son œuvre © Getty / Yulkapokpova

Caroline de Kergariou, auteur multiforme

Avec une originalité qui lui ressemble, Caroline de Kergariou aborde toutes les formes d’écriture, désignant en profondeur le sens précis des termes qui font ou défont le monde. Cette artiste, mathématicienne, pleine d’humour, qui fut critique de rock dans les années punk, est scénariste de télévision, auteur pour la radio ainsi qu’au théâtre, mais aussi metteur en scène et artiste performer très sensible au caractère éphémère de ses œuvres.

Caroline de Kergariou :

La Société a certainement besoin de journalistes, elle a sans doute aussi besoin de boulangers, elle ne peut se passer de l’auteur… il est le psychanalyste de l’inconscient collectif.

Si elle écrit beaucoup de scénarios pour le petit écran, comme ceux de la série Un Gars, une Fille, Caroline de Kergariou est aussi auteur pour le théâtre. Son texte, La Cave, écrit à l’origine pour Nuits Noires sur France Inter, est devenu une pièce de théâtre, jouée très régulièrement en France et en Belgique. Le texte, qui s’inspire de l’affaire Dutroux, est publié aux Éditions L’Œil du Prince, une des collections de la maison d'édition Librairie Théâtrale et fait d’ores et déjà l’objet de traductions.

Artiste multiforme, Caroline de Kergariou participe également à des expositions, des performances ou des lectures publiques, partageant avec un égal plaisir la saveur des mots, des images et des idées nouvelles.

Vous pouvez suivre ici sa participation, en 2012, à l'exposition-performance Ils empruntent la rue, avec entre autres artistes, Gérard Fromanger, Mili Presman, Augusto Foldi, Éric Noirmain et Siegfried Zeller. La performance de Caroline de Kergariou se situe entre 6'10 et 7'45 sur ce film réalisé par le vidéaste Claude Yvans.

Parallèlement, elle publie des nouvelles dans les revues littéraires Cocktail, Rue Saint-Ambroise et Littérales. Mais Caroline de Kergariou n’oublie pas qu’elle fut aussi critique de rock durant les années punk pour les magazines Rock 'n' roll musique, Music Scene, Rock Hebdo et Rock en Stock. En juin 2017, son ouvrage No Future, histoire du punk, 1974-2017 sera publié aux éditions Perrin.

Caroline de Kergariou, auteur non conformiste

L’auteur préfère écrire sur des sujets brûlants, fâcheux ou amusants. La condition des femmes la préoccupe ? Elle s’attelle à la campagne de presse contre Marie Curie qui avait un amant. Le sport est à l’honneur ? Elle s’indigne avec humour contre les tricheries dont a été entaché le second Tour de France, en 1904. Caroline de Kergariou donne aussi la parole aux victimes, ainsi sa pièce La Cave qui rencontre tant de succès.

Caroline de Kergariou :

L’actualité passe, la fiction reste... car elle a une tâche spécifique : formuler l’indicible, verbaliser ce qui est encore informe…

Caroline de Kergariou, auteur pour Radio France

Depuis 2006, cet auteur prolifique écrit des fictions historiques ou des comédies pour France Bleu, France Culture ou France Inter. Pour cette dernière chaîne, les émissions Au Fil de l'Histoire, Nuits noires-Nuits blanches, puis Nuits Noires, Autant en emporte l’Histoire et Affaires Sensibles ont accueilli à ce jour plus de vingt fictions signées Caroline de Kergariou.

En 2009, sa fiction sur La Bataille de Brest représente France Inter au Festival de radio Longueur d'Ondes à Brest, sa ville natale. Six ans plus tard, Caroline de Kergariou obtient le Prix Radio 2015 SACD pour l’ensemble de son œuvre.

Sophie Loubière, romancière et productrice de radio :

Impassible, avec ce détachement qu’elle a sur le Monde et toujours cette même exigence du travail bien fait, Caroline de Kergariou fend la ligne claire des ondes, jetant à la mer ses colères amères, ses textes à malices.

Caroline de Kergariou, auteur pour France Inter

Affaires Sensibles, l'émission qui évoque les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières années.

Dans Affaires Sensibles, ce vendredi 3 février 2017 à 15h, vous pourrez écouter Le Juge, la Putain et le Légionnaire, une pièce de Caroline de Kergariou qui évoque « l’affaire du Pouf de Calvi », en 1977, lorsque l’Armée française transgressait la loi sur les maisons closes.

Autant en emporte l’Histoire, l'émission qui diffuse une fiction historique mettant en scène un personnage pris dans la tourmente d’un épisode de l’Histoire.

En 2013, Caroline de Kergariou a participé à un ouvrage collectif, Diderot pour tout savoir, paru aux éditions Les Cahiers de l'Égaré. Son texte intitulé, Nouvel Entretien très indiscret d'un philosophe avec la maréchale de ***, se veut prolongement humoristique du texte de Denis Diderot, Entretien d'un philosophe avec la maréchale de ***, et indique sa fraternité avec l’esprit libre de l’écrivain du XVIIIe siècle.

Autre prolongement, dans l'émission Autant en emporte l'histoire, ce dimanche 5 février à 21h, avec la diffusion de la fiction radiophonique, 1749, entretiens très secrets de Diderot avec un lieutenant de police de Caroline de Kergariou.

Pour un aperçu de cette pièce radiophonique, vous pouvez écouter ici un extrait, en avant-première !