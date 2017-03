Une histoire de plusieurs siècles, des rebondissements dignes d’une pièce de théâtre et un bel avenir… la Comédie-Française est une vraie célébrité !

Salle Richelieu de la Comédie-Française © Maxppp / Journal Le Parisien

La Comédie-Française est la plus ancienne des institutions théâtrales dans le monde, fondée en 1680, sa devise est «Simul et singulis», (être ensemble et rester soi-même) et son emblème, une ruche emplie d’abeilles, symbole de bourdonnante activité.

Qu’en est-il aujourd’hui du rayonnement de cette institution vieille de trois cents ans ?

La Comédie-Française ou L’Amour joué, un documentaire aux éditions Radio France

En 1996, le documentariste Fred Wiseman nous régale d’un film tourné dans les coulisses et sur la scène de la Maison de Molière. Un tournage de trois mois, de décembre 1994 à février 1995, un montage minutieux d’une année entière, La Comédie-Française ou L’Amour joué développe, en quatre heures, une mosaïque d’événements, sans interview ni commentaire.

Frederick Wiseman :

L’objectivité ne m’intéresse pas.

_(Dans ce document INA, une apparition rare de Frederick Wiseman au Cercle de Minuit, présenté par Laure Adler, le 9 mars 1995. Le documentariste y présente son film Ballets et évoque sa carrière cinématographique )_

Laissés ainsi libres de notre regard, de nos schémas et de nos filtres, notre attention parvient à se hisser avec la même intensité au niveau de la scène du théâtre, d’une réunion du conseil d’administration, des coulisses ou des loges, et révèle ainsi, par reflet, les réalités et les fantasmes de notre société humaine.

Ainsi, les aspects de cet « amour joué » semblent autant influencés par les effets d’une crise sociale que par un temps inexorable marquant les comédiens eux-mêmes, avec le style des auteurs français pour lesquels Wiseman confie ressentir un attrait particulier.

Les amoureux du théâtre français retrouveront donc avec plaisir des extraits de La Double Inconstance de Marivaux dans la mise en scène de Jean-Pierre Miquel, Occupe-toi d’Amélie de Feydeau dans la mise en scène de Roger Planchon, Dom Juan de Molière dans la mise en scène de Jacques Lassalle, La Thébaïde de Racine dans la mise en scène de Yannis Kokkos, avec les comédiens : Roland Bertin, Jean Dautremay, Isabelle Gardien, Thierry Hancisse, Anne Kessler, Michel Robin, Catherine Samie, Céline Samie, Catherine Sauval, Jacques Sereys, Andrzej Seweryn, Nicolas Silberg, Philippe Torreton, Claire Vernet, Florence Viala et Coraly Zahonero.

René Solis, dans le Journal Libération, le 3 décembre 1996 :

C’est la première fois que Wiseman s’aventure en terrain non américain. Et c’est un coup de maître… la magie de l’image capture le secret du jeu.

Lors du Festival de Cannes 2016, France Culture a honoré Wiseman en lui remettant le Prix France Culture Cinéma, Consécration 2016 pour l’ensemble de son œuvre et en cette année 2017, un oscar est également venu le couronner.

Sur le site de France Inter, retrouvez une publication récente au sujet du documentariste, à l’occasion de la sortie en DVD de l'intégrale de ses œuvres dans le catalogue Radio France. Cette publication, qui évoque avec acuité le point de vue du documentariste, a pour titre Frederick Wiseman, un regard singulier sur le monde occidental.

« 1792, la Comédie-Française dans la Révolution », une fiction sur France Inter

Pendant la Révolution française, La Comédie-Française ne fut pas épargnée, et la fiction de Christian Wasselin nous emporte dans le sillage du destin troublé d’un jeune comédien, Quentin de Villège.

Les Fictions de France Inter nous permettent souvent d’entendre les voix des comédiens de la Comédie-Française. Dans cette fiction réalisée par Sophie-Aude Picon, nous pourrons retrouver les voix de Sébastien Pouderoux et de Gilles David.

Après la fiction, Stéphanie Duncan s'entretiendra avec Hélène Tierchant, historienne du théâtre et du cinéma. L’auteur présentera son ouvrage coécrit avec Gérard Watelet, _La Grande Histoire de la Comédie-Française_, une somme historique et chronologique de la troupe avec témoignage exclusif de grands sociétaires de l'époque contemporaine.

Hélène Tierchant :

Le livre est accompagné d'un DVD d'images d'archives et actualités montrant l’évolution du jeu des comédiens et de la mise en scène depuis les années 1900 et une série de portraits réalisés par Gérard Watelet, ancien comédien.

Pour savourer en avant-première les voix des comédiens, voici un extrait de la fiction, 1792, la Comédie-Française dans la Révolution, qui sera diffusée dimanche 2 avril 2017 entre 21h et 22h sur France Inter.

La Comédie-Française, un rayonnement à l’international

Avec trois mille pièces à son répertoire, la Comédie-Française, devenu un établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995, se doit de rayonner dans le monde entier. Ce qu’elle fait avec une formule ingénieuse, puisque sont proposées des pièces de théâtre à vivre en direct, depuis la salle Richelieu, au cinéma.

L’Institut français, Pathé live et la Comédie françaiseont conclu pour trois ans un accord afin de diffuser à l’international trois spectacles sur les écrans des salles numérisées du réseau culturel français à l'étranger ou de salles partenaires.

Mi-octobre 2016, la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, dans une mise en scène d'Éric Ruf est diffusée sur les réseaux des instituts français. Début février 2017, c’est au tour du Misanthrope de Molière, mis en scène par Clément Hervieu-Léger, avec un bilan de 360 salles en France et quinze pays.

Largement mobilisé dans le cadre de ce partenariat, le réseau culturel français dans le monde avec plus de vingt instituts sur quatre continents, diffusent des projections tout public mais aussi scolaires. En France, plus de dix mille élèves bénéficient de ces projections en direct qui démontrent leur rôle éducatif.

Le 4 juillet prochain, la retransmission à venir concerne Cyrano de Bergerac, dans une mise en scène de Bruno Podalydès.