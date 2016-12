Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien, est le fondateur de la psychanalyse, et sa dernière fille, Anna, est née en 1895, en même temps qu’elle…

Freud lit un manuscrit dans son cabinet à Vienne © Getty / Bettmann

Entrons au 19 Bergstrasse à Vienne dans le temple de ce qui reste encore un mystère pour tous : l’inconscient qui parle.

Avec son père, Anna partage la passion de la psychanalyse et dans cet élan, elle ira encore plus loin que lui, découvrant la portée essentielle de cette forme d’investigation psychique à destination des enfants.

Cabinet de Freud à Vienne, décoré de statuettes © Getty / Authenticated News

Médecin reconnu et respecté, Sigmund Freud est le psychanalyste de nombreuses personnalités, en particulier Marie Bonaparte, femme de lettres, qui œuvra pour la reconnaissance de la psychanalyse en France. Cette femme hors du commun joua un rôle salvateur dans la fuite de la famille Freud vers Londres.

Marie Bonaparte filmant le cabinet de freud à Vienne © Getty / Imagno

En 2006, à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sigmund Freud

Le Journal télévisé, Soir 3 montrait quelques images du Musée Freud à Vienne et évoquait la portée de la psychanalyse à l’aube du XXIe siècle.

Découvrons quelques étapes qui mènent à plus de clarté dans cette quête légitime de connaissance sur le thème de la psychanalyse, avec la psychanalyste et historienne, Élisabeth Roudinesco, biographe de Freud.

Elisabeth Roudinesco :

La psychanalyse témoigne d'une avancée de la civilisation sur la barbarie, elle restaure l'idée que l'homme est libre de sa parole et que son destin n'est pas limité à son être biologique.

Octobre 2012, la correspondance entre Freud et sa fille Anna est enfin publiée en français

En décembre 2012, sur France Inter, à l’occasion de la publication en français de la correspondance entre Anna Freud et son père aux éditions Fayard, Stéphanie Duncan recevait Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse et psychanalyste, qui avait préfacé l’ouvrage enfin traduit.

Les Femmes, toute une Histoire consacrait alors son émission au rapport entre Freud et les femmes et l’évocation de la correspondance inédite entre Freud et la plus jeune de ses filles, Anna, révélait beaucoup à propos de ce sujet sensible.

En 2014, parution de "Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre" par Elisabeth Roudinesco

En 2014, Elisabeth Roudinesco a rédigé un ouvrage important, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre. Livre qui, grâce à des documents inédits, éclaire en bien des points la naissance de la psychanalyse, ainsi que la biographie du médecin neurologue qui l’inventa.

Dans ce document vidéo de la librairie bordelaise Mollat, Élisabeth Roudinesco vous présente son ouvrage paru en août 2014 aux éditions du Seuil.

En 2016, retrouvons un épisode biographique de la famille Freud, commenté par Elisabeth Roudinesco

Stéphanie Duncan reçoit encore Elisabeth Roudinesco, dans son émission Autant en emporte l’Histoire, ce dimanche 25 décembre 2016.

La psychanalyste nous parlera de ce moment où Freud fut contraint de fuir Vienne avec sa famille, pour s’exiler à Londres ; ce moment précis dont la fiction, Anna Freud face au nazisme, écrite par l'auteur Renaud Meyer, traduit douloureusement l’intensité.

En attendant dimanche soir, voici un extrait de cette fiction réalisée par Cédric Aussir.

Écouter

Pour en savoir encore plus !

Sigmund Freud, dans l'intimité d'un génie, Collection Les Grandes Heures (Radio France-France Culture-Ina) Distribution : Harmonia Mundi