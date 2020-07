Donald Trump restera-t-il comme l'un des pires présidents de l'histoire des Etats-Unis ? Au micro de Fabienne Sintes, dans "Présidents", l'historien Corentin Sellin explique que les deux hommes ont ce même réflexe politique : jouer sur les logiques partisanes en fragilisant l'union du peuple américain.

Affiche de campagne pour le candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis (1856-1857) James Buchanan © Getty / Universal History Archive / Contributeur

James Buchanan, le démocrate qui a conduit les Etats-Unis vers la Sécession

Le quinzième président américain, James Buchanan, traîne avec lui un lourd passif et une ombre politiques que l'opinion et l'histoire américaines ne semble jamais lui avoir pardonné.

Au point que l'homme a complètement disparu du paysage historique et politique américain. Le Congrès avait même refusé de payer le portrait qu'il avait commandé du président. Cette réputation d'être resté dans la mémoire comme le pire président des États-Unis d'Amérique, il la doit à son exercice et à sa logique du pouvoir. Ce qui a suscité de nombreuses manifestations d'hostilité, en particulier pendant la Guerre de Sécession (1861-1865) qu'il lègue très piteusement à son successeur, le républicain Abraham Lincoln.

C'est après avoir conduit une politique tournant, certes sans intention directe, à la désunion entre les Etats du Nord, abolitionnistes et les Etats du Sud, esclavagistes, que la scission se concrétise véritablement.

Les Américains le représentait en pendu avec la mention "Judas" tant ils considéraient qu'il avait trahi l'Union

- L'historien Corentin Sellin

Un portrait de James Buchanan étiqueté "Judas", 1863 © Getty / The New York Historical Society / Contributeur

L’image ci-contre représente un portrait de James Buchanan étiqueté sous le nom de "Judas". Il est écrit : Il a été élu président par fraude et tromperie ! Sous son administration, le trésor a été volé ! Duplicité et lâcheté a marqué sa carrière ! Enfin, il a vendu son pays à une bande de conspirateurs du Sud, et vit maintenant pour être pointé du doigt du mépris, par tous les vrais hommes ! Et descendra dans sa tombe sans cérémonie".

Aussitôt son élection remportée en mars 1857, un rejet immédiat lui est porté au point que le quinzième président a tenté de justifier sa politique dans un livre de confession au peuple, à la fin de la guerre de Sécession. Ouvrage qui semble être resté sans effets comme s'il n'y avait rien à justifier et expliquer. "Aujourd'hui encore, explique l'historien, il est vraiment considéré comme celui qui a failli tuer l'Union. À tel point que pour n'importe quel président, c'est vraiment la limite à ne jamais atteindre. Si on commence à vous comparer à Buchanan, c'est que c'est vraiment un désastre politique".

Lorsqu'il devient président des États-Unis en 1857, l'Union est plus qu'au bord du précipice, les Etats-Unis sont divisés par les intérêts des Etats du Sud qui entendent conserver la préservation de l'esclavage et ceux du Nord, abolitionnistes en plein développement.

Sauf que le président démocrate Buchanan joue entre deux feux et ne parvient jamais vraiment à clarifier ses positions qui semblent très nettement pencher en faveur des Etats du Sud, comme pour mieux honorer l'électorat républicain qui l'a mené au pouvoir. S'il n'a pas défendu sincèrement cet électorat, sa logique partisane, alors incomprise, et toujours aussi répudiée aujourd'hui, a malgré tout fait le jeu de la désunion du peuple américain.

Aujourd'hui, il reste à leurs yeux comme l'un des pires présidents de l'histoire. Cette logique partisane n'est pas sans rappeler, d'après l'historien Corentin Sellin, un certain Donald Trump.

Ci-dessous, les réponses de Corentin Sellin aux questions de Fabienne Sintes :

Quand on interroge les historiens américains sur les pires présidents de l'histoire, ils citent Donald Trump et invariablement James Buchanan

"Il est toujours le dernier président dans les classements qu'affectionnent les politiciens étasuniens qui font des études comparatives régulières pour évaluer les présidents. James Buchanan est associé indubitablement à la guerre civile, à la guerre de Sécession qu'il n'a pas su éviter, ce qui est très paradoxal pour cet homme qui était très expérimenté au moment de son arrivée au pouvoir mais qui a complètement raté sa présidence. Et aujourd'hui, il sert de mètre-étalon pour ceux qui pensent que Donald Trump, à son tour, est en train de dissoudre l'Union".

Buchanan est un homme incapable d'une décision tranchée ?

"Ce qui caractérise sa présidence et toute sa vie politique c'est qu'il a changé de parti. Il a été partisan d'Andrew Jackson tout en s'opposant à lui. C'est un homme qui, avant d'être président, faisait déjà preuve d'indécision, de louvoiement, ce qui peut être une qualité dans la vie politique quotidienne mais qui, une fois à la tête de la présidence, ne pardonne pas. Son incapacité à trancher dans le sens de l'histoire, lui coûte extrêmement cher. En réalité, mieux vaut une mauvaise décision que pas de décision du tout. Et là, ça parle à nouveau à l'Amérique contemporaine.

C'est vrai que si on compare à Donald Trump, on a pu reprocher assez souvent à celui-ci, malgré son affichage très viril, masculin, s'adonnant à des décisions rapides et puissantes, de ne pas savoir suffisamment trancher ou de ne pas avoir su agir. C'est un trait de caractère qu'on retrouve effectivement chez James Buchanan".

Une logique de compromis permanente qui manque de clarté politique. Le contexte et les crises qu'il traverse auront raison de lui

"Sa présidence, au bout de deux ans à peine, est déjà morte. Il y a évidemment l'arrêt de Dred Scott, cet esclave afro-américain, qui lui porte un coup fatal au bout de deux jours de présidence puisque cela relance de manière définitive la controverse sur l'esclavage entre nord et Sud, avec désormais deux pays qui se font face.

Et par ailleurs, il y a des ferments de désunion, y compris dans les territoires les plus à l'ouest, comme l'Utah.

On voit un président incapable d'incarner l'Union

Dès 1858, les Etats-Unis regardent ailleurs. C'est pour cela que le peuple américain s'intéresse de très près à une élection qui a lieu en Illinois pour le poste de sénateur entre deux hommes dont on sait déjà qu'ils seront l'un ou l'autre, le probable successeur de James Buchanan. Il s'agit du démocrate Steven Douglass, et du républicain Abraham Lincoln".

James Buchanan réalise-t-il qu'il envoie l'Amérique à la guerre de Sécession ? Qu'il creuse un fossé qui sépare les Américains ?

"Non parce qu'il faut rappeler que Buchanan n'est pas un fervent esclavagiste. En réalité, ce qui le dérange, c'est au contraire la position des abolitionnistes qu'il considérait, y compris des républicains parmi eux, comme des extrémistes. Il les voit comme une menace pour l'Union parce qu'il les considère comme les agresseurs. Quand il considère que les États du Sud comme des agressés. C'est pour cela que James Buchanan se porte comme le défenseur des droits des États esclavagistes des États du Sud, tout en ayant bien conscience du gain politique que cela lui a apporté pour son élection en 1856.

Mais il reste prisonnier de cette vision erronée. Il est incapable de voir que les républicains et les abolitionnistes se battent pour un principe bien plus universel. Prisonnier de cette représentation-là, il est incapable de la dépasser durant toute sa présidence".

Sur une échelle de 0 à 10, quelle ressemblance avec Donald Trump ?

"On peut donner un 6/10, mais qui pourrait très vite se transformer en une note supérieure dans la ressemblance car l'angoisse pour Donald Trump, aux vues de la controverse permanente qu'engendre sa présidence, et s'il doit un jour être jugé par l'histoire et la postérité comme l'est James Buchanan aujourd'hui, comme un président qui amène l'Union à une situation de crise majeure et presque sans retour".

L'incapacité à rassembler est-elle un point commun entre les deux présidents ?

"Ce qu'on peut trouver comme point de comparaison, en ayant bien à l'idée que ce sont des époques différentes, c'est que James Buchanan est prisonnier de son choix idéologique de s'appuyer uniquement sur les pro-esclavagistes du Sud et sur ce parti démocrate devenu le parti de l'esclavagisme. Dans une période de tension extrême, il cherche davantage à plaire à tout prix à cette base idéologique plutôt qu'à rassembler et à jeter des passerelles vers l'opposition. En cela, cela nous fait penser à Donald Trump qui ne gouverne quasi exclusivement que pour sa base, et ne tend jamais la main à l'opposition qu'il cherche tout le temps à délégitimer.

À plusieurs reprises, Buchanan a choisi davantage son parti que sa patrie. Ce qui amène finalement à l'implosion de la nation étasunienne en 1860-1861".

Est-ce que, comme pour Donald Trump, il ne sait pas ou il ne voit pas ce qui est en train de se passer à ce moment-là ?

"Contrairement à ce qu'on pourrait croire une fois retiré, James Buchanan reste unioniste. Il soutient l'union, il ne devient pas confédéré, il ne soutient pas le Sud, ce qui est complètement aberrant par rapport aux choix politiques qu'il n'a cessé de faire pendant sa présidence : il n'a jamais arrêté de soutenir le Sud esclavagiste.

D'ailleurs, après la fin de sa présidence, c'est ce qui lui est énormément reproché : il se dit unioniste en temps de guerre en passant en arrière plan son soutien aveugle aux démocrates esclavagistes du Sud qui a justement amené à cette guerre".

Il n'y a donc pas de logique d'antagonisme réelle chez Buchanan ? C'est une vraie différence avec Donald Trump ?

"Oui, effectivement, c'est une différence. D'ailleurs James Buchanan écrit un livre pour se justifier, pour essayer d'expliquer son positionnement et de lever une forme d'incompréhension. Pour lui, il cherchait à garder un équilibre politique : comme il pensait que les républicains abolitionnistes d'Abraham Lincoln en particulier, étaient l'ennemi, il estimait que c'était eux les perturbateurs. Cela l'amenait forcément à privilégier les démocrates esclavagistes. Mais il n'a pas compris qu'en agissant de la sorte, il se faisait l'allié objectif, peut-être pas intentionnel en effet, mais il se faisait l'allié objectif de ces esclavagistes du sud".

Est-ce qu'il y a une géographie politique similaire entre hier et aujourd'hui, un vrai Nord-Sud ?

"Si le territoire est beaucoup plus étendu aujourd'hui et n'a plus rien à voir avec celui d'hier, de fait, il y a aujourd'hui dans ce repli permanent de Donald Trump sur un socle très restreint, une dimension géographique. Aujourd'hui, le pays de Trump, c'est en grande partie le Sud profond, ce Sud autrefois esclavagiste puis ségrégationniste, et qui est vraiment le cœur de son soutien et qui lui reste indéfectiblement attaché".

Ça recoupe aujourd'hui une division ruralité/urbanité dans l'opinion politique. Aujourd'hui, on voit que Donald Trump excite beaucoup cet antagonisme entre des Etats du Sud conservateur dans lequel il se rend très souvent en meeting et pour lesquels il a une prédilection".

