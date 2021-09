Le titre du nouveau roman policier de l’écrivain le plus vendu en France lui a été inspiré par un fait divers du XIXe chanté par Rilke, Horvath, Nabokov et Supervielle, présent chez Aragon et Blanchot, Proust comme Truffaut...

L'inconnue de la Seine © Getty / Cristian Bortes / EyeEm

Le pur visage de l’inconnue n’a rien perdu de son charme. Alors que l’écrivain Guillaume Musso était invité de l’émission La Bande originale, Nagui a convié l’historien Didier Blonde pour raconter cette histoire incroyable qui fascine encore aujourd’hui

Un corps repêché

Didier Blonde : "On ne sait pas grand-chose d’elle. Dans les années 1860 (ou 1901 selon les versions), on aurait retrouvé le cadavre d’une jeune femme dans le Canal de l’Ourcq, ou dans la Seine. On ne connait rien de son identité.

Elle aurait été emmenée à la morgue. Le bâtiment se trouvait à l’époque derrière Notre-Dame, à la pointe de l’Île de la Cité. Comme tous les corps trouvés sur la voie publique, le sien a été emmené pour être exposé en espérant qu’il soit identifié.

Un employé de la morgue frappé par sa beauté aurait fait un moulage de son visage.

Il arborait un sourire un peu énigmatique à la Mona Lisa, et était intacte. Ce qui n’est généralement pas le cas des noyés. Soit l’inconnue avait été repêchée très vite, soit elle n'avait pas été trouvée dans l'eau.

En fait, il s’agissait probablement d’une modèle d’atelier qui avait posé pour moulage reproduit ensuite à des centaines de milliers d’exemplaires…

Un moulage qui fascine depuis

Le mystère autour de son histoire a inspiré une multitude d’écrivains de poètes, de photographes, d’artistes… Aragon parle de la Joconde du suicide. Il s’en sert comme leitmotiv dans Aurélien.

On ne sait rien d’elle… une inconnue… qui s’est jetée dans la Seine, une jeune femme, elle a fermé les yeux sur son secret…

Man Ray a fait une quinzaine de photographie du moulage à la demande de l’écrivain. Maurice Blanchot parlait d’un sourire voilé, comme si elle avait emmené dans la mort son secret.

Elle attire encore car on imagine une histoire d’amour et de mort. Les gens spéculaient sur les causes de son suicide… Car bien sûr, ce ne pouvait être qu’un geste désespéré. Dans mon livre à moi (L’inconnue de la Seine (2012)) j’en fais une fille séduite et abandonnée. Sa coiffure en bandeau, fait que c’était probablement quelqu’un de très jeune : environ 16 ans ou 17 ans….

Si elle nous dit quelque chose aujourd'hui, c’est que comme tous les masques mortuaires, elle nous interroge sur la mort."

L’inconnue de la Seine de Guillaume Musso est paru chez Calmann-Levy

