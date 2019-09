S’interroge Arthur, 8 ans, sur le répondeur de l’émission dominicale pour les enfants "Les P’tits bateaux" de Noëlle Bréham.

Les hommes préhistoriques savaient-ils nager ? © Getty / MAURICIO ANTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La réponse de Cyrille Coutansais, directeur de recherches du centre d’Etudes stratégiques de la Marine

"Oui, maintenant on le sait : les hommes préhistoriques savaient nager et naviguer. On a longtemps pensé que le premier moyen de locomotion inventé par l’homme, c’était la roue qui permettait de faire des chariots. Mais le premier, c’était le bateau.

Comme le niveau des océans était très bas, on imaginait que Cro-Magnon avait colonisé la planète à pied, et qu'il avait pu peupler l’Australie à "marée basse".

Or, il y avait des endroits où la mer était encore présente et que l'on ne voyait pas la terre qui était de l’autre côté. Sur la plage, on ne pouvait pas imaginer qu’il y avait de la terre en face."

Il a bien fallu se rendre à l’évidence : les hommes savaient naviguer

"On a retrouvé des restes très anciens d’hommes de Néandertal en Crête par exemple, ou sur l’île de Flores (Indonésie) : des lieux qui n’ont pu être peuplés que par la mer.

Il y a eu des théories fantaisistes pour expliquer leur présence sur des îles : ce serait le fait d’un homme préhistorique, de sa femme et de ses enfants accrochés à une branche d’arbre lors d’une tempête qui auraient dérivé sur des îles, par hasard.

Or ce n’était pas possible : ces hommes étaient capables de faire des bateaux, d’aller sur l’eau, de pêcher et même d’élever des poissons. Ils sont partis en mer en emmenant de la nourriture pour aller voir ce qu’il y avait au-delà de l’horizon.

Ce qu’on a découvert, c’est qu’il y a au cœur de l’être humain l’envie d’aller voir toujours un peu plus loin, d’aller découvrir et explorer. Les hommes préhistoriques avaient ça en eux."

