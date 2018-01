Le grand rendez-vous des acteurs de l’Histoire vivante sous l’égide de Gutenberg

Historia le salon de la maquette, du livre d'histoire, du tourisme de mémoire à Strasbourg, du tourisme patrimonial à la scénographie virtuelle, des soldats de plomb aux jeux vidéo, aux jeux de rôles ou aux Escape Games…

France Inter a choisi d’accompagner le premier grand festival de l'histoire vivante, de la maquette, du livre d'histoire, du tourisme de mémoire…. Ou comment plonger dans l’histoire le temps d’un weekend !

Le vendredi 16 février, la chaîne s’installe au cœur de l’événement pour vivre l’histoire autrement avec ses rendez-vous d’antenne :

13h30 : La marche de l'histoire de Jean Lebrun

Chaque jour, Jean Lebrun brosse le tableau d’un événement, le portrait d’un personnage ou le récit d’une époque, étayé par des archives et des témoignages.

17h : Par jupiter ! de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice

Charline et sa bande reviennent cette année avec un nouveau nom « Par Jupiter ! » pour passer encore un peu plus les infos à la lessiveuse dans un esprit toujours mi-intello, mi potache !

18h15 : On va déguster de François-Régis Gaudry

(enregistrement en public - Diffusion dimanche 18 février à 11h)

L’émission hebdomadaire qui passe au grill toute l’actualité de la gastronomie. Entouré de ses chroniqueurs, François-Régis Gaudry reçoit tous les dimanches des chefs, des pâtissiers, des producteurs…

► ► La ville de Strasbourg et le magazine Historia se plongent dans l'Histoire le temps d'un week-end !

Distinguée par son action globale en matière d’innovation, de dynamisme et sa politique éducative, la Ville de Strasbourg a été choisie pour accueillir le Festival Historia. Doublement classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour sa Grande Île et le quartier de la Neustadt, Strasbourg est riche de plus de deux mille ans d’histoire. Son patrimoine remarquable est un concentré de l’histoire de l’Europe.

Le Festival Historia où toutes les nouvelles approches de l’Histoire se parlent, se croisent et se fécondent pour ne faire qu’une.

Le Festival Historia est le rendez-vous incontournable des reconstituteurs, des auteurs et amateurs de BD, de polars et de romans historiques, des vidéastes des chaînes d’histoire sur You Tube, des bénévoles de l’archéologie expérimentale, des passionnés du modélisme, des jeux vidéo, des spectacles historiques, des nouvelles scénographies 3D, …

Le Festival Historia, ce sont aussi des débats, des controverses, des projections dans un auditorium de 500 places ultramoderne entre ces nouveaux acteurs de l’Histoire et les chercheurs, les universitaires et le monde académique.

Le Festival Historia, c’est encore une agora centrale, où pendant trois jours sont organisés des combats médiévaux et de gladiateurs, des danses 1900, du charleston, du swing… Ajoutez des ateliers créatifs pour l’artisanat, les métiers d’art, les maquettes et figurines. Et enfin un « marché médiéval » qui s’étend sur 2 000 m2.

Le Festival Historia, ce sont enfin les treize prix Historia qui récompensent les approches majeures de l’Histoire : la biographie, le roman, le roman policier, les innovations technologiques appliquées à la scénographie historique, le documentaire, le film de fiction, le jeu vidéo, le livre jeunesse, la bande-dessinée, l’exposition, le bug de l’Histoire avec également un Prix Spécial étranger et le Prix Spécial du Jury…

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.festivalhistoria.fr