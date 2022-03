Podcast qui rencontre un grand succès, "le fantôme de Pétain" de Philippe Collin est également un livre. Découvrez quelques pages.

Le fantôme de Pétain, le livre © Flammarion

Producteur sur France Inter, Philippe Collin a conservé de ses études un vrai goût pour l’Histoire. En 2020, il a réalisé un podcast sur Napoléon écouté par plus d'un million d'auditeurs. Il est aussi auteur, scénariste de BD, il a publié en 2018 Le Voyage de Marcel Grob, inspiré de l'histoire de son grand-oncle, et La patrie des frères Werner en 2020.

En ce début 2022, vous avez pu découvrir son nouveau podcast consacré au Maréchal Pétain : Le fantôme de Pétain

J’ai entamé ce travail de recherches avec le désir de repartir de zéro, comme si je ne connaissais rien du maréchal Pétain. J’ai la volonté d’instruire son dossier muni d’une honnêteté intellectuelle

Pour aller plus loin, le fantôme de Pétain est aussi un livre, enrichie d'images d'archives et dans lequel 12 interview d'historien nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé.

Dans la préface, l'auteur explique : "A la maison, Philippe Pétain n'a jamais cessé d'incarner l'ennemi. Enfant, je me suis souvent demandé pourquoi j'aurais dû en avoir si peur alors qu'il nous ressemblait ? Pouvait-on avoir des racines en commun avec le diable ?"

Dans le podcast, tout comme dans cet ouvrage, Philippe Collin tente d'apporter des réponses aux questions qui hantent la psyché collective française depuis 1945. Comment un peuple s’est-il livré à un seul homme en juin 1940 ? Comment cet homme est-il parvenu à s'emparer d’un navire sombrant au milieu de la tempête ? Comment la faiblesse des hommes au pouvoir dans l’entre-deux-guerres lui a-t-elle été propice ? Quelle France a pactisé avec l'Allemand ? De quoi Pétain est-il le nom ? Faut-il craindre de voir rôder son fantôme ?

12 historiens apportent leur éclairage : Avec Eric Alary | Stéphane Audoin-Rouzeau | Fabrice Bouthillon | Olivier Dard | Laurent Joly | Nicolas Offenstadt | Pascal Ory | Denis Peschanski | Yves Pourcher | Henry Rousso | Bénédicte Vergez-Chaignon | Annette Wievorka

► Le fantôme de Pétain de Philippe Pétain, une co-édition France Inter / Flammarion