Philippe Collin et Sébastien Goethals nous plongent dans un pan de notre histoire peu connu à travers le destin tragique de Marcel Grob, jeune Alsacien de 18 ans, enrôlé de force en juin 1944 dans la Waffen SS.

Le voyage de Marcel Grob © Sébastien Goethals

"Malgré-nous"

C'est ainsi qu'ont été appelé les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 130 000 conscrits ont ainsi été affectés dans divers corps d'armée de la Wermacht : la Heer (armée de terre) mais aussi la Waffen-SS.

Les premiers "Malgré-nous" ont été incorporés à partir d'août 1942.

Philippe Collin et Sébastien Goethals se basent sur l’histoire vraie d’un de ces "Malgré-nous" pour raconter comment et dans quelles conditions ces jeunes Alsaciens furent incorporés et durent combattre dans la SS.

Marcel Grob

11 octobre 2009. Marcel Grob, un vieil homme de 83 ans, se retrouve devant un juge qui l’interroge sur sa vie. Et plus particulièrement sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune Alsacien rejoint la Waffen SS et est intégré dans la 16e division Reichsführer, trois mois après le débarquement allié en Normandie.

Pour le juge qui instruit son affaire, il va falloir convaincre le tribunal qu’il n’a pas été un criminel nazi.

Marcel Grob va devoir se replonger dans ses douloureux souvenirs, ceux d’un "Malgré-nous", kidnappé en 1944, forcé d’aller combattre en Italie, au sein d’une des plus sinistres divisions SS.

► Feuilletez la bande dessinée ici ou ci-dessous

Marcel Grob existe. Philippe Collin le connait bien puisque c'était son grand oncle. Comme 4 000 jeunes Alsaciens de la classe 1926, il est incorporé au titre de la conscription dans la Waffen SS à partir de son recensement en novembre 1943. Marcel Grob et ses camarades sont intégrés à une division de grenadiers mécanisée et blindée. Le travail de l'infanterie de ces unités consistait à accompagner l'avancée des blindés lors des offensives et d'exploiter les percées opérées par les chars.

Quand la BD prend vie

À l'occasion de la sortie du livre, l'éditeur de la bande dessinée, Ex-Nihilo, a donné vie aux personnages en les faisant incarner par des comédiens : Fred Ulysse, Yannick Renier et Théo Augier, dans une bande annonce réalisée par Philippe Collin et Clément Léotard.

► Le voyage de Marcel Grob de Philippe Collin et Sébastien Goethals paraît le 11 octobre (Editions Futuropolis)