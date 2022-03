L'histoire de l'Ukraine va de pair avec une origine géographique, particulièrement complexe et passionnante. Au micro de Jean Lebrun, les chercheurs Annie Daubenton et Daniel Beauvois racontent comment la nation ukrainienne a émergé depuis l'époque médiévale jusqu'au XXe siècle.

La Rus de Kiev (ou principauté kiévienne)

C'est le premier grand espace territorial dans lequel l'Ukraine trouve ses origines. Cette principauté médiévale est fondée à Novgorod (non loin de Saint-Pétersbourg) par une population scandinave, les "varègues", au début du IXe siècle. Un État très hétéroclite qui s'étendait à l'époque sur les frontières du nord de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie, de l'est et de la Pologne actuelles. Une entité très étendue qui constituait une fédération féodale jusqu'au XIIIe siècle et l'invasion de l'espace par les Mongols.

Annie Daubenton explique que "longtemps l'Ukraine n'a pas été un pays, mais un espace. Il y a un millénaire, l'Ukraine a d'abord été le foyer de la première principauté de Rus de Kiev, un espace médiéval étendu sur plusieurs frontières, une espèce de corridor traversé de va-et-vient d'une quantité indénombrables de tribus communément concentrés autour du Dniepr, le cœur de cet espace qui se définit en premier lieu comme une culture et non comme un État.

L'Ukraine, c'est d'abord l'histoire d'une nation en construction

La journaliste souligne que c'est tout le problème de la rivalité russo-ukrainienne aujourd'hui puisque "les Russes parlent de Kiev comme la "mère des villes russes" et si cet espace slave est-oriental forme une civilisation commune historiquement, l'Ukraine et la Russie ont cultivé de notables différences dans la mesure où la principauté de Kiev s'est très vite écroulée à une époque où la Russie n'existait pas encore, et où le basculement des terres ukrainiennes s'est plutôt produit non pas vers la Russie, mais vers l'ouest". En effet, à partir du XIIIe siècle, ces territoires ukrainiens primitifs sont intégrés dans un plus vaste ensemble, un État balte qui s'est étendu suite à la dislocation de la Rus de Kiev et la chute de l'Empire mongol.

Les Cosaques et le tout premier sentiment ukrainien

Des Ukrainiens comprimés entre la Pologne, la Lituanie, l'Autriche et la Russie

Au XIVe siècle, le territoire ukrainien est compris dans le grand ensemble politique du Grand-duché de Lituanie qui se fond bientôt avec le royaume de Pologne pour devenir, au milieu du XVIe siècle, "la République des Deux Nations". Un État qui s'étendait très loin vers l'est jusqu'aux frontières de la Moscovie et qui a déterminé pour à peu près quatre siècles l'appartenance des Ukrainiens à ce domaine.

C'est dans cette évolution géographique-là que se forme un premier sentiment de communauté de valeurs communes portées par les Cosaques, qui s'affranchissent bientôt de la Pologne-Lituanie pour fonder leur propre communauté de destin dans le cadre d'un pouvoir indépendant (Hetmanat). Ces cosaques comprennent toute une pluralité de peuples qui partagent les territoires des steppes ukrainiennes : "ce sont des guerriers déchus ou des paysans qui auraient fui le servage polonais et russe et qui se sont érigés en communautés indépendantes. Ils se retournent contre la République des Deux Nations, l'Empire russe, et le Khanat de Crimée".

Ils ont été les premiers à cultiver un sentiment d'appartenance commun jetant les bases d'une future nation ukrainienne, car, explique l'historien, "la noblesse ukrainienne des Cosaques, déjà très attachée à sa liberté, à son autonomie et son identité entend régenter une population ukrainienne serve soumise jusque-là à la Pologne. La plus importante étant celle de 1648 conduite par l'hetman Bogdan Khmelnitski, marquée du sceau de l'indépendance, de la recherche de cette identité que les Polonais n'ont jamais voulu admettre puisqu'ils assortissaient leurs exigences d'une volonté de conversion catholique. Là où les cosaques eux sont en majorité orthodoxes".

Cette cosaquerie constitue des préliminaires d'État. C'est une sorte d'esquisse de gouvernement.

Mais en 1793, l'impératrice russe Catherine II supprime ce qui reste du territoire autonome des Cosaques, pour étendre l’Empire russe jusqu’à la mer Noire. Et "progressivement, le territoire cosaque se réduit à peau de chagrin face à l'expansion autrichienne, à l'ouest, et russe, à l'est, qui se partagent les restes territoriaux du pouvoir polonais déchu. Si le gouvernement russe interdit la langue et les activités ukrainophiles, l'Ukrainité continue de se développer au sein des territoires soumis à l'empire autrichien où les libertés étaient beaucoup plus développées et le régime beaucoup moins sévère à l'égard des Ukrainiens".

La première Ukraine indépendante (1917-1922)

Puis l'Ukraine devient pour la première fois indépendante entre 1918-1920. Elle crée une instance représentative appelée la Rada qui proclame "la République populaire Ukraine" avec Kiev pour capitale. Elle profite des conséquences de la Première Guerre mondiale qui voient les deux empires russes et autrichiens s'effondrer pour s'affirmer en tant que territoire à part entière.

L'historien souligne que "la Grande guerre, la Révolution russe de 1917 et le renversement de la Russie tsariste suscite un vrai désir d'indépendance chez les Ukrainiens qui imaginent un rapprochement de la partie ouest sous l'escarcelle autrichienne (Galicie) et la partie orientale russe". Une indépendance qui part en fumée "après que les Bolchéviks concrétisent leur victoire sur la Russie des tsars et fassent de l'Ukraine une république socialiste soviétique intégrée à l'URSS dès 1922".

De la République soviétique à la seconde indépendance (1922-1991)

La journaliste Annie Daubenton rappelle que c'est sous le joug soviétique et avec les conséquences terribles de la Seconde Guerre mondiale qui ont meurtri son territoire, que l’Ukraine consomme définitivement sa rupture avec la domination russe. À commencer par "la grande famine génocidaire" des années 1932-1933 mieux connue sous le nom de "Holodomor". Conséquence de la collectivisation meurtrière des terres agricoles ukrainiennes par Staline qui a provoqué entre 3 et 5 millions de morts. Sans compter les victimes que provoquent les grandes purges et déportations soviétiques qui s'abattent sur les résistants Ukrainiens".

Staline a voulu détruire l'identité ukrainienne qui menaçait son empire.

Le territoire ukrainien se retrouve davantage meurtri après la Deuxième Guerre mondiale, constamment pris en étau par les politiques impériales russe et allemande. Le sentiment ukrainien se renforce ainsi par le sens tragique de son histoire. Il faut attendre la progressive libéralisation de l'union soviétique menée par Mikhaïl Gorbatchev, dès le milieu des années 1980, pour que les sentiments nationaux ukrainiens soient entendus. L'Ukraine proclame son indépendance le 24 août 1991, deux ans après la destruction historique et symbolique du mur de Berlin. Une indépendance plébiscitée par 90 % des Ukrainiens.

