Louis Pasteur a révolutionné le principe de la vaccination. Son vaccin contre le virus de la rage a fait de lui l'une des grandes figures de la recherche scientifique. En replongeant dans la presse de l'époque, on se rend compte que Pasteur a essuyé de vives oppositions, notamment sur sa méthode.

Louis Pasteur supervisant une vaccination antirabique, Paris, France, 1886 © Getty / Interim Archives / Contributeur

Le 6 juillet 1885, le savant crée l'exploit, historique, en mettant au point la vaccination contre la rage, inoculant préventivement, au jeune alsacien Joseph Meister, le germe du virus dont la virulence a été artificiellement atténuée. Les inoculations, il les mène aux côtés de ses confrères le Pr Alfred Vulpian et le Pr Joseph Grancher qui le défendront sans relâche contre ce qu'il faut bien appeler les tous premiers mouvements d'opposition au vaccin. Car on se rend compte que les débats et les disputes à l'époque, étaient virulents. Les nombreuses discussions menées par les sceptiques et ceux qui parmi eux se revendiquaient déjà "anti-vaccins", étaient relayées par la presse.

À l'époque, la vaccination divisait déjà la société, d'autant que cette méthode était tout à fait novatrice. Inoculer un microbe, même de façon affaiblie, était quelque chose d'aussi inimaginable qu'inconcevable. C'est pourquoi la naissance de la vaccination a inévitablement donné voix à une poignée d'anti-vaccins qui pointaient les éventuelles incohérences de la méthode de Pasteur dans ses découvertes.

D'ailleurs l'historien Cédric Grimoult rappelle, au micro de Mathieu Vidard, dans "La Terre au carré", "qu'il n'était absolument pas rare que des reproches soient adressés quotidiennement à Pasteur sur les principes et les valeurs que pouvaient porter en elle la vaccination. Sans compter les débats interminables menés sur la fiabilité des statistiques et comptes-rendus. Certains journalistes, médecins et autres sceptiques allaient jusqu'à l'Académie de médecine, pour reprocher à Pasteur de truquer ses propres chiffres pour cacher les échecs et les déconvenues liés aux vaccins. C'est pourquoi il a dû tenir, devant la presse et ses homologues, un certain nombre de conférences pour convaincre, avec de nombreuses données scientifiques à l'appui, son auditoire".

Grâce au site de presse de la BNF "Retronews" cataloguant tous les journaux imprimés depuis le XIXe siècle, nous avons retrouvé certaines archives des journaux de l'époque qui révèlent les violentes attaques émises par des opposants au vaccin contre la rage.

Sceptiques et opposants à la vaccination dans la presse de l'époque

Pendant que Pasteur étudie le vaccin contre la rage, dans le Figaro du 26 juin 1885, un certain Albert Millaud manifeste son angoisse quant aux questions bio éthiques que pose le développement du vaccin. Ce journaliste craint que la vaccination apporte d'autres maux de santé : "À force de vacciner l'homme pour le préserver de certaines maladies, ne lui donnera-t-on pas d'autres germes morbides qu'il n'aurait jamais connus sans l'inoculation ?" Il craint que la guérison préventive d'une affection contagieuse ne l'aggrave et ne fasse qu'affaiblir la constitution de l'organisme et préconise l'idée que "la science a mieux à faire que d'armer le client contre une maladie".

Dans l'édition du 28 juillet 1885 du Figaro, alors que Pasteur est tout juste en train d'accomplir sa prouesse, un journaliste rapporte ce qui s'est dit au cours d'un Congrès à Charleroi, où semblent s'être réunis "des antivaccinateurs". Voici quelques phrases du discours prononcé par son organisateur, un médecin, docteur en sciences naturelles, Hubert Boëns : "Ne forcez aucun père de famille, aucun pauvre, aucun soldat, aucun fonctionnaire à se soumettre aux absurdités de la vaccination et de la revaccination souvent si terrible, voilà, ce que doivent décréter les gouvernements [...] à l'adresse de M. Pasteur [...] Apostrophes ironiques aux découvreurs de microbes qui ne découvrent rien, et aux guérisseurs de chiens ou de bipèdes, qui ne guérissent ni bêtes ni gens. Éreintement dans les grands prix du microbe pastorien, sa culture. L'étude de cette controverse nous entraînerait trop loin." Un moyen donc de s'en prendre directement et gratuitement à Pasteur, dont les opposants savent qu'il est à ce moment-là en train de mener son tout premier traitement vaccinal auprès du jeune alsacien Joseph Meister, 9 ans, mordu à plusieurs reprises par un chien enragé. D'ailleurs le discoureur souhaite que "Pasteur prenne la parole pour répondre aux attaques de la Ligue".

En janvier 1887, devant l'Académie de médecine un médecin, professeur à la faculté de médecine, le Dr Peter, attaque la méthode de Pasteur qu'il estime "ne pas être suffisamment concluante et donnant lieu à des résultats contradictoires". On peut retrouver son intervention dans le journal du Matin du 21 janvier 1887. Le même médecin réitérera d'ailleurs ses attaques durant l'été, transmises par le journal La France du 19 juillet 1887. Nombreux sont les sceptiques qui, comme lui, contestent notamment les statistiques du savant et de ses équipes. Comme un dénommé Laerte dans l'édition du 11 janvier 1887 du journal Le Radical qui garde son anonymat pour contester les comptes-rendus qui, selon lui, "ne démontrent rien et sont inexactes, tant il y aurait eu des patients considérés comme guéris alors que jamais ils n'auraient été atteints du virus, voire même mordus". Accusant au passage "un manque de diagnostic selon lequel on n'aurait pas pensé à vérifié que l'animal qui avait mordu était enragé". Il estime aussi "qu'un certain nombre de personnes soignées dans les délais fixés par le savant pour la guérison, auraient succombé en dépit du traitement…"

D'autres estiment, comme un certain Dr Castelnau, dans L'Intransigeant du 25 février 1886 que "Pasteur ne fait pas de la science mais du commerce (avec le virus)". Un certain Dr Collin, (12 novembre 1886 - L'Intransigeant), à l'Académie de médecine, estime lui "que les éléments de la statistique de la rage sont recueillis par des gens forcément incompétents ou ignorants, et que la meilleure de ces statistiques ne prouvera jamais rien d'une manière rigoureuse" ou encore que "la méthode de la cautérisation de la plaie des mordus représente un meilleur traitement" ou que "les inoculations sont plus fatales souvent que le virus naturel".

Notons également l'une des plumes les plus vindicatives des opposants au vaccin contre la rage, à l'époque. Celle du journaliste et homme politique Henri Rochefort, grand habitué des polémiques, réputé pour ses opinions politiques plutôt réactionnaires qu'il relaie dans son journal L'Intransigeant. Dans l'édition du 9 décembre 1885 il estime "certain que Pasteur ne prévient pas la rage" avant d'ajouter 1 an plus tard, le 5 novembre 1886, en titrant "on attend des preuves", "que la rage est extrêmement rare et constitue surtout un mal effrayant qui frappe assez énergiquement les imaginations pour qu'on puisse vraiment tenir compte de l'invention de Pasteur".

La lanterne du 28 juillet 1886 nous apprend qu'une grande figure de la Commune de Paris "Louise Michel aurait participé à une conférence, organisée par le conseil municipal du 4e arrondissement, devant un auditoire composé mi-partie de sceptiques, mi-partie de personnes systématiquement hostiles". Alors Louise Michel aurait-elle été opposée à la vaccination ? Aucun témoignage de sa part dans la presse ne l'affirme vraiment.

Il n'est pas rare non plus de voir certaines voix s'opposer au traitement que Pasteur réserve aux animaux, dans le cadre de ses expérimentations. Pour mener à bien l'atténuation du virus, il se sert en effet de nombreux lapins comme cobayes et aurait sacrifié un nombre important de chiens. Il existait des mouvements de protestation contre la maltraitance animale. Marie Huot, secrétaire de la ligue populaire contre la vivisection, est l'une des principales opposante à la méthode de Pasteur pour cette raison en particulier. Dans l'édition du 9 août 1887 du journal Le Temps elle estime que : "La science est coupable quand elle martyrise les animaux. La vivisection est un crime révoltant, elle l'est plus que la mort, elle est la torture [...] Quand les apôtres d'une méthode expérimentent sur eux-mêmes, ils ont droit à notre estime et notre admiration mais Pasteur n'est pas de ceux-là [...] Il est prouvé que sa méthode ne guérit pas la rage si l'on s'en tient aux morts que l'on déplore depuis l'application de la méthode".

D'ailleurs Le Figaro du 11 octobre 1886 rapporte que, au cours d'une conférence organisée à la Sorbonne, visant à rappeler la grande efficacité de la méthode de Pasteur et de son vaccin, Marie Huot était présente et n'a pas arrêté d'ironiser à chaque fin de phrase de son président le Dr Emile Chautemps en guise de protestation. Puis Le Figaro du 11 avril 1888 partage un article d'un certain Georges Grison qui signe "un plaidoyer pour les chiens" dans lequel il regrette "que pour beaucoup de gens, le chien n'est plus « l'ami de l'homme », mais devenu une bête féroce dont il faudrait poursuivre l'extermination. M. Pasteur et ses adeptes ont créé une maladie nouvelle : la caniphobie".

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - La Terre au Carré : Pasteur, construction d’une légende

🎧 RÉÉCOUTER - Le vif de l'histoire : L'histoire de la vaccination n'est pas un long fleuve tranquille

🎧 RÉÉCOUTER - Le vif de l'histoire : Les résistances aux vaccins

📖 LIRE - Histoire des pandémies oubliées : La grippe asiatique en France (1957-1958)

📖 LIRE - Histoire des pandémies oubliées : La grippe de Hong Kong en France (1969-1970)

📖 LIRE - Histoire des pandémies oubliées : Depuis la grippe espagnole, les Français et le port du masque c'est une drôle d'histoire

▶︎ Nous nous sommes appuyés sur les archives des journaux de l'époque, disponibles sur le site de presse de la BNF "Retronews" cataloguant tous les journaux imprimés depuis le XIXe siècle.