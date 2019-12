C'est la question d'Eva, neuf ans, dans "Les P'tits Bateaux". L'historien Patrick Boucheron explique, au micro de Noëlle Bréham, quelles sont les origines du courrier et de la Poste, notamment en France, depuis les premiers messagers royaux, en passant par les malles-poste, jusqu'à la fameuse bicyclette jaune.

Des timbres-postes de 1830 et 1849 : Premières marques postales, Paris, Musée postal © AFP / Josse / Leemage

Patrick Boucheron : "Qu'est-ce que c'est que la poste aujourd'hui ? On a en tête l'image des fourgonnettes jaunes évidemment, c'est une invention récente, mais d'où vient le mot 'poste' ? Ça vient du fait qu'il y a des relais postés, c'est-à dire qu'on prenait un courrier et on envoyait un cavalier partir à vive allure et lorsque le cheval commençait à fatiguer, on changeait de cheval, de poste à poste, d'où les relais de poste.

1464 est une date charnière, durant laquelle un édit de Louis XI organise les relais royaux de postes. En vérité, cet édit serait un faux document (oui ça arrivait aussi souvent dans l'Histoire) qui a été très probablement forgé par un surintendant des postes du temps de Louis XIV qui avait envie de mettre un peu d'ancienneté, de lustre médiéval, à cette invention.

Service de poste sous le règne du roi de France Louis XI (1423-1483). Postiers à cheval s'arrêtant à une auberge. Illustration de Jacques Onfroy de Bréville, dit JOB (1858-1931) © AFP / Josse / Leemage

Alors oui, au XVe siècle, durant le règne de Louis XI, il y a des relais à poste en France, mais, en vérité, c'est une invention beaucoup plus ancienne. Et là encore, c'est intéressant de faire une histoire mondiale de la France car l'organisation primitive d'un service postal provient des Mongols de Gengis Khan - que l'on prend pour une brute, un envahisseur, mais en réalité, c'est le premier à organiser sur une très longue distance (parce que l'empire mongol, c'est géographiquement toute l'Asie centrale) des relais de poste pour ce peuple de cavaliers des steppes.

Ensuite, ça passe à la fois par la Chine et aussi par l'Égypte mamelouk, et donc ceux qui sont au contact de l'empire mongol au XIIIe siècle. Et lorsque les chevaliers croisés se rendent en Égypte au XIIIe siècle, ils assistent au développement de ce dispositif-là et se disent combien cela est très intéressant. Et voilà comment naît 'La Poste' !"

Une chronologie pour résumer l'organisation des premiers échanges de courrier en France

Voies et relais romains

Les premiers temps d'échanges, pouvons-nous dire, qui n'étaient pas encore considérés comme étant "postaux", remontent aux structures romaines, durant l'Antiquité, lorsque l'empereur Auguste édifie le premier réseau de voies romaines au Ier siècle av. J.-C.

Attention, les échanges restent prioritairement militaires et doivent servir à centraliser et sauvegarder les conquêtes territoriales romaines. Ces chemins sont parcourus par de nombreux relais, bornes de chevaux et de réapprovisionnement.

Les services de postes royaux

Comme l'explique et le vérifie bien Patrick Boucheron, c'est au XVe siècle, sous le roi Louis XI, qu'aurait été mis en place un premier dispositif, un système royal qui missionne des cavaliers pour livrer les messages du roi tout en reprenant ce système de relais de chevaux. Toutefois, l'édit royal de 1464 n'a rien d'authentique, c'est un faux document monté de toute pièce durant l'époque de Louis XIV pour faire valoir les droits d'ancienneté de "La Ferme générale des Postes". La première poste d'Etat est créée en 1576 via l'édit, officiel celui-là, du roi Henri III et autorise le public (en vérité l'élite) à utiliser les moyens postaux.

L’échange des premiers courriers et correspondances demeurent toutefois l'apanage des plus dotés de la société monarchique malgré la mise en place progressive d'un service général via "La Ferme générale des postes", qui date de 1672, et qui s'empare des droits postaux. Les fermiers des postes disposent du monopole de gestion des échanges de courrier jusqu'à la Révolution, qui finit par supprimer ce privilège.

Une salle de tri sous le règne de Louis XV , XVIIIe siècle © AFP / Leemage

La Poste française, la rapide évolution d'un service de poste public

Ainsi, les postes seront désormais administrées par l’Etat. C’est l'apparition, au tout début du XIXe siècle, des fameuses malles-poste révolutionnant tout autant le type d'acheminement du courrier que le transport lui-même : elles peuvent aussi transporter des passagers sur de longues distances, elles rompent la logique d'un échange de courrier purement urbain et inaugurent aussi un service rural, interconnectant les deux milieux à partir des années 1830.

Les avancées sociétales, les acquis sociaux, économiques, politiques, fruits de la naissance progressive de la démocratie, permettent des progrès techniques considérables dont la révolution industrielle sera le principal symbole. C'est ce qui permet à l'échange postal de s'étendre radicalement partout en Europe.

Au milieu du XIXe siècle, le courrier se démocratise un peu plus grâce à la réduction conséquente du prix de la lettre quelle que soit la distance parcourue. Au même moment apparaît le célèbre timbre-poste.

Les trains se substituent progressivement aux malles-poste et le courrier connaît une croissance exponentielle ! La Poste française multiplie ses bureaux de poste qu'elle substitue alors aux relais de postes traditionnels. Puis ce sera au tour de la bicyclette jaune, de l’automobile, de la voie des airs avec la Compagnie générale aéropostale dans les années 1920, puis le TGV dans les années 1980'.

Un avion Latécoère lors d'un aterrissage © AFP / Leemage

Carte de la France montrant l'organisation future de la poste aerienne en France en 1925. Composition d'Arnould Moreau © AFP / Leemage

