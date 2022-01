Pour y saisir sa longue-vue, sa montre de gousset ou son plan de bataille… ? Car si la légende napoléonienne exalte d'abord son génie et sa gloire militaires, elle s'attache aussi aux détails les plus frivoles de sa vie. Ceux qui révèlent peut-être le mieux l'homme Napoléon Bonaparte, son tempérament comme sa santé.

Napoléon dans son cabinet de travail avec sa main dans sa veste, Jacques-Louis David, 1812 © Getty / Universal ImagesGroup

La question que Lucie, 9 ans, a souhaiter partager dans l'émission "Les P'tis bateaux" au micro de Noëlle Bréham, est loin de suggérer un simple détail secondaire dans la vie d'une des plus grandes personnalités de l'histoire de France : "Pourquoi Napoléon mettait-il toujours sa main dans sa veste ?"

David Chanteranne a co-recueilli (avec Jean-François Coulomb des Arts) les nombreux témoignages de ceux qui ont approché et accompagné dans son dernier souffle Napoléon à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821. L'empereur déchu avait en effet livré ses dernières confidences d'exilé captif avant qu'il ne succombe d'un ulcère chronique (qui aurait pu avoir dégénéré en cancer). Un testament au service de la légende napoléonienne qui présente des textes précieux que les deux historiens ont commenté dans un seul et même volume : "Napoléon. Les derniers témoins racontent" (Éditions du Rocher).

L'historien, conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château et rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier -Revue du Souvenir Napoléonien, David Chanteranne a pu mieux apprécier, au gré de ses recherches, la démarche, l'état de santé, le tempérament et la physionomie de l'empereur. Et si, selon lui, Napoléon mettait toujours sa main dans sa veste, c'était pour trois raisons. Une occasion de se demander ensuite si l'empereur ne se serait finalement pas retrouvé victime de sa propre personnalité impériale.

1 - À défaut de pouvoir mettre ses mains dans ses poches de pantalon

DC : "La première raison est d'ordre pratique. À l'époque, il faut se rappeler que les pantalons ne sont pas les pantalons que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une culotte. Pas celle que l'on porte mais la grande culotte (ou Frac) celle qui permet de pouvoir tenir à cheval et matérialise les conditions sociales de celui qui la porte, et Napoléon en tant que général révolutionnaire puis empereur, fait partie de la haute société".

À l'époque, cette tenue ne comporte pas de poche telle que nous l'entendons aujourd'hui donc la seule alternative est de mettre sa main dans le gilet

2 - Un geste en plus pour servir son charisme impérial

DC : "Napoléon, en mettant la main dans le gilet, se tient beaucoup plus droit, ce qui lui donne un caractère un peu plus martial, lui confère davantage de prestance, de présence par rapport aux gens qui l'environnent.

C'est un petit peu comme les gens qui mettent les mains derrière le dos. D'autant que son instruction à l'école de Brienne et à l'école militaire de Paris lui ont enseigné les bonnes manières et la discipline militaire lui a prescrit les manières de bien se tenir en société".

3 - Maux de ventre récurrents et état de santé fragile

Une troisième raison d'ordre médical. Une santé précaire conditionnée par une personnalité aux mœurs farouches et indomptables. Ajoutez à cela une tendance à consommer ses repas comme un éclair afin d'enchainer le plus vite possible sur les affaires qui l'attendaient.

DC : "Son estomac le fait souvent souffrir et le simple fait de mettre sa main dans son gilet lui permet de produire un peu de chaleur et ainsi d'atténuer les souffrances qui finiront par l'emporter ce 5 mai 1821. Il se masse le ventre quand il en a l'occasion pour atténuer un mal qui ne va que s'empirer au fil des années.

On sait que dans les années 1818-1819, sa santé s'améliore, mais décline à nouveau jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Les deux derniers mois de sa vie en 1821, il reste alité et souffrant. Cela est directement imputable aux conditions qu'il a vécues depuis son enfance. Ses années de formation sont ponctuées par les moqueries répétées de ses camarades, qui le considéraient comme un étranger et le renvoyaient à son accent très prononcé".

Napoléon, victime de son caractère impérial ?

Si l'on va plus loin et que l'on s'intéresse au parcours du jeune Napoléon, on se rend compte que le futur empereur a très tôt cultivé un grand repli sur soi, et une grande capacité d'intériorisation face aux moqueries de ses camarades qui l'ont souvent renvoyé à ses origines et son accent corses. En plus d'avoir été confronté au sens de la responsabilité alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Une personnalité qui l'a mené au sommet de son histoire mais qui aurait eu raison de lui et de sa santé sur le long terme.

Un sens de la responsabilité précoce

En effet, après la mort de son père, Napoléon n'a que 16 ans lorsqu'il devient le chef de famille alors qu'il n'est qu'un jeune adolescent. Si jeune, il dirige une tribu de 9 enfants et expérimente d'ores et déjà les rouages de la diplomatie familiale qui lui serviront quelques années plus tard pour imposer son hégémonie impériale et asseoir sur l'Europe sa dynastie.

Napoléon est connu pour avoir été un enfant un peu plus turbulent, batailleur et rude que les autres, mais bientôt converti et conjugué par la discipline militaire d'un côté et l'éducation rigoureuse de sa mère, intraitable sur le sens de l’honneur et des responsabilités. Une volonté si farouche dès son jeune âge qu'on ne peut s'empêcher de la lier à ses nombreux maux de ventre chroniques dont il se plaignait.

Si son caractère obstiné et victorieux lui a permis de conquérir l'Europe, sinon l'Histoire, celui-ci semble s'être progressivement retourné contre lui, non sans aucune répercussions sur sa santé…

Le fantôme de Waterloo en plein exil

Si le coup de grâce de son règne a été porté par sa défaite décisive à Waterloo face à la coalition des puissances monarchiques dirigée par le duc de Wellington, celle-ci n'en reste pas moins sa mort symbolique. Après cela, sa vie n'avait plus aucune raison d'être et cette ultime déroute a sans nul doute contribué à fragiliser davantage son état de santé. À tel point que ses médecins Antommarchi et O'Meara à son chevet ne pouvaient plus rien pour lui tant il se désespérait de sa fin. Il se condamne de son plein gré à une totale inactivité, souffrant de malaises, de vomissements et de maux d'estomac répétés. Il laisse ses derniers feux se consumer et se résigne à mourir.

Officiellement, l'aigle aurait succombé d'un ulcère (d'après l'autopsie) qui se serait enflammé et généralisé en cancer de l'estomac.

