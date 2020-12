Assassin's Creed est devenu un vrai support pédagogique pour s'initier à l'histoire. Grâce au troisième opus, à "Black Flag", "Unity" et "Syndicate", redécouvrez l'histoire de la Révolution américaine, des corsaires du XVIIIe siècle, de la Révolution française et de la Révolution industrielle dans le Londres Victorien.

Une image extraite du jeu "Assassin's Creed Syndicate" en plein cœur du Londres de la révolution industrielle du XIXe siècle © Ubisoft

Assassin's Creed III (2012) : en pleine Révolution américaine

Nous voilà téléportés au XVIIIe siècle, au moment de la révolution américaine qui doit déboucher sur la création des Etats-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1776 à partir de l'opposition entre les Treize colonies d'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, dont les vicissitudes sont particulièrement évanescentes depuis de la Guerre de Sept ans (1756–1763).

Pour compenser ses pertes financières liées à la guerre, l'empire britannique impose toute une série de taxes à ses colonies américaines (dont celle du Tea Act). Tout cela, nous le vivons aux côtés de Connor Kenway, né d'un père britannique et d'une mère amérindienne, le parfait cocktail pour interpréter un personnage dont l'identité s'inscrit entre les deux milieux, ceux qui luttent pour la domination britannique sur le continent et ceux qui envisagent leur indépendance entre amérindiens autochtones et colons américains. Le jeu est l'occasion de retracer les étapes par lesquelles l'Amérique coloniale est passée jusqu'à la révolution américaine et la naissance des Etats-Unis d'Amérique. Connor participe à de nombreux événements historiques fondateurs, explorant les villes de Boston, de New York sans oublier les espaces, plus sauvages, amérindiens. Tout en sachant que le jeu communique beaucoup plus avec un environnement rural qu'avec un centre urbain massif.

On assiste au terrible incident de la rue King perpétré par les Britanniques, en mars 1770, à la révolte de la Boston Tea Party en 1773, et nombreuses sont alors les rebellions contre les injonctions britanniques.

Notre personnage fait la rencontre de figures historiques hautement emblématiques comme les pères fondateurs des Etats-Unis tels que Samuel Adams, Benjamin Franklin, le futur président des Etats-Unis George Washington, encore général à l'époque et leurs principaux rivaux, opérant dans l'ombre, du côté des Templiers que sont, dans le jeu, les soldats britanniques Charles Lee, William Johnson ou encore Thomas Hickey.

Assassin's Creed IV Black Flag (2013), Rogue (2014) : au temps des corsaires et des pirates

Vous voici capitaine de navire, corsaire - voire pirate à l'occasion - à travers l'équipage d'Edward Kenway, le grand-père de Connor, ainsi que celui de Shay. Avec Black Flag, nous sommes au début du XVIIIe siècle dans la mer des Caraïbes, aux environs de Cuba, de la Jamaïque et de Nassau (Bahamas). On croise des personnages emblématiques comme Edward Thatch surnommé Barbe Noire, le très célèbre pirate britannique des Antilles et des colonies britanniques américaines, ainsi que le chasseur de pirates Benjamin Hornigold. Dans Rogue, avec Shay, nous rencontrons notamment le navigateur et explorateur James Cook.

Vous l'avez compris nous sommes en plein âge d'or de la piraterie, où il est plus fréquent d'explorer les tréfonds de la mer que la vie urbaine et continentale à laquelle nous sommes habitués depuis le début de la licence. Jamais auparavant de tels affrontements en haute mer avaient été aussi fidèlement reconstitués dans un jeu vidéo. Quant au contexte, à l'échelle internationale, la diplomatie connait de nombreux atermoiements et une période de flottement qui se révèle extrêmement propice aux entreprises des corsaires, voguant selon leurs intérêts ici et là sous les délégations des plus offrants. Les déboires de la guerre de succession d'Espagne ont permis à la piraterie de gagner du terrain sur les mers, profitant des gestations du traité d'Utrecht mettant fin au conflit en 1713. La Royal Navy est affaiblie et permet à la piraterie de proliférer.

Assassin's Creed Unity (2014) : dans le Paris de la Révolution française

S'il y a bien un des jeux que vous devez essayer, c'est bien celui-là ! À travers les mouvements d'Arno Dorian, le personnage que nous incarnons dans ce nouveau volet, il vous est possible de parcourir le Paris de la Révolution française comme si vous y étiez !

Le jeu offre certes un tableau sombre du contexte révolutionnaire mais un sens du détail incroyable quant à la reproduction de la société et de l'architecture parisienne. À commencer par la Cathédrale Notre-Dame qui vous permet de surplomber tout Paris et au sommet de laquelle il est plus que conseillé, dans le jeu, d'effectuer le légendaire saut de la foi propre aux assassins pour redescendre et gagner les rues de Paris. Il vous est également possible de gravir l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la Basilique Saint-Denis, la Bastille (toujours présente à cette époque), la Conciergerie, l'École militaire, l'Église de la Madeleine, le Grand Châtelet, l'Hôtel de Cluny, l'Hôtel des Invalides, l'Hôtel de ville, le Jardin des Tuileries, le Palais de justice, le Palais-Royal, le Palais des Tuileries, le Panthéon, la Place de Grève… Chaque bâtiment, chaque quartier de la capitale lumière dispose de sa propre animation et de son climat de vie reconstitué quasiment à l'identique.

Reconstitution de la Cathédrale Notre-Dame à Paris pour le jeu Assassin's Creed Unity, 2014 / Ubisoft

À travers la rencontre des personnages les plus symboliques de la Révolution française (1789-1799) ce sont les grandes étapes de la période que le jeu donne à voir. La réunion des Etats généraux et leur proclamation en Assemblée nationale, en mai 1789, le sort de Louis XVI chassé par le peuple au château des Tuileries en août 1792 qui correspond à la chute de la monarchie et la concrétisation de la Première République, la mort du roi en Janvier 1793, la mort du révolutionnaire montagnard Georges Danton et la chute de rival Maximilien de Robespierre en juillet 1794. Des moments phares qui font ressentir les conséquences de la politique de la Terreur, avec les nombreuses places historiques de Paris où les exécutions à la guillotine se tenaient. Sans oublier les aventures de François de Sade ou encore de la révolutionnaire Théroigne de Méricourt. Nous avons même l'agréable surprise de surprendre Napoléon Bonaparte avec les clés en mains de son irrésistible ascension et réussite militaire. C'est là la magie du jeu vidéo.

Assassin's Creed Syndicate (2015) : le Londres de la Révolution industrielle

Nous voici au XIXe siècle, en Angleterre, dans le Londres de l'ère victorienne, une époque indissociable de la révolution industrielle qui marque aussi bien son propre empire que le reste du monde.

Pour l'occasion, la licence opère de vrais changements dans la reconstitution qui caractérisent bien la mise en place de la société moderne du XIXe siècle. C'est la mise en place progressive du chemin de fer qui prend une place toute particulière au sein du paysage londonien car si l'utilisation intensive du charbon, répandu dans chaque coin de Londres, est synonyme du grand développement de l'industrie, le jeu n'oublie pas également d'en traduire les effets pervers sur la reconstitution d'une des sociétés les plus fragmentées socialement de l'histoire européenne. Les quartiers et la façon dont est agencée la société londonienne rendent compte de l'écart social important entre les ouvriers et les bénéficiaires de l'économie capitaliste nouvellement promue par l'industrie. C'est pourquoi, le jeu donne toute son importance à la naissance des syndicats, des spots publicitaires, des grèves et du crime organisé qui avait alors pignon sur rue. C'est peut-être le jeu le plus social de la série.

On y rencontre les célèbres penseurs, écrivains, inventeurs et théoriciens Charles Darwin, Charles Dickens, Karl Marx, Alexander Graham Bell, David Brewster, l'infirmière Florence Nightingale, Richard Owen Arthur Conan Doyle mais aussi les grandes figures politiques que sont la reine Victoria ou encore Benjamin Disraeli.

Alors que Londres ressemble à un véritable laboratoire social et industriel, vous avez la possibilité d'aller différencier les différents bruits que suscite la Londres victorienne depuis Big Ben, la Cathédrale Saint-Paul, l'Église Sainte-Marguerite de Westminster, la Gare de Charing Cross, le Palais de Buckingham, l'abbaye de Westminster… tout en observant les pratiques commerciales, les moyens de déplacements sur les grandes avenues de Londres depuis les différentes calèches en circulation, et les bateaux sur la Tamise.

