Il y a quelques mois, la mission Scanpyramids découvrait une cavité jusque-là inconnue dans la pyramide de Khéops. Mais que savait-on de l'histoire de la pyramide jusque-là ? Qui était Khéops ? Qui a cherché à percer les secrets de cet édifice en premier ?

L'ascension de la pyramide de Khéops, gravure du magazine Rivista Illustrata en 1882 © Getty / De Agostini / Biblioteca Ambrosiana

Avec Mehdi Tayoubi et Sébastien Procureur, à l'origine du projet ScanPyramids invités de Daniel Fievet dans Le Temps d’un bivouac.

Que sait-on du pharaon bâtisseur Khéops ?

De Khéops, on ne possède pas grand-chose, si ce n’est une minuscule statue exposée au Musée du Caire. Les premiers papyri qui évoquent le deuxième pharaon de la IVe dynastie ont été retrouvés en 2013 par l’égyptologue Pierre Tallet. Et c’est le premier document qui mentionne son chantier. Ce papyrus dit "de Westcar" est conservé à Berlin. On y lit que Khéops s’est beaucoup renseigné sur la construction des pyramides, sur la façon d’organiser des pièces secrètes, et des tombeaux inviolables, donc forcément ça attisait (et ça attise toujours). D’autant plus qu’Al Mamoun, le calife qui pénètra en premier dans la pyramide au VIIIe siècle à la recherche du trésor de Khéops ne trouva rien.

Que sait-on de la pyramide de Khéops jusqu’à la dernière découverte ?

A Khéops, on a une chambre souterraine située sous le plateau. Puis on a un couloir descendant qui rejoint un couloir ascendant qui mène vers la « cathédrale » monumentale située au cœur de la grande pyramide qui mesure 47 mètres de long, 8 mètres de haut qui fait un volume de vie de 600 m3. En bas de cette grande galerie, un couloir horizontal mène à la chambre dite « de la reine », même si à priori, il n’y avait pas de reine dans cette chambre avec un plafond en chevrons. Une technique utilisée pour la première fois par les Egyptiens dans l’histoire de l’architecture des pyramides pour recouvrir un vide, et protéger la pièce de l’effondrement par rapport à la masse qui se trouve au-dessus. Si on va en haut de la grande galerie, on accède à la chambre du roi qui a la particularité d’avoir un plafond plat, et d’être faite en granite d’Assouan.

Qui découvre l’intérieur de la pyramide ?

Au Moyen âge, le calife Al Mamoun, un mécène féru de sciences, décide de monter une expédition pour percer la pyramide. Il sait que les Egyptiens aménageaient un couloir d'accès vers la face Nord. Ils décident alors de creuser un tunnel avec du feu et du vinaigre (la roche étant calcaire, elle va s'effriter avec le feu). Ils s'enfoncent dans l'édifice. Mais l'architecte de Khéops a fait une petite farce : il a décentré légèrement sur l'est l'ensemble des descenderies. Or l'équipe d'Al Mamoun passe tout droit. Puis sans doute, à cause de l'acoustique, les chercheurs bifurquent. Et finissent par découvrir la grande galerie, la chambre de la reine et toutes les chambres qu'on connait jusqu'à aujourd'hui. Les seules découvertes faites depuis, ce sont les chambres de décharge : de petits espaces ménagés au-dessus de la chambre du roi. Donc depuis 832, on n'a rien découvert. D'où l'importance de la trouvaille récente.

Toutes ces pièces sont vides : aucune trace de la moindre momie, du moindre sarcophage ?

A priori Al Mamoun est le premier à pénétrer dans la pyramide. S’il a trouvé quelque chose, on ne le sait pas. D’ailleurs, on n’est même pas sûr qu’il soit le premier. On a trouvé qu’une seule inscription : sur l’un des chevrons, le cartouche de Khéops.

