C’était en 2014, nous vous parlions déjà de cette Belle époque à l’occasion de l’exposition Paris 1900, la Ville spectacle, qui nous invitait à revivre les heures fastes de la capitale française au moment où elle accueillait l’Exposition Universelle qui inaugurait le XXe siècle.

Revisitons aussi l'exposition consacrée à Sarah BERNHARDT en avril 1976 ! Ce moment, un peu suranné, évoque toutefois avec beaucoup de charme l’intense personnalité de l’actrice, puisque vous pouvez retrouver ici un entretien avec la comédienne Marie Marquet évoquant pour nous la comédienne qu'elle a connu et à qui elle doit tout !

L’un des admirateurs de Sarah Bernhardt fut aussi le roi Edouard VII, qui adorait venir en France et surtout à Paris. La ville lumière comblait ses désirs de bonne chère et de plaisirs sensuels.

Chanteuse, elle fut l’une des personnalités parmi les plus marquantes de la vie parisienne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Le critique de l’époque, Rozière, écrira en 1904 dans le quotidienGil Blas

Jeanne Granier, c'est le sourire et c'est les larmes, c'est la fantaisie et le naturel, c'est une voix de joie et d'émotion, c'est Jeanne Granier enfin !