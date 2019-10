À l’occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin (1989-2019), France Inter + vous propose de revivre la série d'enquêtes menées dans le cadre de l'émission "Rendez-vous avec X" : Pascal Pesnot interroge les mystères de l'histoire de la guerre froide de part et d'autre de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est.

Les Berlinois de l’Ouest rassemblés devant le mur de Berlin avec en face les gardes-frontières est-allemands en train de démolir une section du mur, 11 novembre 1989, Berlin, Allemagne © AFP / GERARD MALIE

Retrouvez tous les épisodes que France Inter + consacre à la redécouverte des huit émissions que Patrick Pesnot avait produites dans le cadre de Rendez-vous avec X.

Avec monsieur X, Patrick Pesnot interrogeait tous les grands secrets historiques qu'a pu susciter la guerre froide et, en particulier, la séparation de l'Allemagne en deux États antagonistes : la RDA à l'Est et la RFA à l'Ouest.

Rejoignez l'enquête, examinez les raisons mêmes de la construction du mur en 1961 ; les mécanismes de la STASI, le célèbre système de surveillance de l'Allemagne de l'Est (RDA), mais aussi le dilemme et les enjeux que pouvaient susciter la réouverture des archives du service de police et de renseignements, quels étaient leurs émissaires, leurs cibles, leurs agents-espions.

Les 30 ans de la chute du mur de Berlin sont l'occasion de retrouver les soubassements de la séparation du monde en deux blocs distincts, traduite tout particulièrement par la division de l'Allemagne :

Les mystères du mur de Berlin

C'est sans nul doute l'un des points culminants de la Guerre froide (1947-1991) et le mystère autour des motifs de cette construction reste entier.

Le mur de Berlin divise la capitale allemande de 1961 à 1989.

Le 7 novembre 2009, Patrick Pesnot fêtait les 20 ans de la chute de l'édifice et de la réunification allemande, il se demandait alors comment on en était venu jusque-là ?

45 min Les mystères du Mur - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

Le règne de la STASI, de l'intérieur (1/2)

Tous épiés, tous espions, tous coupables de trahison ?

Nous plongeons dans le système de surveillance de la RDA, "la STASI", la police politique est-allemande, pour laquelle, chaque citoyen était une menace potentielle pour la sécurité de l’État :

47 min Le règne de la STASI (1/2) - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

Le règne de la STASI, l'ouverture des archives (2/2)

Créée en 1950 et comprenant des milliers d’agents, la STASI disparaît en 1989, en même temps que la chute du mur.

En revanche, l'ex-ministère de la Sécurité d'État de l'Allemagne de l'Est laisse derrière lui pléthore d'archives qui traduisent combien elle a tout surveillé et tout entendu durant la guerre froide.

Mais que nous apprennent donc les archives sur son fonctionnement ?

46 min Le règne de la STASI (2/2) - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

Wolfgang Vogel, avocat et membre de la STASI

Intéressons-nous de plus près au portrait d'un personnage trouble, sinon double, et membre de la STASI : l’avocat est-allemand, Wolfgang Vogel, un agent de liaison entre l’Est et l’Ouest, à la manœuvre de nombreux échanges de prisonniers entre les services de la RDA et ceux de la RFA :

45 min Wolfgang Vogel, avocat et membre de la STASI - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

Permis de séduire

Réouverture du dossier "Gabriele Gast", une ancienne espionne au service de la République démocratique d'Allemagne (RDA), recrutée en 1975 par la STASI, et dont la mission était, comme de nombreux agents féminins enrôlés, de séduire des acteurs influents issus de l'Ouest (RFA), les compromettre et les pousser à travailler ou à vendre des informations à l'Est :

44 min Permis de séduire - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

L’affaire Guillaume (1/2)

C'est peut-être l'un des dossiers les plus explosifs en matière d'espionnage : 1974, Günter Guillaume est l’un des collaborateurs les plus proches du chancelier fédéral, Willy Brandt.

Seulement voilà, le masque tombe : c'est un espion infiltré de la RDA qui a réussi à approcher le chancelier :

44 min L’affaire Guillaume (1/2) - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

L'affaire Guillaume (2/2)

Dans la deuxième partie, nous apprenons comment cette affaire a immédiatement semé le doute et nourri la suspicion quant à l'implication potentielle du chancelier Willy Brandt, qui en endosse la responsabilité et finit par démissionner :

45 min L’affaire Guillaume (2/2) - "Rendez-vous avec X" Par Laurent Goumarre (Patrick Pesnot)

Heinz Felfe, le Philby allemand

Coup de projecteur, cette fois-ci, sur un agent censé travailler pour le compte des renseignements ouest-allemands, mais, bientôt démasqué pour avoir été un espion du KGB, il est arrêté la veille de la construction du mur de Berlin, en 1961.

Heinz Felfe reste un homme dont le destin reste encore aujourd’hui très mystérieux...

