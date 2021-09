À l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, France Inter vous propose une sélection d'émissions et de podcasts pour replonger dans le récit, l'analyse et l'enquête des plus grandes attaques terroristes que l'histoire ait connues.

Les tours jumelles du World Trade Center après avoir été frappées par deux avions de ligne détournés pour une attaque terroriste, New York, 11 septembre 2001 © AFP / ROBERT GIROUX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Attentats du 11 septembre 2001

🎧 PODCAST - 11 septembre l'enquête

Dans cette série de huit épisodes, Grégory Philipps décrypte l'évènement charnière qui aura véritablement donné naissance au XXIe siècle, bouleversant à jamais notre histoire contemporaine et dont les enjeux conditionnent plus que jamais encore, en 2021, notre géopolitique.

18 min 11 septembre l'enquête - Episode 1 : le vol AA11 s’écrase contre la tour Nord Par Grégory Philipps

Il retrace étape par étape le scénario invraisemblable pour l'époque des attentats du World Trade Center, depuis le crash des quatre avions détournés jusqu'à l'itinéraire de ses principaux commanditaires islamistes. En passant par l'organisation des attaques par Al-Qaïda, la fragilité des services de renseignement à l'époque, les blessures psychologiques des victimes rescapées comme des proches endeuillés. Grégory Philipps est parti à la rencontre des rescapés, des pompiers, des enquêteurs, à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu le drame au plus près.

🎧 Rendez-vous avec X - Les attentats du 11 septembre 2001 et le djihad afghan

Une série d'émissions en trois épisodes au cours desquelles Patrick Pesnot et Monsieur X retracent, dans un premier temps, les origines idéologiques de ces attaques, qui structurent encore aujourd'hui le terrorisme islamiste.

Il faut remonter à la guerre d'Afghanistan, et la résistance des moudjahidines face à l'URSS. Des attaques qui font écho à l'héritage d'un monde fragilisé par la Guerre froide. Un contexte qui aura favorisé la naissance du réseau Al-Qaïda.

▶︎ Dossier 1

▶︎ Dossier 2

Sauf qu'au début des années 1990, jamais on n'aurait pu concevoir un tel projet d'attentat ciblant le cœur de la puissance américaine. C'est ce qui pousse à réfléchir sur les circonstances qui ont permis à ces attentats de se produire et remet en cause la coordination à l'époque des instances administratives, civiles et militaires, la fragilité manifeste du système de sécurité américain et une insuffisance de culture du contre-terrorisme par rapport aux enjeux réels de l'époque.

▶︎ Dossier 3

🎧 Affaires sensibles - "Mort ou vif" : histoire de la traque d’Oussama Ben Laden

54 min « Mort ou vif » Histoire de la traque d’Oussama Ben Laden

Dans "Affaires sensibles", Fabrice Drouelle vous propose de remonter à cette nuit déterminante, en mai 2011, où le président Barack Obama allait mettre un terme à la traque de Ben Laden, une recherche du commanditaire des attentats du 11 septembre qui aura duré 10 ans. Comment la traque de Ben Laden s'est-elle déroulée de 2001 à 2011 depuis les attaques du World Trade Center à l'assaut décisif des forces spéciales dans sa résidence pakistanaise. Avec Jean-Pierre Filiu, historien du Moyen-Orient à Science-Po.

🎧 Affaires sensibles - 11 septembre 2001. Le jour d'après

54 min 11 septembre 2001. Le jour d'après

Récit du 11 septembre 2001, depuis le crash des deux avions, laissant les deux tours jumelles en flammes, et leurs victimes prisonnières de la catastrophe au World Trade Center. Comment Manhattan se retrouve enseveli par un nuage de poussières cauchemardesque, apocalyptique, lors des attentats les plus meurtriers de l'Histoire. Si ces deux avions symbolisent alors la stupeur internationale, deux autres sont détournés par Al-Qaïda au même moment et ciblent le Pentagone et la Maison Blanche. Les quatre provoquent la mort de près de 3000 personnes. Heure par heure, Fabrice Drouelle raconte ce jour qui a fait basculer le monde dans une autre dimension géopolitique, partageant la voix de celles et ceux qui ont été anéantis et bouleversés par ces attaques, comme les acteurs plus institutionnels.

🎧 Affaires sensibles consacre une nouvelle série d'émissions spécialement pour les 20 ans - Le 11 septembre 2001, le jour qui a changé le monde

Retour à l'époque de la guerre froide depuis que l’URSS a envahi l’Afghanistan, et que pour leur faire barrage, les Etats-Unis entrainent les forces résistantes locales, les moudjahidines dont le nombre croit rapidement, et avec eux le désir du djihad contre la puissance étrangère sur place alimenté par Ben Laden qui crée bientôt Al-Qaida. Comment la guerre froide accouche du djihadisme ?

▶︎ Épisode 1 : le 11 septembre, l'avant

Nouveau récit de ce cauchemars inédit, ce 11 septembre 2001, depuis le décollage des quatre avions de ligne bientôt détournés par les terroristes pour frapper le cœur de l'Amérique et traduire en ce début du XXIe siècle, les nouveaux enjeux du fondamentalisme islamiste partout dans le monde.

▶︎ Épisode 2 : le jour qui a changé le monde

À cette déclaration de guerre adressée à l'Amérique, le président Bush déclare quant à lui la "guerre contre le terrorisme", bientôt soutenu par la communauté internationale. Une nouvelle ère qui marque la politique interventionniste inédite des Etats-Unis et des enjeux inédits dont les effets se font toujours ressentir aujourd'hui.

▶︎ Épisode 3 : l’après, la guerre contre la terreur

🎧 Le vif de l'Histoire - La mémoire du 11 septembre

Jean Lebrun interroge les différentes manières de restituer la mémoire des attentats du 11 septembre 2001 aux côtés de l'historien Edward Berenson, avec les dispositifs mémoriels de la recherche, avec les muséologues notamment. Que se passe-t-il dans les esprits aux lendemains de la catastrophe ? Les New Yorkais ont disposé d'écrits, de portraits photocopiés des disparus, notamment sur Union Square où s'est constitué le premier musée populaire spontané. Comment parler des disparus ? Quelles formes d'expressions pour rendre hommage aux victimes ? Toute une dialectique entre ces expressions spontanées et l'effort de créer une institution officielle à même de tout restituer et identifier, y compris les décombres qui ont été évacuées et rassemblées. Un musée à ciel ouvert des restes matériels des victimes comme pour mieux leur rendre hommage.