C'est l'une des 35 recettes gourmandes qui ont régalé nos ancêtres, et que les youtubeurs Nota Bene et Gatronogeek ont évoqué au micro de Thomas Chauvineau dans l'émission "Grand bien vous fasse". Découvrez la recette de ce que l'on peut bien appeler l'ancêtre de nos granolas actuels !

Ici un granola dont la composition se rapproche de la recette du "Granolathon". Ce repas consommé par les Athéniens de la Grèce antique n'a jamais semblé aussi présent ! © Getty / Anna Kurzaeva

Depuis 2014, Thibaud Villanova crée des recettes de cuisine inspirées par les plus grandes références historiques comme celles de la pop culture. Il en ressort les recettes à base d'ingrédients et de techniques de cuisine propres à chaque époque historique. À ses côtés, le vulgarisateur d'histoire, Benjamin Brillaud, a souhaité montrer qu'il y avait mille et une manières d’aborder l’Histoire. Dans leur ouvrage "Cuisiner l'histoire. 35 recettes inspirées par les Grands personnages historiques", ils ont souhaité montrer que savourer la gastronomie de nos ancêtres c'est aussi savourer l'Histoire. Car, oui, votre assiette est belle et bien chargée de saveurs historiques comme le Granolathon !

Recette de l'ancêtre du Granola

Nous voici plongés au cœur des Cités États antiques grecques qui à défaut de former le plus grand empire unifié du monde, forment de manière hétérogène la plus grande puissance culturelle et politique du monde. Athènes, Sparte sont en pleine effervescence et les philosophes grecs sont les précepteurs de référence pour mener une vie heureuse. La recette que les deux youtubeurs proposent ici traduit gastronomiquement comment philosophie, médecine et éducation physique rimaient ensemble et combien l'alimentation représentait l'un des nombreux gages de vertu humaine.

Thibaud Villanova : "Voici un mélange de fruits secs, d'épices et de céréales que l'on a surnommé "le granolathon" et dont les propriétés alimentaires permettraient notamment aux marathoniens de courir ces 42 km sans problèmes. C'est une recette compliquée parce qu'il y a, chez les Grecs de l'Antiquité, une grosse dimension santé. C'est-à-dire qu'ils mangeaient énormément sain. L'alimentation était pensée comme une médication naturelle".

Ce mélange épicé de fruits secs et de miel de romarin est d'origine athénienne, et est consommé depuis l’Antiquité. Il demande une préparation de 15 minutes et une cuisson de 15 minutes. Avec en ingrédients pour un bocal de 1kg Granola :

Des amandes

De noix

Des noisettes

Des pignons de pin

Des pistaches

Des gues séchées

Des abricots secs

Des raisins (de Corinthe)

Du flocon d’avoine

De la cannelle

Du mahaleb

Du miel de romarin

