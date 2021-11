Au micro de Patrick Boucheron dans l'émission "Histoire de", l'historien Arnaud Fossier analyse les ferments historiques de la crise que connaît actuellement l’Eglise. La logique du scandale était déjà centrale dès le XIIe siècle dans le droit canonique, de même que les ambiguïtés de "la confession secrète".

Le rapport au "scandale" et à "la confession secrète" dans l'Eglise du Moyen-âge © Getty / Wolfgang Unger / EyeEm

"Confessions secrètes" du "scandale" au Moyen Âge

Si des enquêtes sont déjà menées en interne et qu'on préconise la pénitence ou l'admonestation fraternelle pour juger un scandale donné, la gestion de celui-ci reste exclusivement cantonnée au sein de l'Eglise et non ébruitée à la sphère civile. La confession avait lieu mais était tenue secrète, nous explique le chercheur :

Arnaud Fossier : "Il y a une importance de l'évitement du scandale qui, dès la période médiévale, et plus particulièrement dès le XIIe siècle, avec la grande réforme (grégorienne) que connaît l'Eglise à ce moment-là, éviter le scandale fait partie des grandes préoccupations qui habitent vraiment l'Église

Car le scandale désigne le mauvais exemple donné par les clercs aux fidèles chrétiens et qu'il peut menacer tout l'édifice ecclésiastique.

On adopte alors des modes de correction "discrets" voire même "secrets". Cela renvoie directement au fameux secret de la confession qui traduit des procédures de correction exclusivement "fraternelles", internes pour gérer un scandale. Ce sont des moyens disciplinaires qui permettent de contourner la sanction publique qui serait ravageuse pour l'institution".

La confession restait souvent secrète et inviolable à l'époque quand il ne s'agissait pas de condamner une hérésie d'ordre générale susceptible de se retourner contre l'Eglise :

AF : "Il y a des modalités qui sont mises en place dès le VIe-VIIe siècle, mais le secret de la confession comme obligation faite aux pasteurs, dans l'optique qui est la leur, d'entendre les fidèles confesser leurs péchés, c'est une invention qu'on peut dater à la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle.

Ce secret de la confession, il est précisément inventé pour éviter à certains clercs corrompus ou eux-mêmes corrupteurs, que leurs méfaits se sachent.

Dès le XIIIe siècle, il arrivait à l'Eglise de briser ce secret de la confession dans un certain nombre de cas qu'elle jugeait très graves, comme dans les cas d'hérésie".

La réforme grégorienne ou quand l'Eglise conditionne le rapport à la sexualité

Cette réforme qui vise, au départ, à réaffirmer la puissance du pape, à assurer l'indépendance de l'Église pour mieux concurrencer le pouvoir civil, entend imposer, par ce grand partage entre les laïcs et les clercs, le célibat des prêtres et le mariage chrétien pour les laïcs. Une réforme qui normalise aussi la sexualité globale de la société en même temps que la sienne propre :

AF : "Le principal effet de cette réforme est d'instituer une séparation très forte entre les clercs d'un côté, auréolés d'une véritable sacralité, puis les laïcs, caractérisés par le mariage. Cette division qui s'opère au XIe-XIIe siècle, est largement fondée sur la question de la sexualité.

On voit que, déjà, dès cette époque, la question sexuelle est centrale pour l'Eglise et pour sa définition.

C'est une réforme qui réaffirme aussi combien, pour l'époque, les lois de la nature sont comprises dans une lecture exclusivement religieuse qui prescrivait ainsi au passage les rapports à la sexualité :

AF : "Pour l'Eglise, il y a avant tout un partage entre les actes sexuels considérés comme contre-nature, compris comme des transgressions d'une gravité et d'une atrocité totales (autant que pour les pouvoirs laïcs), et puis de l'autre, la catégorie (très mince celle-ci) des actes sexuels qui sont permis, autorisés et légitimes. L'Eglise médiévale considère ainsi comme transgressifs les actes qui séparent les générations et/ou les sexes.

Certains actes sont considérés comme condamnables par l'Eglise parce qu'ils transgressent les lois de la nature et transgressent l'ordre voulu par Dieu. La sodomie au premier chef, où viennent ensuite se classer les violences sexuelles à l'encontre d'enfants, d'adolescents, et des relations sexuelles entre personnes de même sexe".

Les "crimes pédophiles" : des notions anachroniques pour l'époque ?

Du point de vue médiéval, l'historien démontre en quoi ces concepts contemporains ne sont pas applicables au Moyen Âge quand bien même, dans les faits, les crimes pédophiles existaient déjà au sein de l'Eglise et que celle-ci pouvait ainsi déjà contrevenir aux normes qu'elle avait elle-même fixées.

La catégorie "crime pédophile" est anachronique, elle n'existe pas dans les textes médiévaux.

AF : "D'abord parce que les gens ne se définissent pas par une orientation sexuelle et l'enfance elle-même n'est pas conçue comme elle l'est aujourd'hui dans l'opinion publique. L'enfance n'est pas perçue comme un âge devant être protégé sexuellement. Pourtant, dans son livre "Viols d'enfant au Moyen Âge" (PUF) Didier Lett montre bien qu'il existe, dans les sources médiévales, des affaires de pédocriminalité, des viols d'enfants qui sont sanctionnés et fermement punis par les justices séculières à la seule différence que ce qui est alors en cause, ce n'est surtout pas le consentement de l'enfant".

Le phénomène de pédocriminalité existe au Moyen Âge, mais il n'est pas qualifié en ces termes.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Histoire De : Le catholicisme à l'épreuve des scandales sexuels

📖 LIRE - Didier Lett : "Viols d'enfant au Moyen Âge" (octobre 2021, PUF)