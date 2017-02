Cette doctrine a été fondée au XIXème siècle par deux hommes, un prêcheur Mohamed Ibn Abdellawahhab et un monarque, Mohamed Saoud, fondateur également de la dynastie saoudienne.

Cette doctrine apparaît à l’époque moderne. À l’origine de celle-ci se trouve un prédicateur, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792), originaire du centre de la péninsule arabique. Celui-ci s’allia à l’émir Mohammed Ibn Saoud, qui lui apporta son soutien militaire et politique. Ce dernier est le fondateur de la dynastie des Saoud qui, aujourd’hui encore, dirige l’Arabie saoudite.

Cette doctrine prône le retour à l’islam "des pieux ancêtres" (les salaf) qui se revendique comme l’orthodoxie sunnite dans sa forme la plus pure avec une vision très conservatrice sur le credo et sur les questions de jurisprudence islamique.

Ce terme de wahhabisme, on peut continuer à l'utiliser aujourd'hui dès lors qu'on parle de ces salafistes qui, en Arabie saoudite, s'inscrivent directement dans l'héritage de Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, à la fois sur le plan doctrinal et sur le plan du partenariat avec les Saoud. Ailleurs, et sans cette alliance politique, le salafisme s'est souvent "émancipé" de la dynastie saoudienne.

