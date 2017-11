Lancée en 2013 sur Twitter, une plateforme collaborative sur internet invite à recenser tous les soldats morts au combat dans les tranchées de la Grande Guerre. Le site, "Un Jour-Un Poilu" (#1J1P), a déjà indexé les noms de 28 000 disparus.

C'est le ministère des Armées, via son recueil d'archives "Mémoire des Hommes", qui a eu l'idée de lancer ce procédé collaboratif en 2013 : utiliser les internautes et la puissance des réseaux sociaux pour compléter les registres.

Les volontaires sont chargés d'annoter les fiches de la base des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale, pour enrichir les index déjà existants (nom, prénoms, date de naissance, département ou pays de naissance) et ainsi permettre des recherches plus fines parmi les 1,4 million de noms que comporte la base : recherche par lieu de naissance ou décès, par date de décès, par unité, grade ou encore classe et bureau de recrutement.

Les premiers fruits de ce travail seront disponibles dès ce week-end, pour les commémorations traditionnelles liées à la Grande Guerre, avec des informations liées aux premiers soldats parisiens mobilisés pour le conflit :

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à se retrouver au cimetière du Père Lachaise à Paris ce samedi à 14h30 pour tester l'application.

Le reportage de Nathalie Hernandez