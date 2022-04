L'histoire de notre humanité s'est construite grâce aux migrations, qui font partie de notre évolution depuis la Préhistoire, l'invention de l'agriculture et des premiers échanges marchands, en passant par la formation des premiers États antiques et médiévaux.

Depuis deux millions d'années, le genre homo n'a cessé de se déplacer au fil d'allers-retours permanents d'un bout à l'autre du globe. Un phénomène continu qui résonne tout particulièrement en ce moment, à l'heure où un quart de la population ukrainienne a été contrainte de se déplacer pour fuir l'invasion des forces russes.

Au micro de Mathieu Vidard et de Camille Crosnier, dans l'émission "La Terre au Carré", le protohistorien Jean-Paul Demoule et l'anthropologue Evelyne Heyer rappellent que le phénomène migratoire a toujours été intrinsèquement lié aux origines de l'humanité quand bien même celles-ci ont revêtu de nombreuses formes jusqu'à aujourd'hui, qu'elles soient géographiques, politiques, géopolitiques, économiques, climatiques, intermittentes…

Si le phénomène migratoire n'a cessé d'évoluer et de changer de formes dans la manière de penser et de conceptualiser les déplacements humains en général, Evelyne Heyer commence par expliquer "qu'il y a toujours eu des mélanges, à tel point que nous avons tous, à un moment ou à un autre, des ancêtres migrants. Car quelque soit la période de l'histoire, quand des émigrants arrivent, inévitablement, ils se mélangent avec la population déjà présente sur le territoire d'arrivée. On se mélange tout naturellement parce que les migrations ont toujours été synonymes d'échanges perpétuels les uns avec les autres, de partage de connaissances, de techniques et de savoir-faire précieux pour l'évolution de l'humanité".

Des populations qui coexistent sans se mélanger, ça n'existe pas

Homo Sapiens ou "Homo Mobilis"

Nos ancêtres, les Homo sapiens sont à l'origine de la première grande vague migratoire de l'histoire humaine, qui a commencé en Afrique entre - 200 000 et - 50 000 ans, pour atteindre l'Europe autour de - 40 000 ans et l'Amérique entre - 20 000 et - 15 000 ans. L'anthropologue explique que cela "s'est fait sur plusieurs générations puisque nos ancêtres parcouraient quelques kilomètres par génération. Chaque descendant est parti s'installer un petit peu plus loin à chaque fois. Globalement, cela traduit tout un ensemble de grandes migrations qui se sont effectuées sur le temps long (à l'échelle humaine). Un phénomène qui, dès l'époque préhistorique, montre combien nous sommes toutes et tous issus de migrations diverses, que nous avons tous des ancêtres migrants. Les données génétiques de notre ADN viennent même le prouver aujourd'hui".

La chercheuse précise que ce processus migratoire préhistorique est d'autant plus constitutif de notre évolution humaine qu'il s'est fait tout naturellement sans qu'il n'y ait la moindre intentionnalité : "c'est malgré lui qu'Homo Sapiens a constitué une espèce invasive, car contrairement à aujourd'hui, ce n'était pas un acte volontaire, comme aujourd'hui pour des raisons économiques ou pour fuir la guerre, il n'y avait pas cette intentionnalité aussi clairement exprimée".

D'un point de vue archéologique, aussi, le protohistorien nous apprend que de nombreux objets exhumés témoignent de ces déplacements continus et du foisonnement culturel primitif qu'ils traduisaient déjà, car "si on prend l'exemple des premiers agriculteurs en Europe, provenant du Proche-Orient, l'archéologie a tracé kilomètre par kilomètre la progression de leurs pratiques culturelles (types d'artisanat, outils, architecture…). Et quand ces agriculteurs sont arrivés au Proche-Orient, les premières générations se sont très rapidement et naturellement mélangées avec les indigènes chasseurs-cueilleurs présents depuis plus longtemps dans la zone".

Le Néolithique, une révolution migratoire et civilisatrice

C'est durant cette période, il y a 10 000 ans, que les migrations ont pris de l'ampleur, car directement conjuguées avec l'essor démographique produit par l'invention de l'agriculture, de la domestication des animaux et bien sûr de la sédentarisation des humains. C'est à cette époque que naissent les premiers échanges commerciaux, qui eux-mêmes conditionnent des progrès en matière d'accumulation de ressources. La sédentarisation apporte des moyens précieux qui alimentent le progrès des premières sociétés humaines. C'est le développement d'un savoir-vivre qui provoque une transition démographique significative liée à une augmentation de la fécondation.

C'est d'après, Jean-Paul Demoule "une époque qui change la face du monde dont le trop-plein d'humains, par rapport aux capacités de production du moment, finit par se déverser progressivement ailleurs et par assimiler au passage les chasseurs-cueilleurs dont il n'existe pratiquement plus aucune société. Il y a un parallèle entre la sédentarisation et les mouvements migratoires parce que l'explosion démographique pousse à aller un peu plus loin. C'est ce qui crée les premières tensions entre différents foyers, dessine les frontières, contribue à former les premiers États, à provoquer les conquêtes de territoires, les invasions, et ce qui crée, au passage, de nouvelles formes de déplacements de populations.

La première grande vague migratoire est le fruit de l'invention de l'agriculture

- Évelyne Heyer

Ces migrations à l'origine des premiers États européens

De ces premières micro-sociétés semi-nomades, émergent les premiers États (empires, royaumes…) dont le rayonnement économique et culturel contribue à attirer d'autres populations alors en marge de leurs frontières. À l'époque de l'Empire romain, en Europe, les peuples barbares pourtant si redoutés et refoulés par la société romaine multiplient avec elle les contacts qu'ils soient marchands ou guerriers, mais finissent par intégrer l'empire en se romanisant, même s'ils ne partagent pas au départ la même langue ni les mêmes us et coutumes.

Ces tribus germaniques déferlent sur l'Europe entre le IVe-VIe siècles, et établissent de nouveaux royaumes à part entière sur les cendres de l’Empire romain (Francs en Gaule, Wisigoths et Suèves en Espagne et au Portugal, Ostrogoths en Italie, Huns sur toute l'Europe de l'Est…) puis les Saxons (IIe-XIe siècles) et les Vikings (VIIIe-XIIe siècles) dans l'Angleterre actuelle… Des migrations qui opèrent un grand brassage de populations et de cultures différentes qui fusionnent entre elles. Pendant tout le Moyen Âge, la naissance de États royaux ou impériaux sont souvent le fruit de vagues d'immigration, souligne le protohistorien, "que cela soit chez les Arabes, les Mongols, les Vikings, les Germains…" qui ont fini par se fondre avec les populations déjà présentes sur le territoire conquis".

