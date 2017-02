Ce portrait d'un auteur des Fictions de Radio France est aussi l’occasion de découvrir comme on réalise une fiction radiophonique dans les studios de la Maison de la Radio.

Manuelle Calmat, auteur de fictions pour Radio France © Joëlle Dollé

*Itinéraire sensible d'un auteur pour les fictions de Radio France, ce portrait voudrait aussi illustrer les étapes de la création d'une fiction radiophonique.

Plongée dans les voix

Petite fille, Manuelle Calmat est bercée par les ondes de la voix de Gérard Philipe lisant Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Depuis, l’auteur garde une sensibilité particulière aux voix des comédiens, vouant une profonde admiration pour l’acteur et metteur en scène, Jean-Luc Boutté.

Manuelle Calmat :

Son élégance, sa précision, sa puissance m'ont fait aimer le théâtre, l'énergie du jeu, l'économie du geste. On l'écoutait autant qu'on le regardait jouer.

(Extrait vidéo avec Jean-Luc Boutté et Catherine Hiegel dans Père d’August Strindberg, mis en scène par Patrice Kerbrat en 1991)

Plongée en littérature

Lors de ses études de lettres à la Sorbonne, Manuelle Calmat s’immerge voluptueusement dans la poésie, le théâtre, les récits et les idées, à travers des auteurs aussi divers et formateurs qu’Arthur Rimbaud, Joseph Kessel, Albert Camus, Milan Kundera, sans oublier Dante, Shakespeare ou Molière.

L’imprégnation fut si forte et le compagnonnage si intense, quotidien autant que multiforme, qu’elle se risqua un beau jour, elle aussi, à écrire…

Plongée en radio

Après avoir été successivement assistante de production, puis reporter pour des émissions rattachées au programme de France Inter, la journaliste fait une rencontre décisive en la personne de Patrick Liegibel, producteur pour la chaîne des émissionsNuits Noires, Nuits Blanches et Au Fil de l’Histoire.

Encouragée par le producteur, Manuelle Calmat tente quelques fictions courtes et saisissantes pour les Nuits Noires, puis se lance dans des scénarios plus conséquents pour l’émission de fictions historiques, Au Fil de l’Histoire. Ainsi, cette Odyssée de l'Endurance, diffusée en 2011, qui raconte les exploits du navigateur britannique Ernest Shackleton à la découverte du continent Antarctique.

Manuelle Calmat découvre que, non seulement :

La fiction radio c'est merveilleux, ça donne des ailes à celui qui écrit comme à celui qui écoute.

mais de plus, elle prend conscience que :

Le son est un amplificateur d’émotions.

Plongée dans l’écoute de soi et du monde

Pour l’auteur, peurs inavouées ou désirs bouillonnants ne sont que prétextes pour l'écriture. Il suffit pour elle d’ouvrir son imaginaire et de prendre la mesure de l’air du temps. Ses sujets sont liés aux passions qui l'ont structurée et façonnée, comme le sport, avec Muhammad Ali, une vie de combat, ou comme le dessin, avec Alberto Giacometti. La vérité est qu’il n’existe pas de hasard dans le choix de ses sujets.

Manuelle Calmat :

Je pense sincèrement que toutes mes fictions sont des morceaux de moi-même.

Et comme, en bonne sportive, elle met la barre assez haut, Manuelle Calmat aime l'idée d'écrire des fictions sur des sujets impossibles !

Ainsi, à l’automne 2016, la fiction, Joseph Merrick, l'Homme Eléphant, une adaptation d'Elephant Man pour l’émission de Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'Histoire, l’a amenée à puiser en elle-même des ressources insoupçonnées de créativité.

Plongée dans l’écriture d’une fiction

Manuelle Calmat semble fascinée par les exploits de toutes sortes ; c'est aussi pour cela qu’elle a publié en 2009 un livre chez Robert Laffont, _GIGN, Les Experts du Danger._

Figure imposée avec ses contraintes de temps et d'espace, la fiction radiophonique, en tant que structuration d’un récit, est un passage essentiel pour rendre l’histoire audible. Elle permet une forme de créativité nouvelle dans laquelle l’auteur cherche aussi à imaginer le ressenti de l’auditeur.

Manuelle Calmat :

Nos habitudes radiophoniques ont beaucoup changé, on ne se met plus souvent sur pause pour écouter la radio et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement pour les fictions !

L’auteur apprécie aussi la diversité des sujets proposés aux producteurs de fictions radio, que ce soit pour Autant en emporte l'Histoire, présenté par Stéphanie Duncan, ou pour Affaires Sensibles et ses fictions du vendredi, coordonnées par Christophe Barreyre.

Ainsi, Manuelle Calmat a flirté avec les forces telluriques pour écrire Haroun Tazieff, l'Oracle des Volcans, qui raconte l'exploration du Niragongo, un volcan africain encore en activité, par le père de la volcanologie contemporaine.

Elle a eu également envie de rendre hommage à Albert Londres, car il incarne le grand reportage comme tous les journalistes rêvent d'en faire, et pour cela, a raconté l’histoire de son séjour au bagne de Cayenne, dans une fiction intitulée Albert Londres, l'Envers du Bagne, diffusée à l'automne 2015 pour l'émission Affaires Sensibles.

Plongée dans l’enregistrement d’une fiction

Et précisément pour cette fiction sur Albert Londres, nous avons retrouvé quelques images et une vidéo, illustrations d’un beau travail d’équipe dans l’un des studios de la Maison de la Radio. La mise en ondes d’une fiction, pour Manuelle Calmat, correspond à une étape du processus qui bouillonne de vie et lui apporte un plaisir à chaque fois renouvelé !

Manuelle Calmat :

J'aime cette idée que l'auteur radio n'est jamais seul. Le temps de l'écriture, il est face à un personnage, une histoire, un monde. Et puis, lorsqu'il passe le relais, il assiste, inquiet et amusé, aux autres phases de la création.

L’enregistrement ! Ce moment de haute densité au cours duquel l'auteur assiste à un « concert » dont il serait à l'origine ; le réalisateur jouant sa partition, les comédiens plongeant dans ce bain de mot et lui donnant une couleur particulière, le bruiteur, orfèvre des sons, renforçant et densifiant cette mixture singulière. Pour Manuelle Calmat, il s’agit d’une véritable alchimie qui prend corps à ce moment-là.

(Dans cet extrait vidéo, le bruiteur Bertrand Amiel assiste efficacement les comédiens à l’enregistrement, pendant qu’au fond, Manuelle Calmat n’en perd pas une miette !)

Retrouvez aussi l’un de ces moments forts d’un enregistrement sur la page de l’émission, Pink Panthers, les Rois du Braquo, avec la voix de Miglen Mirtchev, dans le rôle de Milan, le chef de ce groupe de braqueurs dont Affaires Sensibles fit sa chronique le 6 mai 2016.

Plongez-vous dans la prochaine fiction de Manuelle Calmat

Et puis, quoi de plus agréable et joyeux que de s’offrir du temps pour écouter une fiction radio !?

Manuelle Calmat :

Notre temps « libre » a tendance à se réduire, l'épaissir par une fiction radio c'est un petit cadeau que l'on se fait à soi-même et aux autres.

Dimanche soir, le 19 février 2017, Manuelle Calmat et toute l’équipe de Autant en emporte l’Histoire vous fera revivre l’incroyable épopée de l’Opération Frankton, une mission sabotage accomplie par l’armée britannique en pleine Seconde Guerre mondiale.

Vous pouvez déjà savourer les voix et les ambiances de la fiction 1942, Opération Frankton, dans ce court extrait, en avant-première avant sa diffusion dimanche 19 février de 21h à 22h dans l’émission Autant en emporte l’Histoire.

Écouter

Et si vous vous demandez quels sont les projets de Manuelle Calmat, elle vient de terminer l’écriture d’une fiction sur le reporter qui fut pris en otage, Brice Fleutiaux, unefiction qui n'est pas encore enregistrée. Par ailleurs, elle est en train d’écrire une fiction sur Paul Touvier. Toujours des destins hors-normes, des événements conflictuels ou des vies brisées.

Manuelle Calmat écrivant une fiction © Joëlle Dollé

Albert Londres n'affirmait-il pas :