Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, c'est votre baptême de navigation avant d'embarquer à bord d'un des navires de Christophe Colomb ! Mais comment s'y est-il préparé ?

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée..

Départ pour l'Amérique, avec Christophe Colomb

11 min Les Odyssées - Christophe Colomb (1) Par Laure Grandbesançon

Dès qu'il le peut, Christophe va contempler la mer [...] il a dans les 40 ans. Il regarde l'horizon. Il ne peut lâcher des yeux cette minuscule ligne qui sépare au lointain l'immense mer et le gigantesque ciel [...] il se demande : « Qu'y-a-t-il de l'autre côté ? » « Là-bas, tout au bout de l’océan, quand on n'y voit plus, est-ce qu'il y a quelque chose ? » Personne ne le sait, l'océan demeure un mystère sauf pour Christophe bien sûr, qui a sa petite idée..

Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, un grand port du Nord de l'Italie. Le XVe siècle, c'est une période historique marquée par de grandes découvertes ! Christophe, lui, veut être marin pour connaître les moindres confins du monde. Il se demande qu'est-ce qui existe d'autre autour de l'Europe ? Il consacre son existence à la recherche d'un projet qui permettrait de rejoindre les Indes par l'ouest.

La reine Isabelle et le roi Ferdinand du royaume d'Espagne se fient à lui et acceptent de financer son voyage. Mais une aventure telle que celle-ci demande d'importants préparatifs auxquels vous avez la chance de participer !

Equipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Christophe Colomb : Guillaume Meurice

• Réalisation : Hélène Bizieau

• Mixé par Basile Beaucaire