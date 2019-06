Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, nous sommes en plein océan, à bord du navire de Christophe Colomb où nous découvrons, avec lui, après 36 jours de voyage, l'Amérique !

1492, le grand voyage de Christophe Colomb en Amérique © Radio France

Odyssées

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

Cap sur l'Amérique, avec Christophe Colomb

11 min Les Odyssées - Christophe Colomb (2) Par Laure Grandbesançon

Il y a la mer, il y a ciel et rien d'autre [...] Poussées par le vent Alizé, ses trois navires, la « Niña », la « Pinta » et « la Santa Maria » avancent à bonne allure [...] Christophe Colomb a du mal à tenir en place [...] Lorsque le soleil se couche, le vendredi 12 Octobre, la nuit est claire et la mer est calme. Vers deux heures du matin, une voix s'élève de la « Pinta » : « Terre ! Terre en vue ! ».

Christophe Colomb découvre l'Amérique et le peuple indigène © Getty / Culture Club / Contributeur

Fort du soutien des souverains d'Espagne qui lui procurent du matériel et un équipage dignes de ce nom - à savoir trois navires : la Santa Maria, la Niña et la Pinta - Christophe Colomb prend la barre, le 3 août 1492, et met le cap vers le sud-ouest ! Les colons s'inquiètent bientôt de ne pas toucher terre. Et c'est donc, le 10 octobre, après plus d'un mois d'expédition maritime que l'équipage de Christophe Colomb peut crier haut et fort : « "Terre !".

La flotte de Christophe Colomb : la Santa Maria, la Pinta, la Nina © Getty / Universal History Archive / Contributeur

Les navires accostent d'abord sur une petite île, "San Salvador", avant de poursuivre vers ce qu'on appelle aujourd'hui "l'île de Cuba". La découverte de l'Amérique, c'est aussi la rencontre avec le peuple indigène que Christophe Colomb - persuadé qu'il s'agit des Indes - appelle « Indiens ».. Plongez au cœur de cette nouvelle expédition !

► Vous avez aussi la possibilité de regarder ce petit historique réalisé par Arte :

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Christophe Colomb : Guillaume Meurice

• Réalisation : Hélène Bizieau

• Mixé par Basile Beaucaire

