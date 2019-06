Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, nous partons nous perdre dans les contrées sauvages et dangereuses du Far Ouest, aux côtés d'une sacrée aventurière : Calamity Jane.

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée..

À cheval ! Aux côtés de Calamity Jane

12 min Les Odyssées - Calamity Jane Par Laure Grandbesançon

ll y a longtemps, dans le Far West, le pays des Cow-boys, vivait une femme qui s'appelait Calamity Jane [...] Elle s'habille comme un homme, elle met des pantalons à franges et n'a peur de rien [...] elle sait très bien tirer à la carabine [...] elle n'aime qu'une chose : la liberté [...] elle est une légende qui a vécu – au moins – mille aventures !

Ce nom légendaire rime bien entendu avec la conquête de l’Ouest, la ruée vers l’or, les grandes expéditions effectuées au nom de la découverte de nouvelles terres à conquérir. Martha Canary, de son vrai nom, accompagne ces migrations et la vie rude des Conquérants de l’Ouest. À en croire son autobiographie, Calamity passe plusieurs années dans l’armée où elle s'engage dès 1870 ! Elle devient très vite populaire et fait la Une de la presse tant elle ne craint pas d’affronter les drôles de situations - calamiteuses ! - douée d'un courage, d'une ténacité et d'une énergie sans pareilles. Voici sa légende.

► Avez-vous déjà, peut-être, regardé l'épisode 7 de la très illustre série BD de Lucky Luke, adaptée en films dessins animés. Ici, celui où Calamity Jane et le très célèbre cow-boy se rencontrent et partagent leurs aventures !

