Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, retour entre 1914 et 1917, aux côtés de l'explorateur Ernest Shackleton, à bord de "L'endurance" pour tenter de traverser l'Antarctique !

L'expédition d'Ernest Shackleton en Antarctique © Radio France

Odyssées

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

L'expédition d'Ernest Shackleton, en Antarctique

13 min Les Odyssées - L'expédition de Shackleton Par Laure Grandbesançon

C'était l'un des plus grands et courageux explorateurs de son temps. En 1914, il a essayé de traverser l'Antarctique d'un bout à l'autre en passant par le Pôle Sud [...] Personne, avant lui, n'avait tenté cette aventure. Avec son équipage, il s'apprêtent à parcourir 2900 km. Le voyage sera long et périlleux. Le froid, la glace, la nuit [...] Ils vont au-devant de bien des dangers. Sont-ils fous ? Ou peut-être seulement inconscients ? Et surtout : vont-ils y arriver ?

Le navire "Endurance" en hiver 1915 durant l'Imperial Trans-Antarctic Expedition © Getty / Scott Polar Research Institute, University of Cambridge / Contributeur

Le début du XXe siècle est marqué par la découverte des pôles, ces zones géographiques encore inconnues. C'est ainsi que de nombreux explorateurs, comme l’irlandais Ernest Shackleton se lancent dans l'aventure. Si le continent figure, aujourd'hui, sur les cartes, c'est grâce au courage d'hommes intrépides tels que Shackleton.

En 1914, il essaie de traverser l'Antarctique d'un bout à l'autre en passant par le Pôle Sud. Personne avant lui n'avait tenté cette aventure. Au cours de sa traversée, son navire et son équipage bravent les imprévues présentées, en mer, par les glaces, le froid, les tempêtes, la faim qui nécessitent des jour des repos à rallonge pour pouvoir récupérer ! Les conditions sont extrêmement difficiles... En chemin, ils se réchauffent en rencontrant aussi de très belles surprises : des baleines, des phoques, des manchots, des éléphants de mer, des albatros.. Et ce n'est pas tout !

Les explorateurs Frank Wild, Ernest Shackleton, Eric Marshall, Jameson Adams, expédition de Nimrod, 1907-1909 © Getty / DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA / Contributeur

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Réalisation : Anne-Sophie Ladonne

• Mixé par Basile Beaucaire

