Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, rendez-vous dans les eaux obscures du Loch Ness, en Écosse, pour enquêter sur l'existence de ce drôle monstre : simple mythe ou réalité ?

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

Enquêtons : le monstre du Loch Ness existe-il ?

13 min Les Odyssées - Le monstre du Loch Ness Par Laure Grandbesançon

Il y a presque 100 ans, dans la région des « Highlands », au Nord de l'Ecosse, de nombreuses personnes ont raconté avoir vu un étrange monstre sortir du fond d'un lac [...] La nouvelle secoue toute la région et le monde entier [...] Les bords du lac sont envahis de journalistes et de touristes qui arrivent de toute l'Europe dans l'espoir de le voir ou bien de le capturer [...] Pour certains c'est un animal avec un long cou, entre le dinosaure et l'éléphant. Pour d'autres au contraire, c'est un gros poisson ou un serpent de mer. Alors, à quoi peut bien ressembler Nessie (son surnom) ? Et surtout, est-ce qu'il existe vraiment ?

► Voici la célèbre "photo" identifiant le monstre du Loch Ness, qui aurait été prise, en 1934, par Robert Kenneth Wilson. D'après les révélations de Chris Spurling, en 1994, celle-ci serait en fait une supercherie montée de toute pièce par les deux hommes.

Vue du soi-disant monstre du Loch Ness, près d’Inverness, en Écosse, le 19 avril 1934. © Getty / Keystone / Intermittent

Nous plongeons dans l'un de ces lacs immenses que l'on trouve dans la région des « Highlands », au Nord de l'Ecosse. On les appellent les « Loch » et le plus connu d'entre eux, c'est le Loch Ness. En 1933, M et Mme Mackay se promènent en voiture et auraient affirmé, à la presse de l'époque, avoir aperçu une étrange créature à la surface de l'eau, ressemblant à un serpent ou à un dinosaure tout en même temps..

La nouvelle secoue toute la région. Les Écossais, comme le reste du monde, s'adonnent à toutes les plus grandes spéculations possibles, venant ainsi alimenter le mystère, le mythe, voire une histoire que certains tiennent pour vraie, et encore loin d'être résolus. Nessie nourrit vraiment les plus grands fantasmes, que l'on y croit ou pas d'ailleurs. Alors à vous de mener une nouvelle expédition scientifique, avec Laure Grandbesançon, pour faire votre propre opinion !

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbdesançon

• Ms Mackay : Charline Vanhoenacker

• Documentation : Jimmy Bourquin

• Réalisation : Anne-Sophie Ladonne

• Mixé par Basile Beaucaire

