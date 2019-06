Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, nous sommes archéologues et partons à la recherche du pharaon Toutânkhamon, qui a vécu en Egypte ancienne, il y a maintenant 3000 ans !

La découverte du tombeau de Toutânkhamon © Radio France

Odyssées

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

La découverte légendaire de Toutânkhamon

10 min Les Odyssées - Toutânkhamon Par Laure Grandbesançon

C'est un lieu extraordinaire la Vallée des Rois, une région très sèche qui longe le Nil tout au Sud de l'Egypte [...] C'est ici, il y a plus de 3000 ans, que furent ensevelis les plus grands souverains d'Egypte : les fameux pharaons ! Mais, nous sommes le 4 Novembre 1922, cela fait 5 ans que l'archéologue Howard Carter est là, dans le sable et la poussière, sous le soleil brûlant, cinq ans qu'il fouille partout comme un dingue, persuadé que la Vallée des rois abrite de très grands secrets dont le très légendaire Toutânkhamon !

Toutânkhamon est un pharaon qui vécut il y a plus de 3000 ans sous la 28e dynastie, durant la période du Nouvel Empire (1335-1327 av. J.-C). Il est monté sur le trône à l’âge de neuf ans seulement. Aujourd'hui, il figure parmi les plus grandes découvertes archéologiques jamais faites tant ce sont avec lui, 5 000 objets qui ont été exhumés. De merveilleux trésors qui ont permis d'enrichir la connaissance sur cette période.

L'égyptologue Howard Carter près du sarcophage doré de Toutankhamon, Égypte, 1922 © Getty / Apic / Contributeur

Howard Carter, grand archéologue, cherche patiemment une tombe encore inconnue dans la fameuse Vallée des Rois, en Égypte, jusqu’à ce qu'novembre 1922, ses recherches aboutissent !

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Réalisation : Hélène Bizieau

• Lord Carnavon : Mathieu Vidard

• Howard Carter : Frédéric Fromet

• Mixé par Basile Beaucaire

