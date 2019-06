Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Seconde immersion, en 1969, à bord du vaisseau Apollo 11, au milieu des étoiles pour mettre les pieds sur la lune !

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée..

La mission Apollo 11 : comme un astronaute !

13 min Les Odyssées - Apollo 11 Par Laure Grandbesançon

Tiens-toi prêt, nous nous approchons, maintenant, dangereusement du décollage ! [...] Le voyage, aller-retour, est prévu pour durer huit jours [...] Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins s'installent dans le module de commande [...] La Lune approche… C'est véritablement spectaculaire … Elle est immense … Trouée de cratères… Un peu comme un super gruyère cosmique [...]

Le 21 Juillet 1969, après trois jours de voyage dans l'espace, à bord de leur véhicule spatial, les deux astronautes américains, Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchent sur la Lune. Un très long voyage cosmique d'une distance d'environ 384 000 km ! Inutile de vous le cacher, le nom de cette fabuleuse mission, c'est "Apollo 11".

► Regardez ce moment historique, qui a été retransmis à la télévision, le jour-même, le 21 juillet 1969, devant des millions de téléspectateurs. Neil Armstrong pose le pied sur La Lune et prononce cette célèbre phrase : "Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité".

Une foule immense s'est réunie sur le site de lancement pour assister à l’événement. Que cela soit sur les télévisions ou les radios de tous les pays du monde, tous sont présents pour vivre le compte à rebours ! A 9h32, heure locale, Apollo 11 décolle ! Comme eux, laissez-vous emporter dans l'espace par l'apesanteur !

► Vous pouvez aussi vous reporter à la bande annonce du documentaire de Todd Miller "Apollo 11", qui a été projeté en avant-première mondiale au Festival Sundance, en janvier. Il présente des images inédites tout droit issues des Archives nationales américaines. Le film sera diffusé en France, avant le 50e anniversaire de l'alunissage en juillet.

