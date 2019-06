Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées" : une série de podcasts originaux produits par Laure Grandbesançon, dans lesquels elle conte de véritables aventures historiques et insolites. Première expédition aux côtés de Pu-yi, le dernier empereur de Chine !

Pu-Yi, le dernier empereur de Chine © Radio France

"Odyssées"

'Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée..

Empereur de Chine, aux côtés de Pu-Yi

13 min Les Odyssées - Pu-Yi Par Laure Grandbesançon

Si jamais, un jour, lorsque tu seras plus grand, tu hésites entre plusieurs vies, plusieurs métiers, pas de panique ! Tu peux commencer par essayer de devenir empereur [...] Tu peux me croire, être empereur, c'est vraiment pas de la tarte [...] Mais comme le disent souvent les vieux sages : « On ne choisit pas toujours son destin » [...] Que va devenir Pu-Yi ?

L'acteur Richard Vuu incarne Puyi dans le film, Le dernier empereur (1987) © Getty / John Springer Collection / Contributeur

Pu-Yi naît en 1906, le début du XXe siècle ! C'est le dernier empereur de Chine. Il n'a que deux ans et demi. Il vit seul à Pékin, la capitale impériale, dans une immense et symbolique ville-palais : l'incroyable "cité interdite", ce labyrinthe plein de surprises que vous avez la chance de découvrir du haut du palanquin de Pu-Yi, son lit déplaçable !

Voici la bande annonce du film qui lui a été consacré, en 1987, réalisé par Bernardo Bertolucci, "Le dernier empereur" :

Mais le destin du jeune souverain est perturbé par la très mauvaise situation chinoise. Elle connait la révolution, en 1911, qui met fin à l'empire et menace, avec lui, son empereur, Pu-Yi. Les puissants voisins Japonais, ainsi que les grandes puissances de l'Europe profitent de la faiblesse du pays qui aura raison de la vie de Pu-Yi, alors sans cesse manipulé. N'en disons pas plus.. Plongeons dans le temps pour aller à sa rencontre !

