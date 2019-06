Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, nous marchons aux côtés de Martin Luther King qui a marqué, à jamais, l'Histoire, par son combat inconditionnel contre la ségrégation.

Martin Luther King, "I have a dream" © Radio France

Odyssées

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

Martin Luther King : "I have a dream"

14 min Les Odyssées - Martin Luther King Par Laure Grandbesançon

Voici l'histoire d'un homme qui, avec la force d'un discours, a réussi à changer le cours de l'Histoire. Bienvenue aux Etats-Unis, dans les années 1950-1960. A cette époque, crois-moi, les États-Unis, c'est un drôle de pays. Il y a plein de choses géniales comme le jazz, le gospel, le blues, le rock'n'roll... mais il y a, également, dans le sud du pays, une politique terrible et brutale qu'on a appelée la ségrégation : les noirs et les blancs n'avaient pas le droit de vivre ensemble [...] Martin Luther King s’est battu toute sa vie pour que les noirs aient absolument les mêmes droits que les blancs.

Martin Luther King et Rosa Parks. © Getty / Bettmann / Contributeur

Martin Luther King naît le 15 janvier 1929. Il devient jeune pasteur et fait de brillantes études. Il est célèbre pour avoir organisé un boycott des bus à Montgomery, dans les années 1950, pour protester contre l’arrestation de Rosa Parks, arrêtée pour ne pas avoir cédé sa place à un homme blanc dans un bus. Martin Luther King sera de nombreuses fois menacé, emprisonné avec Rosa Parks et d'autres camarades.. Partout, des noirs américains suivent son exemple et protestent contre la ségrégation, combat qu'il mènera jusqu'à la fin de sa vie. Le 28 août 1963, une grande marche est organisée à Washington : 250 000 personnes, noires et blanches, arrivent de tout le pays.

► C'est un moment historique devant le « Lincoln mémorial » : Martin Luther King raconte son rêve : une Amérique où les blancs et les noirs pourront vivre ensemble dans l’amour et la fraternité.

Toutes les autres Odyssées

► Le podcast Odyssées est à télécharger sur iTunes ou via RSS, et disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.Vous y trouverez toutes les aventures imaginées et contées par Laure Grandbesançon

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Programmation musicale : Thierry Dupin

• Réalisation : Céline Illa

• Mixé par Julien Chabassut

Aller plus loin

🎧 ÉCOUTER - Les grands discours, Le rêve de Martin Luther King