Cet été, France Inter propose aux enfants de voyager à travers le temps grâce à "Odyssées". Laure Grandbesançon conte de véritables aventures historiques et insolites. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la Révolution française pour vivre, aux côtés de Pauline Léon, les moments qui ont marqué cette période symbolique.

En 1789, Pauline Léon fait la Révolution © Radio France

Odyssées

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'être dans la peau d'un personnage, et d'avoir l'impression de vivre sa vie comme si vous y étiez ? Ou, peut-être, de rêver d'un événement historique plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer ? Avec, tout autour, un environnement que vous arrivez à identifier, un décor que vous prêtez à ce moment d'immersion. C'est ce que vous propose France Inter, tout l'été, grâce aux "Odyssées" racontées, comme si vous y étiez, par Laure Grandbesançon : voyager, le temps d'un récit, à travers l'histoire d'étonnants personnages, et autour desquels l'aventure mérite d'être vécue et surtout racontée.

En pleine Révolution, avec Pauline Léon

14 min Les Odyssées - Pauline Léon Par Laure Grandbesançon

L'histoire se passe à Paris, en 1789 [...] les gens sont en colère. Une fois que le peuple s'est mis à gronder, rien ne l'a plus arrêté [...] Le 14 Juillet, il prend les armes et il fonce sur la prison de la Bastille. Pauline Léon est de la partie [...] Le pays est véritablement en train de changer. Partout, on crie « vive la liberté » [...] Pauline se donne une mission : faire entendre la voix des femmes !

En 1789, la France vit une importante crise économique et sociale. Le royaume est sérieusement remis en cause, le roi Louis XVI est très impopulaire, le peuple a faim et, avec l'esprit des Lumières, prend conscience des nombreuses inégalités dont il est victime. Les Etats Généraux, chargés de rapporter au roi le malaise du pays, se proclament Assemblée nationale et cette dernière devient le grand représentant du peuple.

La marche des femmes révolutionnaires durant les journées d'octobre 1789 © Getty / Leemage / Contributeur

Mais où sont les filles ? questionne Pauline Léon qui voudrait participer davantage et hausser la voix des femmes. En 1789, Pauline a 21 ans, elle fait la Révolution, participe à la prise de la Bastille. Elle vit les fameuses journées des 4 et 5 octobre 1789, lorsque des femmes révolutionnaires se rendent à Versailles pour ramener le roi à Paris et lui demander du pain. Pauline fréquente plusieurs clubs révolutionnaires au point de créer, en 1793, avec son amie Claire Lacombe, « la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires », uniquement réservé aux femmes.

► Voici la bande annonce du dernier film de Pierre Schoeller, sorti en 2018, qui propose une réadaptation des débuts de la Révolution française au cinéma dans "Le peuple et son roi" :

Équipe

• Texte et narration : Laure Grandbesançon

• Documentation : Jimmy Bourquin

• Réalisation : Anne-Sophie Ladonne

• Mixé par Stéphane Bogeat

Toutes les autres Odyssées

► Le podcast Odyssées est à télécharger sur iTunes ou via RSS, et disponible sur l’application mobile de France Inter, Deezer et Orange.Vous y trouverez toutes les aventures imaginées et contées par Laure Grandbesançon