La chapelle expiatoire est une chapelle de Paris construite dans le square Louis-XVI, à l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine où avaient été inhumés les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette avant leur transfert à la basilique Saint-Denis le 21 janvier 1815.

La Chapelle expiatoire de Paris © Thomon

Louis XVIII avait décidé d’élever une chapelle commémorative et non « expiatoire », le qualificatif ne fut jamais employé officiellement sur le lieu même où furent trouvés les corps du roi et de la reine.

Le monument fut construit entre 1815 à 1826 sur les plans établis par l'architecte Pierre-François-Léonard Fontaine.

En 1862 un parc public, le square Louis XVI, seul bâtiment public à être baptisé du nom du monarque, a été créé autour de l’ensemble architectural. De l'extérieur, l’édifice se présente comme une enceinte fermée qui une fois franchie, donne accès à une esplanade surélevée encadrée de deux galeries de cloître appelée campo santo.

2 min Débutez la visite à l'extérieur de la chapelle expiatoire avec Aymeric Peyniguet de Stoutz Par Franck Olivar

Le campo santo franchi, le bâtiment se compose d'une chapelle haute et d'une partie basse. L'intérieur inspire majesté et religiosité et abrite dans la partie supérieure deux statuaires en marbre blanc : Louis XVI de François Joseph Bosio et Marie-Antoinette de Jean-Pierre Cortot ainsi qu'un bas-relief d'Antoine-François Gérard.

3 min Pénétrez dans la chapelle avec Aymeric Péniguet de Stoutz, administrateur du lieu Par Franck Olivar

Vue intérieure de la chapelle expiatoire à Paris / Wikipédia / Myrabella

L' écrivain Chateaubriand considérait la chapelle expiatoire comme « peut-être le monument le plus remarquable de Paris »

L’éclairage naturel par les oculus des voûtes confère à la chapelle expiatoire une ambiance particulière. Il vous faut descendre quelques marches pour découvrir tout le talent de l'architecte Pierre François Léonard Fontaine qui par le jeu de la construction et des niveaux vous offre l'impression de pénétrer dans une crypte qui aboutit devant l'autel en marbre noir et blanc qui marque l'endroit exact de l'inhumation de Louis XVI.

2 min Achevez la visite en compagnie d'Aymeric Peniguet de Stoutz Par Franck Olivar

la crypte de la Chapelle expiatoire de Paris / Flickr / Guilhem Vellut

Pour en savoir plus c'est ici

Aller + loin

Retrouvez les précédents épisodes de Un lieu une histoire via cette carte interactive