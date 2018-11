À Bordeaux, les équipes du musée d’Aquitaine viennent de découvrir un cercueil au nom de Michel de Montaigne. Le maire, Alain Juppé, a annoncé des investigations pour savoir s’il s’agit bien la dépouille du philosophe.

Alain Juppé, face au potentiel tombeau de Michel de Montaigne, découvert à Bordeaux. © Ville de Bordeaux

Un cercueil, selon France Bleu, a été retrouvé dans les sous-sols du musée d’Aquitaine à Bordeaux, dans une salle jusque-là murée et inaccessible. Les équipes du musée ont passé une caméra et à l’intérieur d'un caveau anonyme, donc, ce cercueil, en bois, orné d’une plaque en cuivre doré portant le nom de l'écrivain et philosophe, Michel de Montaigne.

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques avaient perdu la trace de la dépouille du philosophe, décédé en 1592 en Dordogne. Sa veuve l'avait fait inhumer au couvent des Feuillants, situé à l'emplacement actuel du musée. Déplacé à de nombreuses reprises, le tombeau revenu sur place en 1886, n'a depuis la fin du XIXe siècle, jamais été ouvert.

Des recherches pour authentifier le cercueil

Pour valider la trouvaille et être bien sûr qu’il s’agit du tombeau de l’auteur des Essais, le maire de Bordeaux et de la métropole, Alain Juppé, a annoncé vendredi matin la tenue de recherches archéologiques et anthropologiques. "L'élément qui va être essentiel, c'est l'ADN. Nous allons voir s'il reste des ossements et si l'ADN est conservée. Mais il faut qu'on ait un squelette ou un descendant dont on est sûr qu'il partage un patrimoine génétique" explique Hélène Réveillas, archéo-anthropologue, au micro de France Bleu Gironde. Ce serait, s'il s'agit bien de Montaigne, une découverte majeure.

“Dans un monde où on parle de colères et où l'on fait face à des violences, nous devons nous référer à son héritage et à des valeurs qui me sont chères” a souligné Alain Juppé lors d’une conférence de presse.

