Ce 11 novembre 2018, la France va commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale (28 juillet 1914 – 11 novembre 1918). Pour l’occasion, France Inter vous propose de (re)découvrir une série de podcasts imaginée par Antoine Prost sur la France de 1913, juste avant que le monde ne bascule…

Travail, vie quotidienne, hygiène, classes sociales, revenus, alimentation... Et Si nous vivions en 1913, l'émission de radio, pourrait-elle exister - la radio existait-elle déjà ? Et le cinéma ? L'électricité ? L'eau courante ? Autant de questions auxquelles répond Antoine Prost, historien, spécialiste de la France du XXe siècle, président du Comité scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Si nous vivions en 1913… Nous aurions une espérance de vie de 53 ans. Nous vivrions à la campagne, notre alimentation serait essentiellement composée de pains, nous n’aurions ni études supérieures, ni vacances, ni retraites, nous travaillerions pratiquement de nos 13 ans (voire plus tôt) jusqu’à l’épuisement des corps.

► Le podcast qui vous plonge à la veille de la Première Guerre mondiale : Si nous vivions en 1913…

Si nous vivions en 1913… les lycéens, les étudiants et les retraités n'existeraient pas

Les classes d’âge, telles qu’elles existent aujourd’hui, n’existeraient pas : "lycéens", "étudiants" et "retraités" sont absents dans la société de 1913.

À l'époque, l'école était obligatoire jusqu'à 13 ans, mais beaucoup d'enfants travaillaient déjà très jeunes pour aider leurs parents : aux champs, à la ferme, dans la boutique familiale, etc. Finalement les enfants qui après 13 ans, ne travaillent pas, mais étudient, sont très peu nombreux.

En 1913 la France comptait 42 000 étudiants… contre 2 300 000 aujourd'hui. Il faut bien entendu tenir compte de la mortalité infantile de l'époque, mais en 1913 chaque tranche d'âge comportait en moyenne 600 000 enfants, et seulement 200 000 d'entre eux pouvaient aller à l'école sans travailler à côté. Ce privilège était réservé aux enfants de bonnes familles, à l'héritage bourgeois ou aristocratique. Les enfants issus de familles plus modestes et plus pauvres travaillaient de manière inégale dans les ateliers familiaux ou des usines... et étaient cachés dans les caves ou les greniers le jour où l'inspecteur du travail passait... En 1913, les inspecteurs du travail ont déposé 561 contraventions pour le travail d'enfants en dessous de l'âge légal (13 ans) : mais cela ne représenterait qu'1% du total d'enfants illégalement employés...

Quant aux "vieux", ils travaillent eux aussi. Le "troisième âge" n'existe pas. Ni les ouvrier, ni les paysans n'ont de retraite. Les personnes âgées continuaient donc de travailler jusqu'à ce que leurs forces physiques ne le leur permette plus. La retraite n'existe pas, et qui plus est leur salaire allait en diminuant car ils étaient rémunérés sur la force de travail.

Si nous vivions en 1913… nous ferions tout dans la même pièce : cuisiner, manger, se laver, dormir

L'architecture intérieure des maisons, telles qu’on la connaît aujourd'hui, n'existerait pas non plus.

La chambre privée, la salle de bain, un salon ou une pièce à vivre séparée de la cuisine... sont autant de pièces qui n'existaient que chez l'élite aristocratique et bourgeoise. Pour la majeure partie de la population, le logement se résumait à une seule pièce, dans laquelle on faisait tout.

C'est dans cette même pièce que l'on cuisine, que l'on mange, que les enfants font leurs devoirs et apprennent leurs leçons, que l'on se lave, et que l'on dort. Seules les toilettes étaient à l'extérieur du logement : sur le palier ou dans la cour, et servaient à tous les habitants pour un immeuble, ou dans une cabane au fond du jardin pour les maisons en campagne.

L'invention du vestibule, de l'entrée, du couloir qui dessert les pièces, de la cuisine séparée pour masquer les odeurs et surtout l'apparition de l'intimité avec la chambre indépendante et la salle de bain séparées, mais aussi des toilettes dans le logement... ne se sont devenus accessibles et abordables, pour le plus grand nombre, que bien plus tard.

Au début de XXe siècle, seules les français les plus riches avaient une vraie chambre, une pièce entièrement dédiée au coucher, pour le reste, l'intimité de la chambre était réduite à un lit dérobé derrière un rideau. Et pour ce qui est du cabinet de toilette, seuls 2% des logements parisiens en détenaient un, au début du XXe siècle. Cette restructuration de l'espace intérieur, amenant vers plus d'autonomie, d'intimité et d'individualité, ne s'est véritablement étendue à toute la population que dans les années 1970, avec la construction des grands ensemble, pour faire face à la pénurie des logements, suite à la Seconde Guerre mondiale.

