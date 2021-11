Alors que la France vient de rendre hommage à son dernier compagnon de la Libération, une autre héroïne de la Deuxième Guerre mondiale est en proie à des soucis administratifs. Madeleine Riffaud, 97 ans, Croix de Guerre, ne touche plus sa pension militaire, depuis plusieurs semaines, peut être plusieurs mois.

Madeleine Riffaud, 96 ans, doit aujourd'hui prouver... qu'elle est encore en vie © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Madeleine Riffaud, presque aveugle, ne peut plus s'occuper elle même de ses papiers. Et c'est une employée du ministère des Anciens combattants qui vient de l'appeler pour s'étonner. "Une charmante dame m'a téléphoné spontanément", raconte l'ancienne journaliste de l'Humanité. "Elle m'a avisé que je ne touchait plus une certaine somme depuis quelques semaines, et qu'elle voulait voir ça avec moi." Son dossier est clôturé pour une raison qui reste à éclaircir. L'administration lui demande aujourd'hui de produire des justificatifs, pour prouver en quelque sorte, qu'elle n'est pas morte. Elle doit retrouver sa carte de combattant.

"Alors Madeleine... ", soupire gentiment Jean David Morvan, scénariste de BD qui vient de publier le roman graphique de la vie de l'héroïne de la Libération de Paris. "Retrouver sa carte de combattante qui date de 1957, c'est un peu difficile. Heureusement je l'ai retrouvée dans un documentaire télé des années 70 et j'ai fait une capture d'écran. Donc j'ai sa carte en virtuel et on va sans doute pouvoir s'en servir."

Une carte depuis 1957

Mais pourquoi Madeleine Riffaud a t-elle disparu des radars ? Mystère, alors aussi pourtant que la vieille dame fait régulièrement l'objet de reportages. La nonagénaire cherche à comprendre. "Ecoutez..., il n'y a jamais eu de problème, pourquoi y en a t-il maintenant ?" "C'est complétement incroyable qu'on lui redemande ses papiers", s'indigne Jean David Morvan. "Et encore c'est Madeleine Riffaud !" dit-il. Elle a effectivement été grand reporter, elle s'est vu décerner la Croix de Guerre, elle est chevalière de la Légion d'honneur et Officière de l'ordre national du Mérite. Elle écrit de nombreux ouvrages, encore aujourd'hui. "Et puis nous on est là. Moi je peux lui servir, entre guillemets, de porte-flingue ou de garde du corps. Mais j'imagine quelqu'un à qui ça arrive, qui ne connait pas les médias, comment faire pour récupérer ses droits. Ca doit être la croix et la bannière" s'interroge le scénariste.

Loin de paniquer, Madeleine - amatrice de cigarillos et de whisky, a tendance à vivre cette péripétie comme une bonne blague. "Comme en ce moment j'ai les honneurs de la presse", rigole t-elle, "on va bien s'amuser. Si jamais ils me coupent vraiment quelque chose, on pourra dire : 'Elle est bonne celle là !'"

Il faut dire que Madeleine Riffaud en a vu d'autres. Elle s'est engagée mineure dans la Résistance, membre des FTP en mars 1944. Elle abat un officier nazi en juillet 1944. Arrêtée, torturée à plusieurs reprises, elle a failli être fusillée. Elle saute du train qui l'a déporte vers un camp de concentration le 15 août. Elle est de nouveau arrêtée avant d'être libérée le 19 août et de reprendre son combat de résistante. Le 23 août, elle participe à l'arrestation de 80 soldats de la Wehrmacht. Elle n'a que 20 ans et elle est nommée lieutenant par l'Armée, par Henri Rol Tanquy.

Après guerre, elle est grand reporter à l'Humanité entre autre pour couvrir la guerre d'Algérie, puis la guerre du Vietnam. Elle témoigne de ses faits de résistance depuis les années 90 dans les écoles.