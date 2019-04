Suite à l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, c’est la question historique d’Alice, 11 ans, posée dans "Les P'tits Bateaux", l’émission dominicale. C'est Xavier Dectot, conservateur de musée et historien de l'art français, qui lui répond.

La rosace de la cathédrale Notre Dame à Paris © Getty / Museimage

Xavier Dectot est l'ancien directeur du Louvre-Lens et actuel directeur du département Art et design du National Museum of Scotland à Edimbourg. Sur la question posée par Alice sur les premières cathédrales, il répond : "C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre car la réponse est multiple. D’abord, qu’est-ce qu’une cathédrale ? C’est l’église de la communauté chrétienne où se trouve le siège de l’évêque. Donc a priori, la première cathédrale, c’est le premier endroit où le premier évêque a célébré la première messe.

Qui était le premier évêque ? C’est Saint-Pierre. Le problème : au moment où Jésus demande à ses apôtres de se disperser dans tout le monde connu pour porter la parole, il envoie Pierre à Rome. Or à cette époque, le culte chrétien n’y était pas autorisé parce que monothéiste.

Les Romains étaient très tolérants en matière de religion, à condition qu’elle sacrifie à l’empereur, qu’elle vénère l’empereur comme un dieu. Comme les Chrétiens refusaient de participer aux sacrifices en l’honneur de l’empereur, ils exerçaient leur religion de façon clandestine. Les messes étaient célébrées en cachette. Et pas du tout dans les catacombes, contrairement à une idée reçue.

Donc on ne sait pas à Rome où étaient célébrées les premières messes. Mais on a des exemples dans d’autres villes, notamment à Doura Europos en Syrie. Ruinée au IIIe siècle, elle est restée en état pour les archéologues. Dans cette ville, on voit qu’il y avait une maison qui s’appelait la « Maison chrétienne » qui était destinée au culte chrétien. Donc, en ce sens, la première cathédrale est une maison privée quelque part à Rome.

Mais on peut aussi répondre autrement

La cathédrale, c’est l’église de l’évêque (le chef du diocèse (une circonscription religieuse)).

Donc une cathédrale c’est aussi la première église mise à la tête d’une circonscription religieuse, dans une organisation qui apparaît au quatrième siècle. En 313, l’empereur Constantin promulgue l’Edit de tolérance : le culte chrétien est toléré, on n'impose plus de sacrifier à l’empereur. Il organise le culte chrétien en reprenant grosso modo la carte de la division territoriale de l’empire. Il installe une première cathédrale, un chef-lieu de l’église, au cœur de Rome à Saint-Jean de Latran.

Et en France ?

La première cathédrale en Gaule est construite à Trèves... En Allemagne actuelle ! Sous la pression des Barbares, l’empereur avait installé pour défendre la Gaule sa capitale près de la frontière, à Trèves.

Dans les limites de la France actuelle, la première cathédrale est celle de Bordeaux. Quand Trèves n’a plus été considéré comme faisant partie des Gaules, la capitale religieuse de la Gaule et la capitale politique ont été transférées. Non pas à Paris, comme on pourrait s’y attendre, mais à Lyon. C’est pour ça que l’archevêque de Lyon, s’appelle encore aujourd’hui, le Primat des Gaules".

🎧 ECOUTER | Les Ptits Bateaux sur les cathédrales