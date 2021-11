Dans l'émission "Grand Bien vous fasse", le sociologue de l'alimentation Eric Birlouez a expliqué comment a évolué l'alimentation des hommes préhistoriques depuis l'époque du Paléolithique. On mangeait beaucoup plus de végétaux que de viande et on adorait déjà les moules !

Que mangeaient nos ancêtres préhistoriques ? © Maxppp / BENELUXPIX

Eric Birlouez est l'auteur de "Que mangeaient nos ancêtres ?" (Gallimard) dans lequel il retrace le système d'alimentation des humains depuis leur apparition, à l'époque de la Préhistoire jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Nous autres humains avons toujours raffolés de plantes et… de moules !

Et ce, depuis la nuit des temps ! Au micro d'Ali Rebeihi, le sociologue rappelle d'abord que "nous sommes, à la base, des omnivores opportunistes". Les premiers hommes préhistoriques ne savaient pas chasser au tout début et avaient une alimentation incroyablement diversifiée.

Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs et dévoraient ainsi très peu de viande mais au contraire beaucoup de plantes différentes

Et là où il y avait des moules, évidemment, on ne laissait surtout pas passer cette aubaine. On pouvait également consommer des escargots, aussi bien que des grenouilles et des petites proies animales. La moule est un animal facile à attraper, c'est un peu comme un mélange entre la pêche et la cueillette maritime. Sans oublier évidemment la cueillette des fruits, des baies, des herbes sauvages, etc.

On a pu trouver trouver, sur certains sites archéologiques, des accumulations de moules. Elles n'ont pas pu se trouver là simplement par hasard. Ce sont des tas de coquilles que les hommes ont empilés".

Quand nos dents, notre mâchoire, nos os et nos excréments révèlent notre nourriture primitive

À défaut de sources textuelles et orales (c'est la caractéristique même de la préhistoire), on dispose des poubelles naturelles et souvent géologiques de la préhistoire. Grâce à des fouilles archéologiques, Eric Birlouez explique qu'on "retrouvé des morceaux de mâchoire, des dents qui permettent de nous renseigner sur le régime alimentaire de nos ancêtres notamment grâce à des analyses chimiques et paléoanthropologiques. Le rapport entre le strontium (élément chimique qui se trouvent dans les minéraux et qui se concentre dans le système osseux, les dents et le tissu conjonctif) et le calcium permet de savoir que l'homme consommait plus ou moins de végétaux. Beaucoup, lorsque le strontium est très présent et, à l'inverse, peu, lorsqu'on retrouve principalement du calcium.

Les stries d'usure que les aliments peuvent causer sur les dents attestent aussi du régime alimentaire. Si les stries sont verticales et longues, cela traduit une alimentation riche en produits carnés, en viande notamment. Et si, au contraire, les stries sont horizontales, cela révèle une alimentation riche en végétaux. Plein d'indices archéo-biologiques qui permettent en partie de pallier le manque de sources d'informations sur le sujet.

Pensons aussi aux excréments fossilisés qui en disent long sur notre alimentation. Ce qu'on appelle les coprolithes, soit des caca fossilisés, des excréments minéralisés produits suite à la digestion qui donnent énormément d'informations aux archéologues".

Jusqu'au Néolithique (6000 av. JC), un régime préhistorique très diversifié

EB : "On parle même de diète paléolithique. Mais la préhistoire correspond à 2,4 ou 2,8 millions d'années, les régimes alimentaires ont eu le temps de changer et de se diversifier un certain nombre de fois, et selon les régions dans lesquelles on se trouvait aussi.

Si les hommes de Néandertal (300 000 - 30 000 av J.-C) en Europe glaciaire mangeaient beaucoup de viande, c'était principalement en hiver, quand il faisait froid, car il fallait s'adapter aux conditions climatiques. Il n'y avait pas beaucoup de végétaux à se mettre sous la dent à cause du froid.

Puis si on chassait et mangeait déjà de la viande à l'époque du Paléolithique, on ne mangeait pas encore de céréales, ni de légumes secs, ni de produits laitiers, car ce sont des aliments qui n'ont vraiment été consommés qu'à partir du moment où l'homme a domestiqué les animaux et les plantes sauvages au moment de la naissance de l'agriculture et de l'élevage au Néolithique. Soit il y a 12 000 ans pour une histoire de l'humanité qui en compte près de 3 millions d'années".

Même aujourd'hui notre régime alimentaire peut sembler bien moins diversifié que celui de nos ancêtres, qui étaient bien obligés de se soumettre au rythme des saisons et des changements climatiques pour s'alimenter.

Aller plus loin

