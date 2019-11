Dans "La Marche de l'histoire", l'historienne Perrine Simon-Nahum, spécialiste de cette période charnière de l'histoire de France, explique qui étaient les dreyfusards et comment leur combat pour le rétablissement de la vérité a été le fruit d'un long cheminement face aux institutions et mœurs traditionnelles.

La dégradation d'Alfred Dreyfus, couverture du "Petit Journal, 13 janvier 1895 © Getty / Leemage / Contributeur

C'est dans une société profondément marquée par le conservatisme, le militarisme et l'antisémitisme que les dreyfusards ont mené leur long combat pour la vérité. À une époque où la justice militaire et l'ordre sociétal n'étaient que très rarement remis en question, les dreyfusards ont mis du temps pour se faire entendre et aboutir à la révision de l'accusation du capitaine Dreyfus :

La naissance progressive des dreyfusards

La condamnation militaire d'abord respectée

C'est le 19 décembre 1894 que s'ouvre à Paris le procès du capitaine Dreyfus, devant le (premier) conseil de guerre. Il est alors accusé de trahison pour intelligences avec l'empire allemand. Il est dégradé et condamné à la déportation. Mais si le verdict obsède déjà l'opinion, la condamnation est d'abord saluée et acceptée unanimement, et il n'existe pas encore de résistance dreyfusarde déclarée. Même les premiers dreyfusards ne chercheront simplement qu'à comprendre ce qu'il s'est passé et non à vérifier la vérité.

La société française se contente de respecter le jugement militaire. C'est ainsi qu'est procédé la cérémonie de la dégradation le 5 janvier 1895, dans la Cour de l'École militaire. Tout sentiment de déculpabilisation à son égard semble dérisoire et il est impossible de concevoir la moindre opposition à la justice militaire, à l'époque très redoutée tant elle constitue un vrai pouvoir décisionnaire à part entière. Le moindre document concernant l'affaire est verrouillé par l'Etat-major.

Le frère de Dreyfus, père du premier dreyfusisme

Si le dreyfusisme est encore loin, c'est Matthieu Dreyfus, le frère d'Alfred, qui constitue le tout premier groupe de résistance dont l'avant-garde est incarnée par le journaliste Bernard Lazare qui combat l'influence du futur antidreyfusard Edouard Drumont, depuis que celui-ci a publié en 1886 son pamphlet antisémite "La France juive". Bien avant Emile Zola, Bernard Lazare entreprend la rédaction d'un premier mémoire sur l'affaire et rassemble si l'on peut dire les premiers éléments d'élucidation de l'affaire sans revendiquer encore la moindre vérité. Bientôt rejoints par le journaliste Joseph Reinach, le dreyfusisme émerge progressivement notamment avec l'ouverture de l'enquête par le chef du contre-espionnage militaire français, Marie-Georges Picquart.

Des fuites permettent le début du combat pour la vérité

Progressivement, la connaissance de nombreux faits de l'Affaire Dreyfus, suite à des fuites de plus en plus nombreuses de documents essentiels prouvant une condamnation infondée, nourrit une certaine prise de conscience et relance de plus en plus l'affaire dans l'opinion.

Ce qui vient rapidement indisposer le monde militaire alors directement compromis dans l'affaire et qui continue à créer de faux documents pour fausser les enquêtes menées par les premiers dreyfusards.

Le cercle des dreyfusards

Une vocation : rétablir la vérité

L'historienne Perrine Simon-Nahum explique « qu'ils commencent par remettre en question "l'affaire du bordereau", ce faux texte qui posait alors une question de reconstitution et d'attribution d'un texte à un auteur accusé à tort.

Les dreyfusards veulent révéler la vérité historique comme principe fondamental. Ils sont alors portés par une histoire positiviste qui entend guider la science, bien que l'histoire soit encore en plein balbutiements et que ces différentes personnalités partagent des idées politiques souvent opposées. Par exemple, tous les dreyfusards ne vont pas systématiquement mettre en avant le mot "juif" et vont ainsi renvoyer l'affaire au seul facteur antisémite. Tous dreyfusards, ils incarnent à leur façon le lien entre République, justice et vérité.

C'est toute une famille intellectuelle parisienne qui cherche à imposer la vérité mais sans jamais aller vent contre les institutions

La formation d'une communauté intellectuelle

Il comprend alors des personnalités appartenant à plusieurs secteurs (militaire, intellectuel, politique...) : Bernard Lazare, le premier à avoir formalisé une alliance et à avoir tenté de révéler la vérité ; le lieutenant-colonel Marie Georges Picquart qui est véritablement le premier à faire bouger les lignes de l'Affaire en indisposant le corps (militaire) d'où il provient, l'historien Gabriel Monod, l'écrivain et journaliste Emile Zola, le vice-président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner, l'écrivain Charles Peguy et même Georges Clémenceau. Et bien sûr, la famille d'Alfred Dreyfus.

Portrait de l'écrivain et journaliste Emile Zola © AFP / Isadora / Leemage

Bernard Lazare saisit tout le côté lié au judaïsme de l'affaire, d'abord poète il a préalablement conduit en 1893 une formidable enquête anthropologique sur le judaïsme "L’antisémitisme, son histoire et ses causes". À travers cette affaire, il a articulé la lutte contre l’antisémitisme avec un certain internationalisme ».

Entre 1894 et 1897, peu de choses avancent sur le front de la défense de Dreyfus. On commence seulement à discuter à bas bruit de l’innocence du capitaine. Avec Marie-Georges Picquart, c'est le vice-président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner qui va commencer à inverser le cours des choses et marquer une rupture dans le suivi du dossier. Ils montrent combien les pouvoirs militaires et politiques sont étroitement liés. C'est tout un système qui, peu à peu, est mis en cause au travers de l'affaire, tout un conservatisme que veulent préserver les antidreyfusards, et c'est en le défendant farouchement que ces derniers permettent paradoxalement aux dreyfusards de révéler la vérité au sujet de la condamnation de Dreyfus.

Émile Zola et "J'accuse !" : le tournant

Perrine Simon-Nahum raconte que « dès 1896, Emile Zola avait déjà écrit un texte "Pour les juifs" mais dans un contexte moins favorable aux dreyfusards. Progressivement, on sent le grand glissement d'une question concernant la trahison d'un officier juif à un combat politique qui va désaisir le judaïsme de la question Dreyfus.

Zola commence par écrire dans Le Figaro mais à une époque où le discours dreyfusard n'a que peu de retentissement. C'est dans "L'Aurore" en janvier 1898 que ses mots, à travers son célèbre article J'accuse, font sens pour beaucoup ».

La Une du journal "L'Aurore" avec le célèbre article d'Emile Zola "J'accuse", du 13 janvier 1898 © Getty / Jeremy Bembaron / Contributeur

Son article révolutionne l'état de l'opinion. Malgré le procès de Zola, condamné ans un premier temps pour avoir démenti la culpabilité de Dreyfus, ses mots seront finalement entendus et marqueront une rupture dans l'Affaire en permettant la révision du procès par l'arrêt du 3 juin 1899. Les dreyfusards opèrent une prise de conscience quant à une société menacée par les violences nationalistes et des antidreyfusards décidés à éviter tout changement de l'ordre établi.

Des dreyfusards qui n'ont pourtant pas partagé le même regard

Reste que l'Affaire divise les Dreyfusards entre eux dans la mesure où les événements ont opéré une certaine discontinuité dans les idées de chacun comme chez Clemenceau qui a pourtant permis la publication de J'accuse ! dans "L'Aurore" ou encore Charles Peguy désireux de rétablir la vérité sans que cela opère une restructuration de la société. Les intentions de Marie-Georges Picquart ont elles aussi été remises en question, son combat masquant un certain opportunisme et des opinions troublantes autour de Dreyfus.

D'après Perrine Simon-Nahum, « l'affaire Dreyfus a constitué une rupture lorsque Dreyfus accepte la grâce : beaucoup de dreyfusards ne comprennent pas et n'entendent pas le rétablissement de la vérité de cette manière-là et s'insurgent. Pour une partie d'entre-eux Alfred Dreyfus cherche simplement à sauver sa peau et abandonne par là les combats pour les principes. L'historienne explique que les dreyfusards sont divisés en deux camps :

Ceux qui entendent insérer le combat de la vérité dans les institutions en pensant que le sort des individus dépend de la force que les institutions peuvent représenter face aux violences qui leur ai faite. Les institutions sont un rempart pour que les individus puissent toujours se battre pour des principes ;

en pensant que le sort des individus dépend de la force que les institutions peuvent représenter face aux violences qui leur ai faite. Les institutions sont un rempart pour que les individus puissent toujours se battre pour des principes ; Ceux qui sont prêts à sacrifier les individus et les institutions pour maintenir les principes ».

L'affaire Dreyfus en série

🎧 RÉÉCOUTER - La Marche de l'histoire