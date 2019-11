À l'occasion de la 12e édition du salon du livre d'histoire qui s'est tenu à Versailles, le YouTubeur et réalisateur de courts métrages historiques Ugo Bimar était l'invité de Laetitia Gayet. Il revient sur le concept de sa propre chaîne "Confessions d'Histoire" grâce à laquelle il entend vulgariser l'Histoire.

Témoignages face caméra de Richard "Cœur de Lion" et Philippe "Auguste" © capture écran de la chaîne "Confessions d'Histoire"

Vulgariser l'Histoire grâce à la vidéo

Ugo Bimar : Je ne sais pas si l'Histoire a besoin de youtubeurs comme nous mais en tout cas, l'Histoire en vidéo ouvre le champ de l'édition à celui de la vidéo. Cela permet aussi de s'ouvrir à d'autres générations alors que l'on a souvent tendance à associer YouTube à la jeunesse. C'est peut être un petit peu moins mon cas, mais j'imagine que pour le salon, ce nouveau moyen de médiatiser l'Histoire permet de renouveler un petit peu la clientèle".

"Confessions d'Histoire" c'est aussi de l'humour

UB : "Moi, je suis réalisateur et auteur. Je voulais créer un format et associer de l'humour avec des comédiens.

Je me suis vite rendu compte que l'Histoire était une source d'humour inépuisable, avec des rebondissements et des personnages improbables

Les acteurs et les surprises sont la matière première dont je me sers pour créer cet humour. J'essaie de faire en sorte que l'humour face écho à de vraies situations historiques. Ce n'est pas juste une couche, un vernis sur de la vulgarisation de l'Histoire, j'essaie vraiment de trouver l'angle d'approche le plus humoristique possible, avec des histoires qui sont souvent sordides.

Ça prend la forme d'interviews de personnages historiques incarnés par des comédiens dans un dispositif de type télé-réalité où les protagonistes viennent raconter et confesser ce qu'ils viennent de vivre à l'instant. Là, c'est la même chose avec un studio, avec le titre de l'émission derrière, un petit peu comme "Les anges de la téléréalité". Sauf que là vous avez Cléopâtre, César, Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, qui racontent l'Histoire de leur propre point de vue.

Bien que je sois plus intéressé par l'Antiquité et la période médiévale, je pourrais traiter à peu près n'importe quelle période historique.

C'est un vrai numéro d'équilibriste : le challenge de ce format, c'est de rester dans une vulgarisation qui soit la mieux faite possible, avec des sources que je revérifie en permanence".

Les sources d'un Youtubeur d'Histoire

UB : "Ce sont des livres en général. Je prends deux ou trois ouvrages de référence avec des auteurs qui donnent aussi quelque part un premier angle d'approche, une forme qui soit relativement "éditorialiste". Ensuite, il faut recouper les informations parce que l'Histoire évolue. Elle change aussi avec le temps. Il y a des nouveautés qui arrivent, même pour le passé. Je consulte aussi les découvertes archéologiques, c'est un jeu de remises en question permanentes. Il faut aussi voir où en est l'historiographie (les travaux effectués par des historiens sur le sujet) et essayer d'être le plus à la pointe possible.

Il faut faire en sorte de ne pas rester sur les vieilles idées reçues de l'école de nos parents et grands-parents

Tout est vrai. Même s'il y a toujours des choses que l'on ignore. Il y a des sources qui sont parfois contradictoires mais dans ces cas là, je choisis la source qui me permettra de faire la meilleure blague !

Il y a des questions comme ça dans l'Histoire qui restent posées. Le problème, c'est que quand je fais intervenir des personnages qui racontent leur vie, ils ne peuvent pas dire "je ne sais rien, je me rappelle plus, je ne sais pas comment ça s'est passé". Ils sont obligés de répondre quelque chose, c'est pourquoi je dois faire un choix.

Une chaîne YouTube non lucrative

UB : "C'est une chaîne encadrée par une association, à but non lucratif. Les comédiens qui viennent interpréter les personnages le font de manière bénévole et je ne les en remercierai jamais assez !

C'est vraiment quelque chose que je fais par passion

C'est gratuit grâce aux dons des internautes qu'on a fait il y a quelques années de ça.

