Les youtubeurs Thibaud Villanova et Benjamin Brillaud ont fait équipe pour "Cuisiner l'histoire" et remettre au goût du jour 35 recettes de cuisine dont nos ancêtres ne pouvaient pas se passer. Au micro de "Grand bien vous fasse", ils ont évoqué la recette du curry japonais, grand témoin de l'ère Meiji (1860-1910).

Dans "Cuisiner l'histoire" (Hachette Heroes), les youtubeurs Thibaud Villanova et Benjamin Brillaud remettent au goût du jour 35 recettes de cuisine inspirées par les grands personnages historiques, et qui ont régalé les papilles gustatives de nos ancêtres.

En plus de vous régaler grâce à plein de petits plats gourmands super sympas à faire à la maison, Thibaud et Benjamin proposent un voyage à travers les différentes cultures gastronomiques de l'histoire, ponctué de récits d'événements purement historiques associés à l'histoire à la cuisine. Benjamin, l'historien, a confié les sujets historiques pour que Thibaud, le cuisinier, les passent à la casserole !

Le curry japonais de Tokyo revisité

Une recette liée à l'histoire des derniers temps des samouraïs. Nous sommes en 1877 et c'est le début de l’ère Meiji. Le pays s’ouvre au monde et l’empereur veut absolument casser l'ordre social traditionnel auquel tiennent les samouraïs. Ces derniers se rebellent contre l’empereur mais sont bientôt écrasés.

Le Japon s'ouvre au monde et on choisit de faire, pour l'occasion, un curry japonais, un plat aujourd'hui totalement intégré à la cuisine du quotidien au Japon. Cette recette est liée à la présence des Anglais au Japon, qui ont apporté avec eux des épices qui proviennent de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Le curry est une spécialité adoptée et cuisinée par les Japonais typiquement liée à la modernisation et l'ouverture au monde du pays.

La recette du curry japonais

Le curry japonais, ça ressemble à un bœuf bourguignon

Une recette qui demande 20 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson, servie avec du riz japonais cuit à la vapeur. Vous avez besoin :

De cuisses de volaille désossées

De gros oignons

De carottes

De pommes de terre agria

D’ail

De gingembre frais

De bouillon de bœuf ou de volaille

Du garam masala

D'huile de sésame noir

D'huile végétale

De sel et de poivre

Pour le curry, vous avez besoin :

De beurre

De farine

Du garam masala moulu

Du curry moulu

De la sauce soja

Du concentré de tomates

1 pomme

Ail

Du gingembre

Du chocolat noir

Sel et Poivre

Thibaud Villanova : "On fait d'abord mijoter de la viande comme un pot au feu, avec des légumes et une garniture aromatique très simple.

En parallèle, on fait ce qu'on appelle "un root curry", avec de la matière grasse et de la farine (comme on ferait en France pour une béchamel) à laquelle on va ajouter tout un tas d'épices dont le curry, le garam masala, de la tomate, du sucre, de la pomme japonaise pour lier l'ensemble puis, ensuite, mettre tout cela dans le bouillon de la viande qui aura cuit pendant plusieurs heures et on servira avec un riz".

