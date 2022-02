Hygiénique, récréatif, thérapeutique ou vecteur de maladies… Notre contact avec l'eau a constamment évolué au cours de l'histoire, au gré de nos mœurs, et révèle que nous avons eu différentes manières d'éprouver notre propre corps. Explications avec l'historien Georges Vigarello dans "Grand bien vous fasse".

L'historien spécialiste de l'hygiène et des représentations du corps était au micro d'Ali Rebeihi dans l'émission "Grand bien vous fasse". Il explique à quel point l'évolution de nos rapports avec l'eau a façonné différentes représentations et perceptions de notre corps au fil du temps.

Les Romains : le premier usage des thermes et de l'eau comme médication naturelle

Dans l'histoire, Georges Vigarello souligne "l'incroyable proximité de nos pratiques actuelles par rapport aux usages des Romains, à l'époque de l'Antiquité, où les étuves étaient extrêmement importantes. On peut considérer qu'une première forme de relaxation était en vogue mais ceci n'avait rien de systématique et pouvait être occasionnel. Aussi, ce sont les Romains qui ont popularisé ces bains d'eau chaude qu'ils ont baptisé thermes".

À la différence des Grecs qui eux ne fréquentaient pas autant ces espaces, les Romains en ont fait des lieux de sociabilité par excellence où on se réunissait pour faire société. On pouvait se laver, se relaxer en communauté.

Du Moyen-Âge à Louis XIV : l'eau vectrice de maladie

En revanche, une vraie distance nous sépare des usages de nos ancêtres durant la société médiévale. Celle-ci restreint considérablement les contacts avec l'eau. La rigueur sociale, conditionnée par les prescriptions religieuses, empêche tout divertissement soucieux d'apparaitre comme transgressif à la norme chrétienne. Ce rapport quasiment absent à l'eau se poursuit jusqu'à l'époque moderne où, pour se laver, on préconise la pratique la toilette sèche. Il y a un véritable climat d'appréhension qui systématise une distanciation avec l'eau.

C'est un tout autre rapport au corps qui émerge à cette époque-là, souligne l'historien : "On refuse la nudité et le corps dévêtu. Ce qui conditionne les usages liés à l'eau et des tendances antiques jugées désormais transgressives.

Au Moyen-Âge, l'eau concentre en elle tous les vices.

On y rattache la présence de la prostitution dans les étuves, l'eau des villes est synonyme de violence et de la maladie. À ce point que les étuves parisiennes se trouvent progressivement condamnées entre les XIIIe et XVe siècles. S'ajoute à cela la peste, fléau sanitaire qui a hanté la période, qui survient en France dès le XIVe siècle et entraîne une crainte sociale généralisée.

Les médecins véhiculent l'idée que les étuves peuvent être dangereuses. Ils véhiculent cette crainte de l'eau. Ils prescrivent des règlements qui incitent la population à éviter son contact

Par exemple, la princesse Palatine, Élisabeth-Charlotte de Bavière, circulait en carrosse en traversant des zones de passage poussiéreuses et arrivait souvent avec un visage plâtré à Versailles et un corps qui transpirait. Nous sommes ici au XVI-XVIIe siècle".

Là où notre réflexe à nous aurait été de prendre une bonne douche ou un bon bain, eux n'auraient jamais pu imaginer se laver comme nous l'entendons. Il n'y a pas de bain, à l'époque, si ce n'est pour le souverain (et encore de manière très occasionnelle). On se lave légèrement le visage pour enlever la présence de la poussière, on change simplement de linge. Pour autant la disparition de l'eau ne fait pas disparaître la propreté, mais au contraire, l'exigence de propreté passe par le changement systématique de linge.

Au XIXe siècle : choquer le corps

La stratégie du "choc émotionnel" à l'eau froide est en vogue au cours du XIXe siècle. Mais on n'en retire aucun bien-être. On est loin du simple plaisir de faire trempette.

GV : "On espérait qu'au contact de l'eau froide, le corps enfermé dans des cages en bois provoque un choc global à même de régler spontanément les problèmes de santé. On part du principe que les fibres du corps doivent être renforcées par le froid."

Parallèlement, Georges Vigarello nous apprend que si "le thermalisme" nait à partir du XIXe siècle, au Second Empire, il est avant tout compris comme un système de centres exploitant l'eau comme un moyen de médication naturelle qui s'intéresse avant tout à des données strictement physiologiques. A l'époque, on fait du thermalisme parce qu'on se plaint de simples gènes respiratoires, ou parce qu'on éprouve des difficultés digestives… A aucun moment on éprouve un quelconque plaisir d'aller se soulager et d'éprouver du bien-être comme aujourd'hui".

Aujourd'hui : l'eau créatrice d'un bien-être global

La grande majorité d'entre nous, aujourd'hui, se réjouit à l'idée de prendre un bain ou une douche, et de se retrouver face à la mer, à un lac, une rivière, d'y piquer une tête pour y nager, se ressourcer ou bien d'aller dans des lieux dédiés à la thalassothérapie pour se détendre le temps d'une séance de bien-être.

Georges Vigarello : "Aujourd'hui le corps est vécu autrement. Si on exclue le simple usage qui consiste à se laver sous la douche, et que l'on n'en reste à la seule pratique récréative de l'eau, on considère que le corps réagit en exprimant des conséquences liées au stress, à de la tension, à de l'excitation quotidienne que l'on peut atténuer en le mettant en contact avec l'eau.

Aujourd'hui, le thermalisme est conçu dans le sens de la "thalassothérapie", qui conçoit un rapport psychologique plus important par rapport à hier, une recherche de bien-être, de détente globale.

Nous sommes passés de sensibilités physiologiques à des données essentiellement psychologiques. Notre contact avec l'eau renvoie à une dimension de bien-être global qui va agir sur l'ensemble de nos émotions, permettant d'une part au corps de se détendre et d'envoyer ensuite des signaux positifs à notre esprit".

