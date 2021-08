Le modèle des hôtel hospitaliers, expérimenté de 2017 à 2020 dans 41 établissements en France, va être généralisé. Le décret a été publié hier au Journal Officiel. Pour les professionnels de santé, c’est un pas de plus dans la prise en charge des patients. Reportage à l'hôpital Foch, à Suresnes en région parisienne.

La Maison des parents réserve cinq lits quotidiennement à l'hôtel hospitalier de l'hôpital Foch. © Radio France / Marion Ferrere

Une chambre sans le bip des machines, sans perfusion accrochée au mur et avec un décor chaleureux. C'est ici, à la maison des Parents, que Laurence va résider pendant son séjour à l'hôpital Foch. "On a notre propre chambre, une cuisine, on est indépendant : c’est moins anxiogène", explique cette martiniquaise de 43 ans. Pour se rendre à l’hôpital elle met une à deux minutes montre en main, il lui suffit de traverser la rue. "Le seul inconvénient c’est que c’est un peu en pente, au moins je sais très vite si mes poumons fonctionnent ou non", s’amuse-t-elle. Opérée il y a huit ans d’une double greffe des poumons, Laurence doit venir tous les trois mois en métropole effectuer une surveillance. Mais inutile pour elle d’être hospitalisée, elle préfère le confort de l’hôtel hospitalier à la maison des Parents. "Mes rendez-vous peuvent s’étaler sur trois jours, parfois plus, c’est mieux d’être ici. On est souvent avec des personnes qui vivent la même chose. Cela nous permet d’échanger, c’est un temps de solidarité et ça dédramatise la situation", ajoute-t-elle.

Un parcours de soins qui gagne en qualité et sérénité

La Maison des parents compte dix-huit lits, cinq sont attribués quotidiennement au système d’hôtel hospitalier en lien avec l’hôpital Foch. L’hôtel Mercure, situé quelques mètres plus loin, accueille également une quinzaine de malades par mois. "Cela facilite le parcours de soins des malades : on ne vient pas se faire opérer à 10h du matin, mais à 7h. Lorsqu’il faut traverser la région parisienne et subir les bouchons, c’est du stress non nécessaire pour le patient et ses proches. Certains malades viennent également ici pour une spécialité chirurgicale, la distance ne doit pas être un frein à la prise en charge", souligne Hélène Decis Lartigau, responsable de l’expérience patient à l’hôpital Foch et à la tête de la Maison des parents durant cinq ans.

Un moyen également de redorer l’image de la prise en charge ambulatoire. "Les patients ont parfois l’impression d’être lâché dans la nature. Avec l’hôtel hospitalier, ils restent une à deux nuitées en moyenne à proximité de l’établissement : si besoin, ils traversent la rue et ont accès aux médecins. Et s’il faut changer un pansement le lendemain de l’opération cela peut être fait sans retourner chez soi", complète-t-elle. "On sort également du cadre médical. Pour les personnes en chimiothérapie par exemple, ne pas rester uniquement dans une chambre d'hôpital et de pouvoir partager avec d'autres personnes son expérience, pouvoir faire des activités, c'est primordial. On le dit souvent, mais on est quand même mieux à la maison", glisse-t-elle avec le sourire.

Un sentiment partagé par le Professeur Edouard Sage, chirurgien thoracique à l’hôpital Foch. "Si on parle de confort pour le malade c’est une évidence. Même s’il habite à quelques kilomètres, cela représente beaucoup de transport en région parisienne. Tout cela fait que dans une prise en charge hospitalière, et donc curatrice et longue, c’est certain, qu’on fait gagner du confort aux malades. Il est donc plus à même de supporter les soins". La présence des proches est également possible. "Avec le contexte sanitaire, les familles sont peu présentes dans les murs des hôpitaux, par précaution. Là, elles peuvent accéder à l'hôtel et donc soutenir leurs proches. Elles jouent un rôle important", précise le Pr Sage.

Chaque patient qui peut ne pas être hospitalisé, ne doit pas l’être

Sans compter le gain de lits pour l’établissement. "Nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent. Chaque lit est important, c’est un enjeu majeur donc chaque patient qui peut ne pas être hospitalisé, ne doit pas l’être", explique le médecin.

Une évidence pour l’hôpital Foch, puisque l’expérience a démarré il y a cinq ans, bien avant l’expérimentation nationale. "Grâce au remboursement de la sécurité sociale, nous allons pouvoir accélérer et proposer ce système à davantage de patients. Jusqu'à présent, tout cela était financé sur les deniers de l'établissement", se réjouit le professeur. À Foch, 2 000 nuitées sont prises en charge chaque année. Avec le décret, le reste à charge serait d’environ 40 euros pour les malades. Le forfait de l'assurance-maladie couvrira trois nuitées consécutives, dans une limite de 21 par an. Aucune limite en revanche pour les chimiothérapies et les prises en charge des personnes venant des DOM-TOM, qui ne peuvent bénéficier de certaines spécialités sur leurs territoires.

L’assurance-maladie y trouvera également son compte. Avec l’extension des hôtels hospitaliers, les patients auront moins recours aux transports sanitaires. Une économie qui se chiffre en dizaines de millions d’euros.