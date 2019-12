View this post on Instagram

Entre les défaitistes et les irresponsables, comment garder le moral ? Quelques pistes pour agir sereinement, mais pas inconsciemment. ✊Nous avons atteint 1.1° de réchauffement moyen. Les projections sont de 2° à 5° d'ici la fin du siècle. ✊Les climatologues estiment qu'à partir de 2°, le dérèglement risque de s'auto-entraîner et on ne pourra plus agir. ✊Les impacts : montée des mers, sécheresses - menaceront notre civilisation et les scénarios les plus pessimistes (mais pas irréalistes) envisagent cette échéance à 2050. ✊Les responsables de la situation sont les capitalistes qui, guidés par leurs objectifs de profit, ont instauré partout dans le monde des mécaniques de surproduction basées sur les énergies les plus dociles, mais aussi les plus polluantes. Leur raisonnement est très rationnel d'un point de vue financier mais complètement irresponsable d'un point de vue humain. ✊Les gouvernements ne sont que leurs exécutants. Ils sont composés des mêmes personnes qui vont et viennent entre les deux milieux. Ainsi toutes les mesures étatiques s'envisagent dans le cadre étriqué de la croissance économique. Sortir du fossile (1er pôle de capitalisation au monde) est inenvisageable dans leur logiciel car cela implique de cesser de faire du profit. Ils sont dans le "tout sauf ça" (si tout = fin de civilisation, tant pis.) ✊Alors COP après COP, beaucoup de blabla, et des mesures cosmétiques, que les états ne sont même pas tenus de respecter, nous emmènent vers les 3°. ✊Que faire ? Sortir du capitalisme. Construire une société respectueuse des humains et du climat. Chaque action qui ébranle le capitalisme est un VRAI petit pas vers une issue positive. Ca veut dire nous fédérer sur notre lieu de travail et avec notre entourage, pour préparer le blocage de l'économie : grèves, blocages. Soutenir les urgentistes, les gilets jaunes, tous ceux qui luttent déjà. Rejoindre des mouvements anticapitalistes. Toutes les actions de résistance, qui permettent de brider le capitalisme, sont porteuses d'espoir. ✊Alors oui, la solution est critique, on a 10, peut-être 20 ans pour agir. Mais ça nous laisse le temps de rejoindre le mouvement. Bonne lutte à toutes et tous !