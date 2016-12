2016 se termine bientôt et nous avons voulu savoir quelles étaient vidéos de France Inter qui avaient retenu l'attention des internautes.

Depuis quelques années, la radio se regarde aussi sur des plateformes vidéos comme Dailymotion et Youtube, voire pour certaines sur Facebook. Si cette phrase peut vous sembler paradoxale, je dirais inversement que les vidéos de notre chaîne sur ces même plateformes s'écoutent aussi. L'année précédente, Sophia Aram avait remporté l'adhésion des internautes avec sa chronique « Abdallah, féministe discret » suite au décès du roi d’Arabie Saoudite. Donc comme l'année dernière, nous avons voulu savoir ce qu'il resterait de cette année 2016 si riche en actualité.

Cette année encore, les humoristes de France Inter continuent de vous rassembler à l'antenne comme sur le web. Leurs chroniques ne font pas toujours l’unanimité. Elles sont souvent commentées, partagées, apportant ainsi leur contribution aux débats d’actualité qui animent notre société. Chaque chroniqueur tente avec drôlerie, émotion et impertinence de vous la raconter et de vous la rendre plus légère.

Chaque humoriste de France Inter est représenté dans cette sélection. Pourtant, une exception s'est invitée dans le comptage final. En effet, parmi les vidéos les plus vues au cours de l’année 2016, l'une concerne la venue de Caroline Fourest dans nos studios le 10 octobre dernier.

Une autre personnalité s'est invitée dans le décompte de cette année. Il s'agit de Didier Super qui venait se produire dans l’émission de Charline Vanhoenacker, Si tu écoutes j’annule tout du 5 avril 2016. L'artiste humoriste y interprétait le titre *"J’en ai rien à foutre".

Pour revenir aux personnalités de l'antenne, cette année, Sophia Aram mène la danse avec, comme l’année dernière une vidéo concernant à nouveau l’Arabie Saoudite. En effet, le 7 mars dernier, elle incarnait une saoudienne qui s'adressait à Jean-Marc Ayrault à propos de la Légion d'honneur donnée en toute discrétion au prince héritier Mohammed ben Nayef, et ministre de l'Intérieur de son pays.

Parmi les sujets qui ont marqué les humoristes, comme les internautes, nous avons retrouvé : la santé, la guerre en Syrie, le Front National, les attentats de Bruxelles, le groupe État Islamique, la primaire de la Droite ou encore des personnalités comme Élise Lucet, Manuel Valls, François Fillon, Patrick Buisson.

