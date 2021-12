L'ex-chroniqueur de "Quotidien" était invité dans Boomerang à l'occasion de son premier one man show, "Presque". L'humoriste a réalisé une carte blanche pas comme les autres. À vrai dire, l'exercice l'a plus stressé qu'autre chose mais, au final, il a laissé l'enfant en lui s'exprimer et il s'en sort pas trop mal !

Panayotis Pascot à la projection spéciale de Paris "Les Indestructibles 2" au Grand Rex, juin 2018 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff / Contributeur

Au micro d'Augustin Trapenard, l'humoriste partageait le souvenir et la nostalgie de son enfance, son sens de la bienveillance qui aime à passer par l'humour noir pour exprimer l'amour des choses, son plaisir de raconter des histoires et pourquoi faire rire les gens est si indispensable dans sa vie. Réécoutez sa carte blanche, histoire d'avoir un petit aperçu de sa forme pendant sa toute première expérience de seul en scène !

"Sachez que, pourtant, j'avais vraiment hâte de faire cette carte blanche"

Panayotis : J'ai essayé de m'y mettre et non… j'ai réalisé que c'est vraiment horrible d'offrir une carte blanche à quelqu'un comme moi qui passe sa vie à tout remettre en question.

Déjà, se mettre la pression pendant une semaine pour, au final, essayer de tout donner en 2 minutes, euh non merci… j'ai connu ça toute mon adolescence par rapport à ma vie sexuelle… Et puis, offrir de la liberté à une période où tout le monde censure tout le monde, c'est machiavélique…

Ma génération ne sait plus gérer la liberté !

Moi, dès que j'ai quelques minutes de libre sur mon portable, je suis sur Instagram et, au bout d'un moment, juste, je me dis "ah ça fait ce bruit un koala !" Et c'est tout… Alors, la carte blanche, c'est beaucoup trop, c'était compliqué. Ça devrait s'appeler "Nuit blanche" cette partie de l'émission, tellement je n'ai pas dormi, je vous jure !

D'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter avec ce terme de "insomnie". Il est hypocrite, souvent on le dit au travail.

Oui, j'ai une petite mine, mais c'est normal, je fais des petites insomnies en ce moment.

Apprenons à être honnête, apprenons à dire que "en ce moment, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop lâche pour y penser en journée". J'y pense le soir et je pleure. Et vu que je suis allongé dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles et j'écoute ma tristesse. C'est ça qu'on devrait dire !

Ça m'a stressé cette carte blanche et je me suis dit comment je peux expliquer qui je suis en deux minutes, alors que ça fait 23 ans que je me pose la question ?!

Alors, mes cernes m'ont poussé à faire comme les enfants la veille d'un exposé : aller fouiner sur Wikipédia. Et j'ai découvert que le terme "carte blanche" était un terme militaire à la base. C'était demander à l'ennemi en passe de gagner, quelles sont ses conditions pour cesser la guerre.

Voici mes (deux) conditions pour cette "carte blanche"

J'exige l'Alsace, parce que tout le monde la veut toujours dans l'histoire ! C'est sûr qu'il y a un truc cool là-bas forcément ! Et puis j'exige la reconnaissance totale, et sans condition, de mon père, ce qui serait d'ailleurs peut-être plus difficile à obtenir que l'Alsace… ma psy dit que je deviendrai un adulte quand j'aurai réglé ce souci de reconnaissance, et elle prend 72 euros de l'heure, donc j'ai décidé de la croire parce que, pour l'instant, je crois que je suis encore un peu un enfant qui joue à l'adulte.

Je crois que c'est comme ça qu'on devient un adulte, on se fait prendre au jeu. Ça commence souvent par un café, on a 11 ans, repas dominical, il y a tous tes oncles, ta mère qui disent "je fais des cafés à qui ?" et toi tu tentes "euh moi"… Et ta mère qui te répond : "rooo". Et tes oncles qui te disent "aller fais-lui un petit café !". Tu n'as jamais aucun gamin qui a goûté et a dit qu'il adorait.

Je crois que l'adulte qu'on est tous devenus a poussé autour de l'enfant qu'on était pour le protéger et il a fini par l'étouffer.

On a tous au fond de nous un enfant à l'agonie parce que, parfois, peu importe l'âge que tu as 40, 50 ans… tu marches dans la rue, il y a un passage piéton et tu te dis que tu vas uniquement marcher sur les bandes blanches. Ça, c'est ton enfant en intérieur qui te dit "je suis encore là, pourquoi t'as plus beaucoup de cheveux au-dessus ?" Et bam, tu redeviens adulte ! Tu replaces cette pauvre dernière mèche et tu regardes le monde entier dans les yeux en disant : "quoi ! la calvitie ? Non jamais entendu parler…". C'est quoi ? C'est une région en Italie ? Si je commence à faire l'accent italien, c'est vraiment qu'il faut que j'aille dormir…

Et promis, quand je me réveille, je la fais, cette carte blanche !

