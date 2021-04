L'humoriste était l'invitée d'Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang à l'occasion de la sortie d'un livre où elle répond aux questions d'enfants fictifs. En attendant de remonter sur scène pour son nouveau spectacle, pour sa carte blanche, elle a écrit un petit sketch pour les auditeurs de France Inter.

Elodie Pouxà Saint-Etienne en mars 2020 au Festival des arts burlesques © Maxppp / Yves SALVAT

Elodie Poux : "C'est parti. Même si je suis très, très heureuse d'être ici, de promouvoir mon livre, de faire des blagues dans la TSF, ça, c'est pour les personnes âgées qui écoutent, jouer sur scène me manque énormément.

Ça me manque tellement que parfois, je joue dans ma salle de bain. Il n'y a pas de public, personne ne rigole et il y a de l'écho. Ça me rappelle quand je jouais pour les comités d'entreprise,

Tout le monde est bourré, et personne n'écoute. Le repas, c'est un plateau de crudités qui n'a pas fini de décongeler. Et le régisseur, c'est un employé municipal qui s'y connaît autant en spectacle que moi, en physique quantique. Même ça, ça me manque.

Ça me manque tellement que des fois, je descends dans la rue juste pour que les gens me reconnaissent. Mais entre les lunettes de soleil, le masque et ma notoriété relative, même moi, je ne me reconnais pas. Hier, je me suis cognée dans la vitrine d'un magasin. Je me suis dit : "pardon".

